陳月明｜積極協助街市販商應對「北上買餸」衝擊

公眾街市是香港日常生活中重要的民生設施，為市民提供不可缺少的鮮活日用食品，同時也是社區街坊交流的重要平台。公眾街市也為一部分小販商提供相對低成本的營商環境，關係到部分市民的生計。公眾街市辦得好不好，直接影響大眾的生活質素、市民的幸福感。



此外，公眾街市也承載着香港的民間煙火味，傳承着香港特色的市集文化，是市民的集體記憶和重要的文旅資源，一些街市還具有國際知名度，比如九龍城街市曾被CNN評為全球十大生鮮市場之一，被認為是保留香港氣息最濃郁的地方，北角春秧街街市是唯一有電車路軌的傳統街市，也成為遊客打卡熱門地點。

但是，香港的公眾街市正面對多方面的挑戰，包括市民消費模式的轉變，也包括公眾街市本身存在設施老化、管理不善等諸多問題，減少部分市民前往街市買餸的意欲。此外，隨着通關便利、香港加快融入大灣區發展，近年越來越多市民喜愛北上消費，特別是鄰近深圳的新界北區和元朗一帶的居民，更有一部分因便利和價格差，已習慣北上買餸，當區街市販商需面對客流減少、生意流失，而成本又正在不斷上升的困境，經營壓力持續增加，以至公眾街市的空置率持續上升，如果不採取有效的措施加以改善，放任本地行業不斷萎縮，未來恐怕會對社會經濟和民生穩定性產生影響。

因應市民消費模式和市場營商模式的轉變，政府有必要改變公眾街市的管理和經營模式，讓公眾街市轉變為更受市民喜愛的清潔、舒適，價廉物美，充滿人情味和香港特色，又不失現代氣息的現代街市。政府須思考支援政策，帶頭行動，才能引領街市販商盡快適應新的市場需求，為市民街坊提供更優質的服務。

與此同時，政府也須注意公眾街市對民生影響的敏感性，為販商提供相對低成本的經營環境，確保公眾街市能繼續為普羅市民提供質優價廉的日用食物，保障民生，應避免大幅增加租金，租約條款亦可考慮預留彈性。尤其值得關注的是，新界北區和元朗等鄰近深圳地區的公眾街市，同時受到消費模式轉變和北上消費熱潮的雙重壓力，街市販商倍感壓力，很需要政府的支持。

筆者最近於周末期間到新界北區和元朗區食物環境衛生署管轄的幾個公眾街市做了簡單的調研，幾個街市都存在人流量有一定減少，個別種類的販商經營倍感困難等問題。在“北上潮”下，部分檔戶情願周末放假，減少損失，熟食檔的人流也比往日稀少，部分街市的空置鋪位較多，經營狀況非常慘淡，例如粉嶺聯和墟街市目測大約有五分之一的肉檔在周末不營業，燒味檔只有一兩家經營，二樓熟食市場周末下午茶時段，入座率只有1-2成；石湖墟街市也有一成以上的肉檔周末放假；元朗同益街市一樓上百個檔位，只開了十幾間，其他類型的檔位也非常慘淡。

這反映「北上買餸」對新界北區的街市影響顯著，客流量明顯減少；而元朗同益街市的問題可能來自附近有更大型的公眾街市競爭以及軟硬件問題，亦表明政府對街市的管理有改善空間。商戶普遍希望政府官員能多到當區考查調研，了解當區公眾街市商戶的實況，推出具有實際效應的支援政策，一方面協助商戶應對困難，另一方面推動公眾街市的轉型升級。

讀者在街市買餸，熟悉的會跟你打招呼，對不熟悉的食材，也會樂於教你，亦會分享如何更好烹調。這些社區的煙火味是線上網購無法提供的，仍需要保留。

筆者認為，政府部門應改變目前過於僵化刻板的管理模式和環境衛生狀況。同時，政府也須因應「北上買餸」熱潮對街市販商經營帶來的衝擊，積極研究為有困難的販商提供租金優惠、彈性的租務條款，鼓勵及協助街市販商增設電子支付系統，提高出租率和為市民大眾創造環境優良的現代化街市，並多做宣傳推廣，通過便利政策，讓更多市民選擇回到本地街市買餸，適應消費的新需求、新挑戰。

作者陳月明，是立法會議員、打鼓嶺鄉事委員會主席。



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