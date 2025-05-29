來稿｜銀髮經濟是破解老齡化困局的鑰匙

來稿作者：龍子明



港府成立跨部門工作組推動銀髮經濟，展現出應對人口老齡化的積極態度。過往政策零散化、執行力度不足的問題，在整合五大範疇30項措施後，可望透過系統性佈局帶來結構性改變。當局已意識到銀髮經濟不應僅停留於市場開發層面，更需建立以長者需求為核心的服務生態。香港正經歷深度老齡化浪潮，發展銀髮經濟絕非單純的經濟命題。

孟子「推己及人」的仁愛思想，在老齡化社會煥發出新的時代價值。面對銀髮浪潮，青年人既是傳統文化的傳承者，更是智慧養老的開拓者。青年當以科技敏感，開發適老化智慧產品；用青年的創意活力，構建代際融合社區；憑青年創業者的敏銳洞察，開拓銀髮消費新藍海。這份關懷不僅是對傳統美德的延續，更是推動社會可持續發展的創新實踐。當青春智慧遇見銀髮需求，必將催生溫暖而充滿生機的經濟新生態。

銀髮經濟是關乎城市文明的重要社會工程。資料顯示，香港65歲以上人口佔比將在2036年突破30%，這個龐大群體不應被視為「被贍養者」，而是蘊含著改變社會結構的關鍵力量。鄰近的廣東省今年3月中便發布了《促進銀髮經濟高質量發展增進老年人福祉實施方案》，在優化基本養老服務供給、豐富老年人健康及文體服務、開展消費促進行動、發展抗衰老產業等領域有不少著墨。而港府就5大範疇推出30項措施，算是比較及時、到位，頗能回應本港人口老化下的社會經濟需要。

港府跨部門協作推動銀髮經濟，標誌著政策思維的重要轉型。不同於過往將長者議題局限於社會福利框架，此次整合商經、創科、財金等資源，體現出將人口老齡化視為經濟新動能的戰略眼光。從消費端延伸至生產力開發，不僅能釋放老年群體的消費潛力，更有助於建構完整的產業生態鏈，例如樂齡科技商品化可望催生新型製造業，理財教育則能促進銀髮金融服務創新。

建議可借鑒日本「超智慧社會5.0」經驗，將銀髮經濟納入智慧城市規劃，通過數據分析精準對接需求。唯有形成良性循環的生態系統，銀髮經濟才能真正成為可持續發展的新引擎。日本永旺集團開設的「G.G Mall」銀髮購物中心證明，當商業空間融入健康管理、社交學習等功能時，能創造遠超傳統商場的綜合效益。香港若能構建涵蓋智慧養老、銀髮教育、老年再就業的產業矩陣，不僅創造新的經濟增長極，更能培育包容性社會生態，使每個生命階段都綻放獨特價值。

根據新加坡國家人口及人才署公佈的新加坡《2020年人口簡報》，新加坡居民與十年前相比更長壽， 長壽一方面導致新加坡人口老齡化現象非常嚴重，佔總人口比率為16.8%，預計到了2030年，65歲以上 公民人口比率會進一步增加到大約 23.7%。加之出生率的不足以及缺乏國外移民補充等問題的疊加，新加坡勞動力人口短缺的問題日益嚴重。為瞭解決這個問題，新加坡政府效仿日本經驗，首先進行了退休年齡的改革，並以此為契機制定老年人再就業法律制度，構建起符合新加坡人口發展特點的再就業體系。

銀髮經濟的核心價值在於重構代際關係。當企業推出適老化智慧產品時，不僅創造商業價值，更在彌合數字鴻溝；當長者重返職場擔任技能導師，既傳承經驗又實現代際對話；當銀髮消費形成規模效應，將倒逼城市基礎設施進行適老化改造。這種經濟模式將長者從「福利接收端」轉變為「價值創造端」，從根本上重塑社會對老齡化的認知。

香港若能構建涵蓋智慧養老、銀髮教育、老年再就業的產業，不僅創造新的經濟增長極，更能培育包容性社會生態，使每個生命階段都綻放獨特價值。發展銀髮經濟需要突破傳統思維桎梏。這既是應對人口結構變遷的務實選擇，更是衡量社會文明程度的重要尺規。當銀髮族真正成為城市發展的參與者而非旁觀者，香港將走出一條獨具特色的人口老齡化應對之道。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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