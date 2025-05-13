仲點論政｜傳授養魚技術　成就可持續海鮮供應

來稿作者：劉仲恒



大多數生活在海邊的人，都喜愛食用海鮮。的確，魚類和貝類等海鮮富含多種營養，是健康飲食的重要組成部分。而且，食用魚類及其他海鮮有益於大腦、眼睛和心臟健康，這一點也得到了證實。最新的《2020至2025年美國人飲食指南》便建議，所有年齡層的美國人都應增加海鮮攝入，至少每周兩次。

海鮮源自海洋，然而，海洋如同陸地一般，資源並非取之不盡。許多香港人鍾愛的紅衫魚，如今已比往昔稀少。以往在街市，紅衫魚是用小盆售賣，如今卻按兩計價，可見一斑。目前實行的休漁期制度，旨在讓海洋中的魚類及其他海洋生物有休養生息、繁衍後代及恢復數量的機會。休漁期間走訪街市，至少有三分之一的海鮮檔會暫停營業。

如今，部分提供海鮮的餐廳會在菜單上標明，某些海產屬於「可持續海鮮」，讓顧客能夠放心享用。可持續海鮮指的是，以不損害環境或其他野生海洋生物的方式捕撈的野生或養殖海鮮，其目的在於確保維持健康且具韌性的海洋生態系統。一般而言，可持續海鮮不僅能最大限度減少對海洋環境的有害影響，還能支持整個供應鏈的生產可持續性以及由此帶來的經濟效益。「殺雞取卵」的故事眾所周知，不顧後果、不考慮可持續發展的捕魚方式無疑愚蠢至極。

李家超率領的香港及內地代表團，轉到科威特展開訪問行程。（李家超Facebook圖片）

近期，特首李家超率領商貿代表團訪問了卡塔爾和科威特。科威特雖為波斯灣沿岸國家，但當地九成的漁農產品依賴進口，因此，當地政府和民間都期望推動漁業轉型。有位在流浮山經營漁場的港商瞅準時機，向科威特輸出集約型養殖技術，僅四噸水體便可養殖1500條石斑魚。此舉在滿足當地居民海鮮需求的同時，更大的意義在於成就可持續海鮮供應。

這次港商計劃引入科威特的是「陸基循環水養殖系統」。據悉，養殖池使用的水是自來水添加海鹽配製而成，然後通過生物過濾技術分解氨等有害物質，24小時不間斷運作以養育海鮮。由於該系統在陸地上運行，完全不會對海洋生態造成影響，所生產的海鮮必定屬於可持續類別。

在當今時代，做生意勢必需要考量社會責任。筆者曾見一項數據，如今超過50%的美國消費者表示，購買可持續海鮮對他們而言是重要的考量因素，並且願意為之支付溢價。隨著全球環保意識的日益增強，對可持續海鮮的需求勢必與日俱增。對於從事海鮮行業的人士來說，設置或改善養殖場基礎設施以生產可持續海鮮，確實需要投入資金，但從長遠來看，這種對環境和社會負責的海鮮生產方式，最終將成為主流的營運模式，值得投資。

此次香港將養魚技術「出口」海外，既滿足了當地民眾享用海鮮的需求，又促進了可持續海鮮生產的發展，實屬漂亮之舉。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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