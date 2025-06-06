陳家珮｜皇后山邨食水殘留瀝青：如何維護公眾信任？

皇后山邨的食水水質問題引起社會廣泛關注。部分住戶發現食水出現黑色沉澱物，擔心水質可能受到污染，影響健康，並在網上平台發布相關消息。政府部門隨後展開調查，水務署經檢測確認黑色物質主要為瀝青夾雜樹脂，並表示水質符合安全標準。然而，儘管官方檢測結果顯示食水安全，居民對飲用水的衛生程度仍存疑慮，甚至選擇購買瓶裝水作為替代。



水務署啟動了應對措施，安排樣本化驗並承諾每日公布水質監測，房屋署亦迅速加强清洗供水系統，更加裝22個0.1毫米濾網以提高保障。然而，公眾對水務署的溝通方式提出質疑。在記者會所見，水務署主要通過技術報告回應問題，強調水質安全，卻未能充分釋除居民的疑慮，部分居民依然未能放心用水。筆者理解總結檢測報告需要花上數天時間，但若然官員在發現問題後能夠更早進入社區，親自向居民解釋進度，相信能大大緩解大家的不安和憂慮。

今次事故反映處理公共事件的關鍵：專業層面、技術數據固然重要，但如何以簡易明快的方式向公眾解說，贏取公眾信任，同樣不可忽視。水務署應汲取經驗，在處理公共事故時，除了提供技術報告，還需站在市民的角度思考，急市民所急，以主動又具說服力的方式回應市民。此外，特區政府應建立更透明和高效的資訊傳遞機制，確保市民獲得及時、清晰的信息，提升市民對官方應對措施的信心。

目前，水務署已推行「風險為本水管資產管理策略」，以評估個別水管的風險，並持續對評定為高風險的水管優先進行改善工程。但皇后山邨事件反映有「提速提效」的逼切性，水務署應考慮加快更換可能存有殘留瀝青的老舊水管，從根本上解決問題。濾網只能視為短期措施，長遠來看，更應有效運用科技來解決問題。水務署應善用智慧監測技術，確保食水供應的穩定性，透明管理與有效溝通，維護公眾對特區政府的信任。

作者陳家珮，是新民黨立法會選委界議員。



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