郭偉强｜30歲申請，要60歲上樓？

房委會每年會公布公屋樓的「平均輪候時間」，好消息是截至2024年底，由於供應增加，平均輪候時間已回落到5.3年。然而，非長者一人申請的輪候人士，卻永遠無法得知什麼時候上棲。



「人哋用左大半生青春去等上樓，你咩都唔俾人，想組織家庭都唔敢，（人生）全部希望都寄託係間（公）屋度。」筆者早前透過「關注基層住屋聯席」的分享會，聽取廿多位基層住戶訴苦。這場分享會最令筆者印象深刻的，是幾位輪候已十二、三年的「非長者一人申請者」，其中有一人提到，有不少朋友從「非長者一人申請」熬到了「長者一人申請」，方有上樓的機會。

從「非長者單身」熬到「長者單身」

配額及計分制於2005年9月實施，原因是公屋供應有限，政策定位以家庭和長者申請優先。此制度將18歲申請者標為0分，之後每年長一歲加9分（45歲一次過加60分），遞交申請後多等一個月多得1分，等於將年齡與輪候時間轉化為「優先權」。但上述做法同時導致年輕的單身人士幾乎上樓無望，輪候十多、二十年，都不一家能上樓。可是洗濕了頭，抽身也不是輕易的決定。投入了人生中最精華、精壯的時光，卻為左上樓主動「降級」，自願「凍薪」，不敢拍拖、結婚、生仔，最終卻可能是一場空等。

社會歸咎青年人躺平，也是有不公之處。畢竟對於青年人而言，日後太多不確性，輪候公屋是他們能想到最好的改善生活質素的辦法；且計分制本身亦相當具有迷惑性，因為分數只會有增無減，可是配屋前「見主任」的分數要求也是年年上漲（2023年12月1日需432分，去年2月1日上升至435分，3個月後增加至438分，去年11月1日至444分。）當你以為下年就輪到我時，又會發現自己與配屋的距離依舊。

具體有多難？不妨看看數據，截至2024年12月底「一般申請」共118,600宗，在2024年第四季，「一般申請」中共有約5000宗成功上樓；與此同時，在86,200宗「非長者一人申請」中，卻僅有440人獲配屋，上樓比率只有0.51%。

婚姻不能勉強 單身青年何其無辜

香港樓價難負擔是不爭的事實，縱使樓價調整後仍然不是青年人的首選。尤其是單身族群，感情事並不是可計劃的範圍，緣份也是不能強求。

真正的解決辦法，其實早已寫入2013年長遠房屋策略的公眾諮詢文件中，在長遠房屋策略諮詢期間，很多回應者普遍支持「增加非長者一人申請者的公屋配額」，還有相當多回應者同意，應在公屋單位供應較為充裕時，把45歲加60分這項安排逐步擴展至40歲，乃至35歲以上的非長者一人申請者。

近年來，公屋供應量節節上升，公屋平均輪候時間漸漸回落，加之3萬個簡約公屋陸續落成，公屋單位供應量已不若早前般緊張。依筆者看，此時正是「定期檢視配額」、提高非長者單身人士上樓佔比的「契機」之一。若政府希望青年循房屋階梯向上流動，那麼就該拿出更多行動，協助青年上樓，例如增建「一人居屋」，將青年納入居屋等資助房屋的「優先」隊列當中去，加快「漸進式按揭」及「延長擔保期」的研究速度等等。

退一萬步而言，若政府政策定位依然以家庭及長者為優先，就應該開誠布公，將殘酷的事實告知輪候人士，免卻他們不必要的期望，並促使他們跳出框框，並積極成長向前。

作者郭偉强是立法會議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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