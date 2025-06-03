霍啟剛｜優化「短期訪客計劃」　促進香港文體交流國際化

「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利先導計劃」自2022年推出，並於2024年6月1日起恆常化，正式命名為「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利計劃」（下稱：「短期訪客計劃」）。目前已擴展至12個指定界別，相關計劃已成為推動香港文化藝術及體育交流的重要政策工具。自「短期訪客計劃」推出至今，整體使用人數顯著增長，根據最新數據，2024年已達到16,940人次，較2023年提升37.5%，其中近七成申請來自文化藝術（佔7.6%）及體育界別（佔61.5%），分別較2023年同期上升50.4%和35.7%，總受惠人數突破一萬。這些數字不僅反映計劃的需求持續增加，更證明其有效促進香港作為國際文化交流與體育盛事之都的定位。然而，在實際操作層面，業界仍面臨諸多挑戰，亟需進一步優化。



文化界受惠有限

上調簽證費令藝團叫停演出

據觀察，文化藝術界與體育界的受惠情況存在明顯差距，反映「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利計劃」尚有完善空間。目前，相關計劃中的文化藝術界認可主辦機構僅限於文化體育及旅遊局、康樂及文化事務署、香港藝術發展局及西九文化區管理局四個法定機構或政府部門，且要求活動需有上述四個機構主動籌辦。相關門檻導致許多藝團及中小型文化團體無法適用計劃，故仍須為海外藝術家申請常規工作簽證，令計劃未能達到「便利人才來港交流」的初衷，簽證申請的程序亦為文化團體的工作量及財政造成沉重負擔。

2025/26年度《財政預算案》提出上調簽證費用的措施，對文化藝術界衝擊尤甚。早前筆者舉辦「短期訪客計劃」講解會，邀請了入境處代表出席，超過60位體育及文化藝術團體代表出席，會上出席者就計劃積極討論，有中小型藝團及文化界人士反映，高昂的簽證成本已迫使他們取消或縮減國際合作項目，有關措施與政府推動香港成為「中外文化藝術交流中心」的目標形成矛盾。現時已有藝團因無法負擔多名海外藝術家的簽證費用，最終放棄原定的製作計劃，削弱了香港的文化多元性與創意活力。

急需擴大認可主辦機構

簡化入境程序

據了解，現時入境事務處每年需要審批大量簽證申請，透過實施「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利計劃」，不但有效促進體育文化活動的國際交流，更有助去除不必要的行政冗余。

筆者認為政府面對財政壓力，以「用者自付」的原則上調簽證費用無可厚非，惟需要與不同政策目標間取得平衡。現時文化藝術界認可主辦機構是四個法定機構或政府部門，行政處理上定必容易簡單，惟未必惠及廣泛的文化藝術界。「短期訪客計劃」實行至今井然有序，既然未有發現濫用情況，故建議政府從根本上進行優化，擴大「短期訪客計劃」的認可主辦機構覆蓋範圍，考慮分階段納入規範及具認受性的非牟利藝術團體，並增加不同的措施保障機制合理運用，例如設立聲明制度、濫用懲罰機制等等，確保各團體負責任地運用計劃。

「短期訪客計劃」作為一個效用顯著的計劃，相關部門應定期檢視，持續優化以擴大正面作用。作為立法會議員，筆者現正深入諮詢業界意見，了解前線人員的需求，結合調研結果並提出切實可行的政策建議，與相關部門爭取更好地落實有關措施。

計劃的優化不僅關乎入境程序簡化，更是香港文化體育軟實力提升的關鍵措施之一。唯有打破現有限制，才能真正發揮香港內聯外通的優勢，讓文化藝術與體育交流成為連結世界的橋樑。期待透過各方努力，將計劃轉化為促進香港國際化的強大引擎，為國際人才來港交流提供更理想環境。

作者霍啟剛，是立法會議員、香港藝術發展局主席、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長。



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