鄉野漫談｜守護香港多元價值　共創城鄉共生共榮

來稿作者：香港城鄉可持續發展促進會（HKURSDA）



香港，這座全亞洲首屈一指的大都市，素以高樓林立，熙攘繁華聞名於世。然而當我們把視線從維港兩岸的摩天大樓投向新界的山野、離島的海岸時，便會發現香港的另一面——近75%的土地仍保留着鄉郊風貌，近700個各具特色的村落星羅棋布地散落其間，等待被看見，被珍視。



我們常為香港得天獨厚的自然資源引以為傲：距離市區咫尺之遙的行山徑享譽全球。但鮮為人知的是，在與摩天大樓相映成趣的青山綠水中，還蘊藏着深厚的歷史積澱和豐富的文化景觀。我們已很少談論大埔林村的許願樹承載了幾代人的新年祈願，更少提及大澳漁村的棚屋如何記錄着疍家人的生活智慧，這些地方不僅是能夠打卡的旅遊景點，更是鮮活的文化基因庫。

近年，兩場「鄉村實驗」開啟了香港鄉郊的新敘事。新界東北的荔枝窩村通過「農業復耕」、「社區營造」與「生態旅遊」獲得重生，更帶動周邊多個沉寂村落發展；西貢的鹽田梓村以「教堂修復」、「鹽田再起」加「藝術介入」的模式，孕育出輻射多個海島的西貢海藝術節，創造出獨特的文化地景。這些成功的案例證明，當政府、社區與專業力量協同合作，根植於本土特色的可持續發展實踐，不僅能喚醒沉睡的村落，更能令鄉郊與城市形成獨特且互補的生態系統，成為令香港驕傲的「國際名片」。

當特區政府將「北部都會區」定位為香港未來「雙引擎」之一時，這片涵蓋了200多個村落的新發展區，實際上迎來了一個前所未有的機會——我們能否打破以往城市發展吞噬鄉村的舊模式，創造一種創新產業、宜居社區與傳統村落共生共榮的新範式？我們深信，香港鄉郊的價值絕不僅限於空間資源，更是承載集體記憶、維繫文化認同的重要載體。無論是內地江浙一帶的綿延水鄉，還是日本白川鄉的合掌村落，那些令我們嚮往的鄉村魅力，其實在香港同樣觸手可及，香港鄉村豐富的文化——傳統節慶、歷史建築、民俗技藝、地道美食，無一不蘊藏着無限潛力。

荔枝窩和鹽田梓的復興實踐，讓我們關注到香港鄉村；北都城鄉共融的發展倡議，讓我們對鄉村的未來充滿期待。我們從學術研究起步，一步步開啟了城鄉可持續發展的實踐。然而，在不斷深入的鄉村調研中，我們發現當前城鄉可持續發展仍面臨諸多挑戰：民生設施有待完善，歷史文化遺產亟須系統保護，產業活力需要持續培育。為此，香港城鄉可持續發展促進會（HKURSDA）應運而生，這將是我們新的探索。

我們希望香港城鄉可持續發展促進會能立足香港本地實踐，積極探索香港城鄉融合的道路，開展促進北部都會區發展的研究與實踐；搭建橋樑，推動香港與內地以及不同國家和地區間的合作交流，引入先進經驗，傳播香港故事。通過搭建這一合作交流平台，我們將凝聚各界力量，推動香港城鄉可持續發展領域的協同合作，促進香港城鄉融合，推動城鄉在經濟社會、歷史文化、自然生態等範疇的可持續發展。

在《香港01》開設本專欄，正是我們與社會各界對話的重要起點，期待通過這個平台，分享我們在城鄉可持續發展領域的所見所得、所思所想，更期待您的真知灼見，不吝提出您的寶貴建議和意見。

守護香港的多元價值，創造更美好的共同家園，需要你我攜手同行。

香港城鄉可持續發展促進會（HKURSDA）僅以此文與各界分享我們的初心與願景。

本文作者香港城鄉可持續發展促進會（HKURSDA），由一眾熱心青年發起，致力推動香港城鄉融合，促進經濟社會、生態環境、歷史文化等領域的均衡可持續發展。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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