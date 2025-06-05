陳錦雲｜全球高教變局　建設「國際大學城」可借鑒西南聯大經驗

近日，香港政府和高校快速行動，為哈佛大學國際學生來香港繼續學業和科研提供通道，值得讚賞。當前，全球高等教育版圖正醞釀變局，不管是打造「留學香港」、「人才香港」、「創科香港」，甚至建設更有雄心的「國際教育樞紐」，正在規劃中的北部都會區國際大學城都是極之重要的載體。顯然，如何在國際大學城中集中各校強項和優勢學科，以及集合具有群聚效應（Critical Mass）的足夠的科研人員，不至於讓每一所高校科研人員分散地各自工作，是進一步提升香港科研實力的重中之重。



大學城具雙重戰略定位

香港特區政府 在《行政長官2024年施政報告》提出建設「北都大學教育城」，預留80公頃用地推動跨院校合作，目標到2026年公佈《北都大學教育城概念發展綱要》。這一舉措將為香港高等教育的發展注入新的活力，促進高校間的資源分享與優勢互補，推動教育與科研的協同進步。同時，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》也明確提出要「建設教育和人才高地」。香港特區政府的這一規劃與國家對粵港澳大灣區教育發展的目標高度契合，凸顯了香港在國家教育現代化佈局中的關鍵作用，為香港大學城的發展提供了明確的方向指引和政策支持。香港大學城的發展肩負着重要使命，既要契合香港自身「國際教育樞紐、創新科技中心」的定位，也應服務於國家的「教育強國」戰略。

香港國際大學城如何建設影響深遠，或許我國抗戰期間的國立西南聯合大學（西南聯大）的歷史經驗和辦學精神可以回顧和借鑒。1937年7月抗日戰爭爆發，北平、天津相繼淪陷，北京大學、清華大學和南開大學被迫南遷組成「西南聯大」，直至1946年抗戰勝利後，三校復員遷回原址。西南聯大在抗日戰爭時期的極端困境中取得的成功，可以說是中國近代教育史上的奇跡。

借鑒西南聯大經驗和精神

西南聯大的教育工作者在強烈的家國情懷與學術使命的感召下，形成高度同舟共濟的精神，在人才培養和學術成果方面成績斐然。戰時物質匱乏，校舍簡陋、師生溫飽難繼，但三校（北大、清華、南開）師生以「救國」為信念，將學術視為民族存續的根基。據統計，西南聯大師生中中央研究院院士、中國科學院院士和中國工程院院士達到254人，除此之外，還培養出2位諾貝爾獎獲得者（楊振寧、李政道）、8位「兩彈一星」獎章獲得者、4位國家最高科技獎獲得者。西南聯大證明，大學的核心競爭力在於精神凝聚與制度彈性，物質條件並非主要。

在大學的管理模式上，西南聯大構建了獨特且高效的管理體系。學校一級行政架構設有常務委員會會議、校務會議和教授會三個機構。常務委員會作為最高行政領導機構，由梅貽琦（清華）、蔣夢麟（北大）、張伯苓（南開）三位校長組成，負責研究討論學校各項重大事項；校務會議由常務委員、教務長、總務長、各學院院長及教授、副教授互選代表組成，主要審議學校預算決算、學系設立廢止、規章制度頒行等事項。

集聚名師學科互補聯合

西南聯大取得成功的另一個原因是大師雲集與學科互補聯合。三校合併後，師資高度集中，172名教授中80%有海外留學背景，形成跨學科協同效應。例如：理科的吳有訓、趙忠堯的物理學研究為後來「兩彈一星」奠定基礎；文科馮至的德語文學、錢鍾書的比較文學開創學術新範式；工科茅以升的橋樑力學研究直接服務於戰時基建。

在學科發展上，西南聯大共設有5個學院，涵蓋26個系，由於當時的條件限制，物資缺乏，資金和師資力量有限，西南聯大以學科和專業的相近性原則合併設置；其工科不僅注重高級工程技術之養成，同時兼顧理科知識與能力的奠基、文科人文素養的薰陶，以及商科經濟理論的知識入門，具有跨學科培養人才的意味。

港高校競爭力相當不錯

從學科競爭力來看，香港高校在國際舞台上已展現出強勁的實力。根據國際高等教育機構 Quacquarelli Symonds（QS）最新公佈的「2025世界大學排名」，香港共有7所高校入榜（表一），展現出香港高等教育在多個領域的廣泛影響力。具體來看，香港的高校在排名上呈現整體上升趨勢，這反映出香港在教育品質和科研水準上的持續提升。在學科方面，香港共有6個學科打入全球十大（表二），這一數位相較於2024年的3個實現了倍增，且總體進步率高達63%，這一顯著的進步充分彰顯了香港高校在學科建設上的卓越成就和快速發展的態勢。這些優勢學科不僅為香港構建國際教育樞紐奠定了堅實的基礎，更為香港在國際教育領域贏得了聲譽和競爭力。然而，要充分發揮這些學科優勢，進一步提升香港大學城的整體實力和國際影響力，還需要通過跨學科整合來釋放協同效應，打破學科壁壘，促進不同領域知識和技術的交叉融合，從而在更高層次上推動香港高等教育和科研創新的發展，為香港打造國際教育樞紐和創新科技中心提供更有力的支撐。

香港國際大學城應考慮借鑒西南聯大的經驗，整合各校優勢學科，特別是各類工科，以及能夠助力講好中國文化、故事的社科文科，形成具有競爭力的跨學科體系。香港擁有多所世界知名高校，如香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學位列世界大學排行榜一百強，香港浸會大學、香港教育大學、嶺南大學也有其突出學術領域等，這些高校在工科、理科、社科、文科等領域分別有著較深厚的學術積澱。通過跨校跨學科合作，打破壁壘，促進不同領域之間的交流與融合，培養具有國際視野和跨學科能力的複合型人才。具體而言，可以考慮設立聯合的跨學科研究中心或學院，鼓勵不同學科背景的教師和學生共同參與科研項目，推動跨學科課程的開發與實施。同時，加強與國際知名高校的合作與交流，引進海外優質教育資源，提升香港大學城的國際影響力。

樹立禮遇尊重人才形象

面對全球教育格局面臨重塑的機遇，香港特區政府、高教界和社會業界可以主動出擊。例如，成立留學香港辦公室，應打造專門的宣傳平臺，成立專門的工作組，包括在駐外機構裡面增加留學香港團隊，以及聯合業界去海外各國舉辦與教育展覽，就地招攬人才，同時提供來港求學和工作的一條龍服務。各高校抱團出海打造品牌、推動有條件的大學提高40%非本地生的上限，積極爭取商界成立非本地學生獎學金等等。科研人才方面，香港應積極發揮國際化優勢，繼續積極主動吸引受國際地緣政治和美國特朗普政府針對高政策影響的科學家和研究生，甚至考慮以國際大學城或聯合大學、聯合研究院之類形式招攬海外頂尖人才並給與相當禮遇，樹立香港尊重人才、向全球人才開放和銳意打造國際創科中心、國際教育樞紐的鮮明形象。至於各大學目前普遍面對的宿舍不足問題，是否也可以在未來的大學城建設聯合的學生公寓甚至學生人才村？只要目標一致，精誠團結，相信辦法總比問題多。

習近平總書記在2024年9月9月全國教育大學大會上「加快建設教育強國」的講話中，強調要「建設具有全球影響力的重要教育中心」，「教育強國」是當前國家重要戰略，建設「重要的世界教育中心」或「國際教育樞紐」是香港特區當仁不讓。一年前，夏寶龍主任在會見香港高校領導研習團時指出，香港高等教育具有獨特優勢，教學質量高、基礎研究強、國際聯繫廣、與內地合作實，可謂實力雄厚、影響巨大。這是香港引以為傲的「金字招牌」，是香港的核心競爭力之一。事實上，一直以來中央推出了大量舉措，支持香港高等教育的發展。如今，在新的機遇面前，香港天時地利人和兼具，各方要共同努力，將「留學香港」、「人才香港」、「創科香港」的品牌擦得更亮。

作者陳錦雲，是香港大灣區教育融合發展智庫主席。



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