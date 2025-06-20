平機會｜深化與大專院校合作　啟發青年擁抱平等

來稿作者：林美秀



由平機會舉辦的「平等機會青年大使計劃2024/25」在上周六（6月14日）舉行了嘉許典禮。我在活動上見證了數十位嚮往平等且充滿熱誠的大專學生，完成為期半年的計劃。這批支持平等機會的新力軍，不但積極參與活動，而且認真學習，深入探索多元共融的價值，他們的努力實在令人鼓舞。



平機會主席林美秀。

平機會在2022/23學年推出「平等機會青年大使計劃」，目的是要向年輕人推廣平等、多元和共融的價值，建立他們的正向思維。我們透過舉辦一系列的體驗式學習活動，例如蒙眼跑步、輪椅體驗、地區文化探索等，讓參加者了解社會不同群體的需要。今年計劃已進入第三個年頭，無論參與院校的數目、申請的人數及被錄取的青年大使人數，均創新高。

計劃得以成功舉行實有賴各方的支持，尤其是大專院校，如果沒有它們協助宣傳，讓有關計劃的信息傳送到不同院校的學生手中，計劃將難以順利推行。事實上，平機會與各大專院校亦一直就不同平等議題保持緊密合作，包括持續為大專院校的教職員與學生提供有關性騷擾的培訓，以及與大學舉行定期會議，推廣支援有特殊教育需要的學生的良好常規。

在嘉許典禮中，有兩件事令我印象很深刻。第一件事，就是青年大使介紹他們在校園舉辦的反性騷擾宣傳活動。其中一組的同學與學生事務處合作，揀選了一套以#MeToo為主題的電影，舉行電影放映會同時加插了討論環節，讓參加者對性騷擾有更深入了解，並思考預防性騷擾的對策。她們憑着一股衝勁和熱誠，策略性地與學校合作，透過舉行全校性的活動及推廣，接觸更多受眾去探討性騷擾議題，是活動成功的關鍵。由此可見，藉着平等機會青年大使計劃及一眾青年大使，平機會可持續深化與各大專院校的合作，讓相關平等議題能更深入校園。

第二件事，就是聽到青年大使計劃舊生們的分享。他們來自不同院校，就讀不同科目，有些仍在求學，有些則已工作，但他們都有一個共通點，就是希望能為關愛共融的社會出一分力。有同學指希望大眾關注殘疾人士在教育及工作的參與，她亦相信有特殊教育需要的自己能在她供讀的專科上，發光發亮。另一同學則認為，與殘疾人士相處心態最重要，不要以「殘疾人士需要建全人士幫助」的心態對待他們，因為大家也可從殘疾人士身上學習其過人之處。這些發自內心的分享，亦間接引證了舉辦計劃對推廣共融的重要性。

我期望各位青年大使在完成計劃後，繼續秉持多元共融的精神，把在計劃學到的價值傳承，為構建共融社會出一分力，為香港的發展作出貢獻。平機會亦會繼續與不同持份者合作，讓平等共融的信息走得更遠、更廣。

作者林美秀，是平等機會委員會主席。



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