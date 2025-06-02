帶﹒路共享｜與瓦努阿圖共享人生新「選項」

來稿作者：余紫君



「這裡的人都很鬆弛的！」踏出瓦努阿圖首都維拉港機場，來接機的司機小姐姐笑瞇瞇地說道。因應「常客」地震和風災，我首次踏足這個國度。去年12月的7.3級地震導致大量建築物受損倒塌，市中心更一度封鎖，到處停水停電，居民生活大受影響。恰逢雨季，積水處處，蚊蟲滋生，瘧疾和登革熱等蟲媒病恐有肆虐危機。有見及此，共享基金會在當地推行天災備用物資包派發和蟲媒病防控工作，藉此提高人們對防災防蟲的意識。



翻着密密麻麻的行程表，行政部的任務是了解當地註冊事宜，設置臨時辦公室及招聘海外員工，方便項目團隊開展工作。我們穿梭大街小巷，換零錢、買物資、見律師……忙得不可開交。走着走着，總覺得哪裡不對勁——怎麼平日上午，街上總有不少年輕人在閒晃？

「這裡的人流行去澳洲的果園打工半年，然後回來『躺平』半年……」司機小姐姐彎起笑眼，指着車窗外，「你看，通常穿得特別時髦的就是剛回來的。錢花光了就去打工，餓了就爬上樹頂摘木瓜香蕉，他們身手超靈活的。反正，總有辦法活下去！」

居然還有這種活法？這種鬆弛感炸得我目瞪口呆。

沒有宏大目標，沒有豐厚存款，卻擁有一種不打折扣的快樂。看着身體素質和精神狀態都遠超我的瓦努阿圖人民，不禁猶豫起來：我真的能為如此樂觀又生命力頑強的人提供任何「幫助」嗎？

接下來的幾天，我們到五個受地震影響的社區探訪，商討未來天災備用物資包派發的安排。見到Saama村村長時，他正在村里幹活，腋下夾着長刀滿頭細汗，伸出有力的大掌與我們握手。我們一行人走到「村公所」商談，村長和長老們都專注地聆聽項目團隊的計劃，回應時語氣不緊不慢但頗為積極，一口答應分組和名單整理的工作，很快就敲定派發的日期時間。八卦的我在「村公所」繞了一圈，瞥見桌上放着幾張工程圖紙，貌似是村里的水利建設，看起來相當專業。心念一動，不及細想，已經在村長堅定和煦的目光下驅車前往下一個村落。

旅程臨近尾聲，忽然接到衛生部通知：下周將舉行一場培訓，邀請全國各省派員學習最新的衛生知識，其中包括防治蚊患的官員。項目團隊離家半月有餘，明明上一刻還嚷着想回家，下一刻卻說還是想把握這次機會，分享防災防蚊的知識。我肅然起敬，哭笑不得地停下收拾行李的手。歸期延後，團隊轉身投入準備匯報的工作。匯報剛開始時，官員們都顯得興趣缺缺，填問卷時活像不願做功課的小朋友似的。然而，隨着匯報進行，當我們拉起蚊帳和點亮滅蚊燈的瞬間，他們突然坐直了身子，還拿出手機拍照。有人分享當地使用蚊帳的一些小困擾，想看我們有沒有甚麼妙計，氣氛變得熱烈起來，會後的問卷亦幾乎悉數交回。

那一刻，我才真正明白，我們之間並不是誰「幫助」誰，而是彼此「共享」：共享物資、共享知識，更共享人生中前所未有的全新選項。

面對地震風災，你可以選擇隨遇而安，也可以選擇拿起天災備用包保障自己和家人，安心靜待危機過去。

面對蚊蟲滋擾，你可以選擇順應自然，也可以選擇拉起蚊帳，睡個安穩覺。

面對人生，你可以像村長般選擇穩步發展，也可以像青年們般選擇盡情感受，甚至原來交叉着過活也是可以的！

新一批天災備用物資包尚在海上乘風破浪，而我已經背上來自瓦努阿圖的「樂觀勇氣包」踏上歸程。我衷心期盼，有更多瓦努阿圖人民能跨越地震、越過風災，走上世界舞台，與我們共享更多人生的新「選項」。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者余紫君，是共享基金會高級行政專員。



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