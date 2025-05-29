霍啟剛｜重振香港航空樞紐地位　為航空競爭制訂全面策略

政府近日公布發展旅遊熱點工作組的九大項目，政務司副司長卓永興強調「港味」與深度體驗的重要性，無疑是吸引旅客的關鍵。然而，旅遊業的復甦不僅依賴景點魅力，更需健全的航空網絡支撐。香港曾是亞洲首屈一指的航空中轉站，但數據顯示，轉機旅客比例從2014年的31%斷崖式下降至2024年的22%；而疫情前2018年客流量達到7,460萬，至2024年疫後僅恢復5,300萬，僅疫情前的七成，遠遜於廣州白雲機場在同年客流量達到7,640萬的表現。落差不僅反映區域競爭加劇，更凸顯香港在航線策略與價格競爭力上的隱憂。當不同國家及地區透過政策與補貼積極搶客，香港是時候重新審視「旅遊城市樞紐」的定位，從航線布局到票價結構，制定更具前瞻性的策略。



中東以政策引導

成功打造歐亞轉機樞紐

2010年的時候，中東各國以免費酒店住宿、轉機觀光等創新政策，成功將杜拜、多哈打造成全球航空樞紐。當時的策略十分進取，但它們的長期投資終見成效，如今杜拜機場已穩居全球客流量榜首，其「東西樞紐」地位甚至重塑了歐亞航線版圖。反觀香港，儘管機場設施與效率備受讚譽，卻未能阻止轉機客流失。

客流量差距不僅是數字遊戲，更關乎航空產業生態。以新加坡為例，其機票價格雖較疫情前上漲20%，但透過增加航班供應，票價已呈現回落趨勢。香港的「第三跑道」與「機場城市」計劃本是提升運力的良機，但如缺乏產業配套政策及公平競爭的環境，恐難扭轉當前困局。當周邊機場以補貼換取航線覆蓋率時，香港急需打破困局，筆者明白香港在自由市場的原則下在商言商，特區政府難以要求航空公司調整票價，然而政府需要打造一個公平競爭的環境，檢視航空業界競爭問題。

而筆者亦期望政府能積極審視航權分配政策及擴展航權事宜，固然明白此議題涉及層面複雜，並非單靠香港單方面放寬限制即可達成，尚需對方國家或地區的配合協調，因此需要一定時間方能落實。故冀望政府能盡快展開相關工作。當市場競爭更趨活躍時，整體機票價格自然會產生調整空間，甚至可能出現回落趨勢。屆時，本年度《財政預算案》提出新增的80元飛機乘客離境稅對市民的影響將相對減輕，反而可能因票價下調而感受到實際優惠。

正視航空業界競爭問題

打破困局急起直追

香港不缺「寶藏景點」，缺的是讓旅客「非來不可」的誘因；當特區政府大力「搶人才」、「搶企業」之際，「搶航線」、「搶旅客」同樣應列為優先事項，否則再好的旅遊熱點也難吸引國際旅客到訪。旅客選擇中轉地時，「票價」固然是首要考量，而香港在這方面的劣勢日益明顯。港元與美元掛鈎固然推高旅客來港旅費的成本，但更深層的問題在於航線壟斷與競爭不足，部分長途航線僅由單一航空公司經營，缺乏價格調節機制。此外，內地城市透過補貼國際航線快速擴張，進一步分流原本經港轉機的旅客。

當杜拜能將沙漠變成全球購物天堂，香港更應善用「一國兩制」優勢，融合大灣區資源與國際化服務，打造獨一無二的航空旅遊生態鏈。「機場城市」的願景不應止於硬件擴充，更需搭配靈活的商業策略，而第三跑道的啟用更應成為香港航空業二次騰飛的起點。

有危自有機，香港面對的挑戰也是轉型的契機。從中東的崛起可見，航空樞紐地位絕非偶然，而是政策、投資與市場洞察的成果。政府需正視票價與航線的結構性問題，否則再精美的旅遊宣傳也難敵競爭對手的價格優勢。此外，未來特區政府亦可以考慮支持香港機管局與香港、澳門、深圳、廣州等周邊城市機場建立一套恆常會議機制，共同探討合作機遇，包括考慮機場之間的交通互相配合，讓過境旅客可以按照自己時間及喜好探索不同地方，善用大灣區一程多站優勢互補概念，吸引更多遊客來港轉機及消費，讓各個機場的航線及優勢形成協同效應，讓國際旅客感受無可替代的灣區魅力。

作者霍啟剛是立法會議員、香港藝術發展局主席、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長。



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