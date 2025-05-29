來稿｜國際調解院落戶香港　法治調解新時代

來稿作者：文嘉豪



一直以來政府致力推進香港成為亞太區主要國際法律及爭議解決服務中心，行政長官李家超日前宣布，國際調解院總部將正式設於香港，並於本周五（5月30日）舉行《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。國際調解院總部的落戶體現中央對香港的全力支持，亦標誌着香港在國際法治舞台上的關鍵角色，將為香港的法治建設、經濟發展及國際影響力帶來深遠的正面作用。



鞏固香港法治地位

提升國際影響

國際調解院的成立是國際間對香港普通法制度的肯定，香港法治體系的一次重大升級，更是國家推動和平解決國際爭端的重要一步。香港長期以來憑藉普通法制度、司法獨立及專業的法律服務，成為亞太區重要的仲裁與調解中心。今次國際調解院落戶香港，意味着香港的法律地位將進一步提升，與海牙國際法院及常設仲裁法院並列，成為全球三大國際爭議解決機構之一，並令香港真正成為亞太區國際法律及爭議解決服務的核心樞紐。

作為律師，筆者樂見國際調解院總部落戶香港，而調解院的成立相信能夠大力推動香港調解文化的普及。相較於傳統訴訟與仲裁，調解一直以來被認為是更具成本效益，有效促進雙方協商共贏，符合現代商業社會的需求。國際調解院未來會匯聚全球頂尖法律專才，包括調解員、國際法專家及翻譯人員等等，進一步豐富香港的法律人才庫。而隨着國際調解案件的增加，香港法律界將有更多機會參與高層次的國際爭議解決，提升本地律師的專業水平與國際視野。

促進一帶一路發展

帶動專業服務

國際調解院的落戶會帶來品牌效應，將吸引眾多國際組織、非政府機構及學術機構考慮進駐香港，形成法律與調解產業的集群效應。隨着更多專業機構落戶，將會促進會議展覽業的發展，更能帶動周邊行業，進一步鞏固香港作為國際商業中心的地位。

筆者認為更重要的是國際調解院將成為「一帶一路」倡議下法律合作的重要平台。隨着內地企業「走出去」，跨境商業糾紛亦隨之增加，而香港作為國際調解中心，將能提供高效、中立的爭議解決機制，助力企業降低法律風險。如律政司司長林定國在西安「香港法律服務論壇」上強調，香港與內地法律界應加強合作，共同提升國際貿易、投融資、知識產權等領域的專業能力。國際調解院的成立正正具體地實踐這個方向，並將促進香港與「一帶一路」沿線國家的經貿合作，為企業提供更完善的法律保障。

作為國際調解之都

實現三個願景

筆者在此提出就國際調解院成立的三個願景：第一個願景，是希望香港能成為全球調解文化的引領者。 調解作為一種非對抗性的爭議解決方式，強調溝通與共識，與中國傳統「以和為貴」的理念高度契合，政府可考慮藉此機會在學校推動調解教育，讓學生從小了解調解的重要性。

第二個願景，是希望國際調解院能促進香港與內地的法律協同。 隨着粵港澳大灣區的深度融合，加上內地企業「走出去」，跨境法律爭議亦日益增多。國際調解院可與內地司法機構合作，建立跨境調解機制，簡化調解結果的認可與執行程序。香港也可發揮普通法優勢，為內地企業提供國際化的法律服務，助力國家涉外法治建設。

第三個願景，是希望香港能藉此提升國際話語權。 國際調解院的成立，使香港成為國際法治對話的重要參與者。未來香港可舉辦更多國際法律論壇，邀請各國專家交流調解經驗，並推動國際調解標準的制定，相信不但增強香港的國際影響力，更能為全球和平解決爭端提供「香港方案」。

筆者深信，國際調解院總部落戶將為香港帶來長遠的法治與經濟效益，同時也賦予我們更大的責任，香港必須把握機遇完善相關配套，培養專業人才，並積極參與國際法律事務，讓香港不僅是金融與貿易的中心，更成為全球爭議解決的「國際調解之都」。

作者文嘉豪是註冊律師，也是元朗區議員。



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