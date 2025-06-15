筆凱．傑語｜女兒教我的家庭方程式

來稿作者：郭凱傑



平時文章總聚焦於政策分析、人才爭奪或產業升級。適逢父親節，容我這位新手父親暫且擱置宏觀議題，從育兒日常中分享些許感悟。



女兒出生年餘，筆者的體力消耗自是常態，然而記憶奇妙地過濾了夜半啼哭與手忙腳亂的片段。銘刻於心的，是她第一次叫「爸爸」時心頭的暖流；是她蹣跚撲來首步時的驕傲；更是她攀爬床沿、自己推開房門時，每個微小突破的瞬間。這些日常瑣事將「父親」身份點綴得溫暖而具體，她的純真笑靨更徹底重塑筆者奮鬥的意義——期盼提供更佳生活，樹立值得驕傲的楷模。

這般幸福感，絕非獨力所能成就。首當其衝自然是以驚人韌性同時兼顧育兒重責及事業的太太，成為家庭最堅實的後盾；也感恩有雙親及岳父母作為最可靠的支援部隊，透過臨時托育或育兒經驗傳承編織出溫暖安全網。此種跨代扶持，正體現中國人的家庭核心價值：家，永遠是最強的後盾。這時刻提醒我們，在追求個人成就時，維繫家庭紐帶方為幸福根基。

育兒現實挑戰沉重

然而，當視線從自身家庭移向整個社會，養育下一代的現實挑戰便顯得沉重。

本港家庭變得越來越「小」：去年平均僅 2.5人（外傭不計），也意味親屬支援網絡變得薄弱。去年有調查指出，近八成受訪者估算撫育子女至22歲至少需600萬港元，但實際上動輒千萬也不足為奇。這如山嶽般的壓力，壓在收入中位數約三萬港元的家庭肩頭，難度不言而喻。難怪香港生育率徘徊於0.7-0.8的全球低位，比起一般的人口更替率2.1而言相距甚遠；願意生育的青年不超過三成。

壓力更超越經濟層面。無數父母在「理想僱員」與「稱職家長」角色間掙扎。職場的要求常與幼兒突發需求（患病、學校活動）產生衝突。多數雙職母親的最深切的期盼並非高薪厚職，而是具實質彈性的工作安排——或靈活工時，或居家辦公選項，抑或對臨時請假的理解包容。當今世代的青年追求自由，這個訴求在在育兒取態之上尤為明顯。

構建友善育兒生態

支撐家庭重擔豈能依賴個別企業的善意？政府需發揮關鍵作用，持續優化在職家庭津貼，擴充幼兒託管服務，也可以考慮成立成長基金，紓解經濟與照顧壓力。同時可透過稅務優惠或認證計劃，推動企業落實家庭友善政策（如彈性工作制）。更需在社會層面推廣家庭核心價值，肯定照顧者貢獻，營造理解育兒家庭的氛圍。

此議題也是筆者身為「家庭議會」（特區政府諮詢組織）委員深感意義之所在。民政及青年事務局與家庭議會今年正在合辦「全港美好家庭選舉」，以「建立穩固家庭關係，樹立良好家教家風」為主題，旨在發掘並表彰全港實踐優良家風的典範。無論一眾讀者的家庭故事溫馨平實，抑或於逆境中展現韌力，皆值得被傳頌。

值此佳節，祝願每一位父親——父親節快樂！願每個家庭都能在相互扶持中汲取力量，共同成長。

作者郭凱傑，是團結香港基金副研究總監，政府諮詢委員、大專講師及顧問、專欄作家。



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