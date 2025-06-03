朱國強｜守護學生　實現無煙香港

政府去年提出坊間稱為「控煙十招」的加強控煙措施，相關修例草案在今年4月提交立法會，相關討論及審議正如火如荼。這些措施涵蓋了禁止排隊時吸煙、擴大禁煙範圍至指定處所周邊區域等。



作為教育界議員，我相信政策反映當局對於公眾健康的高度關注，也體現對於青少年保護及未來社會發展的深思熟慮。事實上，控煙方針有助改善當前公共衞生挑戰，更是對未來社會發展的責任承擔，展現守護下一代健康的魄力，值得支持。我希望各界能夠齊心協力，共同推動實現無煙香港。

政府將禁止加味傳統吸煙產品，包括首階段先禁止含有除薄荷味外指明添加劑的傳統吸煙產品。有研究指出，加味捲煙增加青年吸捲煙者成癮度，令他們更難戒煙。

我建議政府持續擴大立法規管範圍，儘快立法禁止加味煙，涵蓋添加所有口味包括薄荷在內的吸煙產品，以至任何可添加味道至捲煙的配件等，並進一步禁止以任何形式管有另類吸煙產品，即包括電子煙，保護下一代免受煙草禍害。

糖衣毒藥加味煙

危害青少年健康

電子煙的設計巧妙，形態多變，有些甚至模仿日常用品如玩具吊飾或文具，家長及外界都不輕易發現電子煙載具，即俗稱的「煙機」。近年，電子煙更成爲新興毒品「太空油毒品」的載具，這些添加了依托咪酯毒品的電子煙煙油，往往被不法分子出售混入水果味或各種味道，由於依托咪酯能快速產生鎮靜感，吸食者往往產生迷幻感，現在這型毒品正迅速毒害我們的青少年，造成嚴重的社會問題。

我支持政府建議禁止管有另類吸煙產品，全面杜絕主攻年輕人市場的電子煙，以保障下一代健康。

吸煙是全球公共健康的威脅，要實現無煙香港的願景，我認為強化法律監管之餘，亦需要全社會的共同努力。青少年及教育機構應加大對青少年的健康教育力度，幫助他們樹立正確的價值觀與健康的生活習慣。我期望各界理性討論，勿只看「煙民經濟」的商機無限，就輕視吸煙對社會的遺害無窮。政府亦應持續加強解說，讓市民了解加強控煙的動機與好處，讓無煙香港成為社會最大共識。

作者朱國強，是立法會教育界議員、打鼓嶺嶺英公立學校（小學）校長、香港教育工作者聯會副會長。



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