我的九龍城｜香港老齡化：如何利用樂齡科技提升長者生活質量

來稿作者：陳治華



香港正面臨日益嚴峻的老齡化挑戰。根據統計，2022年香港65歲及以上人口已達152萬人，佔總人口的20.9%，正式進入超高齡社會。預計到2037年，長者比例將進一步攀升至約30%，即每10人中便有3名長者。此外，長者撫養比率亦持續上升，2031年每2名打工仔需撫養1名長者，而到了2069年，這一比例將進一步縮小至每1.4名打工仔撫養1名退休長者。這一趨勢不僅加重社會撫養負擔，也對醫療、社會福利及長者照護資源構成巨大壓力。

面對這一挑戰，樂齡科技正逐步成為解決方案之一。透過智慧護理設備、遠程健康監測、智慧家居及機器人輔助等技術，樂齡科技能夠提升長者的生活質素，減輕照護負擔，並促進長者的社會參與。隨著科技的進步，如何有效運用以樂齡科技為代表的科技設備協助應對香港的老齡化問題，將成為未來社會發展的重要課題。接下來，我將深入探討樂齡科技的應用及其對香港長者生活的影響。

宏觀方面的發展現狀

樂齡科技在香港已逐步落地，並在提升長者生活質素方面發揮重要作用。根據社會福利署的數據，政府在2018年撥款10億元設立創科應用基金，截至2024年8月，政府已通過創科應用基金批出約7.5億元，資助約2,000個安老及康復服務單位購置或租用超過21,000件樂齡科技產品。這些產品包括智慧健康監測設備、機器人輔助照護系統，以及各類輔助行動裝置，旨在提升長者的生活質素並減輕護理人員的負擔。

此外，政府亦擴展長者社區照顧服務券的適用範圍，使長者能夠租用輔助科技產品，如醫療護理床、減壓坐墊及步行輔助用品。自該措施推出以來，已有約500名長者受惠，自主生活能力得到顯著提升。

在具體應用方面，香港的安老院舍已廣泛採用智能健康監測設備，讓長者透過可穿戴裝置監測血壓、心率等健康指標，並將數據即時傳送至醫護人員，以便有需要時及時介入。此外，機器人輔助照護亦逐漸普及，例如智能陪伴機器人能夠與長者進行互動交流，為他們提供貼心的心理支援，有效緩解孤獨感。

儘管樂齡科技在香港的應用日益廣泛，但仍面臨多重挑戰。首先，社會認知度不足是一大障礙。許多長者及其照護者對樂齡科技的瞭解有限，導致新技術的接受度較低。此外，部分長者對數碼產品的使用感到困難，缺乏相關培訓和支援，使得科技產品的普及速度受限。

其次，資金的有效使用仍面臨挑戰。儘管2023年施政報告宣佈，政府在2024-25年度將向基金額外注資10億元，但是在審計報告指出，約15%獲資助機構未提交成效評估報告，部分產品使用率低於預期。建議申請機構需強化運作機制（如定期科技培訓，2023年僅32%機構完成政府提供的樂齡科技課程），並建立量化指標（如使用者滿意度、護理工時節省比例）。

我們可以組織義工和社區工作者，協助長者學習和使用科技，提供一對一的支援。（作者提供）

微觀方面的發展現狀

在當前快速變遷的社會中，長者融入現代生活的挑戰日益凸顯。從社區發展的角度而言，作為區議員，我深感責任重大，推動樂齡科技的發展是解決這一問題的有效途徑。九龍城區作為香港老舊樓宇較多的地區之一，長者在居住環境和日常照方面面臨著特定的挑戰。隨著人口老齡化的加劇，針對長者需求的樂齡科技應用顯得尤為重要。

九龍城區的舊樓普遍空間狹小，且部分建築結構不允許大幅改裝。這種情況使得長者在日常生活中面臨諸多不便。因此，推廣「免鑽孔浴缸扶手」和可折疊沐浴椅等產品，顯得尤為必要。這些產品不僅無需破壞原有裝修，還便於收納，能有效提升長者的居住安全與便利性。

此外，九龍城區的舊樓環境缺乏緊急支援系統，這對長者的安全構成威脅。輕便的智能跌倒偵測腰帶（如房協的「智能防跌系統」）和遠程健康監測設備（如血壓、血糖儀）能有效填補這一空白，特別適合獨居長者的需求。社署資料顯示，九龍城區的長者住戶中，約15至20%曾使用政府補貼安裝智慧防跌裝置或緊急呼叫系統。

我在社區注意到，長者及其照顧者對樂齡科技的了解有限，這導致新技術的接受度較低。為了解決這一問題，我在社區與關愛隊及非政府機構合作舉辦健康講座和樂齡科技體驗日，並提供免費職業治療評估服務及前三個月免租金試用。這些活動旨在幫助長者和照顧者了解和體驗各種科技產品的功能與好處，並親自感受這些輔助設備帶來的便利。

為了進一步推動樂齡科技的應用，我認為社區合作同樣不可或缺。與非政府機構及科技公司聯手推廣適合長者的產品，通過聯合活動不僅能擴大影響力，還能提供更多資源和支援。對於經濟條件較差的長者，提供資助或優惠是促進他們使用科技的有效方法，可以減輕經濟負擔，讓更多人受益於樂齡科技。

此外，建立支援網絡也至關重要。我們可以組織義工和社區工作者，協助長者學習和使用科技，提供一對一的支援，增強他們的信心。這些努力將有效提升長者的參與感和滿意度。

總之，樂齡科技不僅是技術的導入，更是提升長者生活質素的重要途徑。我們期望通過不懈努力，讓長者的生活更加便捷與安全，實現全社會對長者的關懷與呵護。唯有共同努力，才能確保每位長者都能享受到科技帶來的好處與便利。透過科技的力量，我們可以創造一個更包容的社會，讓每位長者都能在尊嚴和安全中享有更高品質的生活。

作者陳治華是九龍城區議員、九龍城及油尖旺區安老服務協調委員會成員。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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