平機會｜全民一起推動數碼共融　人人共享科技便利

來稿作者：林美秀



隨着科技急速發展及普及，數碼科技已成為我們日常生活中不可或缺的一部分，無論獲取資訊、購物消費以至社交聯繫，我們少不免需要在網上進行。儘管數碼科技的應用為我們的生活帶來便利，但同時它的廣泛使用或會令社會上某些群體如殘疾人士、長者等面臨被邊緣化的風險，造成數碼隔閡。因此，平機會一直呼籲社會各界一起推動數碼共融，確保不同能力的人在數碼世界都可以自主進出，暢通無礙地獲取資訊、進行活動。



平機會呼籲社會各界一起推動數碼共融，確保不同能力的人在數碼世界都可以自主進出，暢通無礙地獲取資訊、進行活動。

數碼無障礙助平等參與 滿足多元需求

數碼無障礙並非僅為特定群體而設計，而是基於「通用設計」原則，旨在讓所有人，不論年齡、種族、教育程度或身體狀況，都能平等地獲取網上或流動應用程式所提供的資訊和服務，包括瀏覽圖像、影片、閱讀及下載文本、網上購物，以及社交媒體應用等。例如，為影片添加字幕不僅協助聽障人士理解內容，也便利在嘈雜環境中的用戶或非母語的使用者；清晰的文字對比度不僅幫助視力衰退的人士，也提升所有用戶在強光下的閱讀體驗。此外，食肆亦可設立支援無障礙設計的數碼點餐服務，除了可讓視障人士利用手機，掃瞄有凹凸觸感標示的二維碼，以便利他們閱讀餐牌及點餐外，聽障及其他顧客也無需口頭點餐，令點餐變得更輕鬆方便。

根據《殘疾歧視條例》，服務提供者有責任確保其服務可供任何人，包括殘疾人士使用。這項條款亦適用於網站和流動應用程式所提供的資訊和服務。作為執行《殘疾歧視條例》的法定機構，平機會致力促進數碼共融，並透過宣傳、教育、政策倡議、研究等多方面推動社會各界建設數碼無障礙的環境，以確保社會上所有人，不論背景或能力，都能在公平的情況下享受新科技帶來的好處和便利。平機會亦鼓勵企業在數碼科技的領域更廣泛採用通用設計的概念，從而提升及改善不同群體的使用體驗，促進社會數碼共融，實踐智慧城市生活。

「數碼無障礙嘉許計劃」見成效 得獎數字創新高

平機會於2013年與數字政策辦公室（合併前為「政府資訊科技總監辦公室」）首次合辦「無障礙網頁嘉許計劃」（現名為「數碼無障礙嘉許計劃」），另自2018年起擔任計劃的獨立顧問，多年來一直積極推動各界在網站及流動應用程式中融入無障礙設計，讓所有人包括殘疾人士和長者在使用過程中都能輕鬆無阻。

早前，我出席了由香港互聯網註冊管理有限公司主辦、數字政策辦公室協辦的2024至2025年度「數碼無障礙嘉許計劃」頒獎禮擔任主禮嘉賓，並頒發獎項予不同行業獲嘉許的機構。我樂見得獎數字創歷屆新高，分別有439個網站及102個流動應用程式獲奬，顯示越來越多企業及機構認同數碼無障礙的重要性，並積極付諸實踐，令人鼓舞。我在致辭時亦特別鼓勵得獎企業和機構以身作則推動數碼共融，以它們的良好範例啓發更多企業和機構仿傚。

從研究倡議到宣傳教育 多方面推動各界實施數碼共融措施

除了與機構合作透過嘉許方式推動數碼共融，平機會亦從倡議入手，在政策層面促進企業實施數碼共融的措施。例如平機會於2023年曾就建議擴大無紙化上市機制向香港交易所提交意見書，提議上市公司的電子通訊須符合《無障礙網頁內容指引》2.1版的標準，以便利不同持份者，包括失明、弱視及其他殘疾人士瀏覽資訊。

在宣傳教育及研究方面，平機會持續向不同界別及持份者進行宣傳工作，推廣「通用設計」主流化。為了鼓勵餐飲業界、銀行界等界別引進無障礙科技及實現數碼共融，平機會曾舉辦「在餐飲服務中應用無障礙科技」的研討會，邀請餐廳營運團隊、餐飲集團的資訊科技部門、外賣平台及提供銷售點（POS）系統的企業等持份者參與，亦有舉辦研討會向銀行業的代表介紹數碼無障礙的概念。

平機會並將於今年開始進行一項有關「網上購物、服務及資訊平台的暢通易達度」的研究，藉此了解香港人現時常用的網站及手機應用程式是否便利殘疾人士使用，並收集相關持份者的意見，以構思能促進數碼無障礙的方案。

平機會呼籲各界攜手共建數碼無障礙社會

推動數碼無障礙不單有助企業及機構促進多元與共融，實踐「環境、社會及管治」（ESG）的目標，更有助擴大潛在客戶群，建立正面的企業及機構形象及提升競爭力。我期望更多企業和機構能加入推動數碼共融的行列，攜手建設數碼無障礙的社會，令香港所有人都可以暢遊數碼世界，享受科技帶來的便利。

作者林美秀，是平等機會委員會主席。



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