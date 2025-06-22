黃冰芬｜凝聚共識促發展：從夏寶龍講話中看香港興治之道

中央港澳辦主任夏寶龍分別在4月15日全國國家安全教育十周年與日前（6月21日）香港國安法五周年的重要場合發言，勾勒出香港從「由亂到治」走向「由治及興」的路徑。在香港獨特優勢與外部挑戰並存的當下，兩次講話都圍繞安全與發展的辯證關係，釋放出迫切凝聚共識、加快興港步伐的強烈信號，為香港未來指明方向。



從安全築基到發展提速

雙輪驅動「興」的進程

夏寶龍主任在4月的講話，側重強調國家安全的基石作用。在香港歷經動亂的背景下，築牢維護國家安全的防線是一切工作的前提。從完善《香港國安法》配套措施，到落實「愛國者治港」原則，無不彰顯安全底線不容觸碰的堅定立場。

而日前的講話則更着眼於發展提速。隨着《香港國安法》實施五周年成效顯著，香港已具備全力拼經濟的穩定環境。他強調，香港要善用「一國兩制」制度紅利、國際化城市優勢及粵港澳大灣區發展機遇，加快融入國家發展大局。此時的安全與發展不再是先後順序，而是並行推進、互為支撐——穩定的安全環境為發展保駕護航，高質量的發展更能鞏固安全體系，形成良性循環。

從完善制度到協同共識

「三權」凝聚治理合力

《香港國安法》實施以來，行政、立法、司法等領域圍繞維護安全已進行了制度性的完善，為香港由亂到治奠定了堅實基礎。夏寶龍主任最新的講話進一步指出，在推動香港由治及興的新階段，行政、立法、司法不僅要各司其職，更需形成發展共識。

行政機關要以更高效的施政推動土地房屋、民生改善等改革；立法會要發揮民主協商功能，為重大發展政策提供法律保障；司法體系則要以公正裁決維護市場秩序與社會公平。只有三權在「愛國者治港」框架下形成合力，才能破除發展障礙，釋放香港潛能。

深化開放與內外聯動

在發展中鞏固安全

從「鬥爭求安」到「開放求興」，香港的發展邏輯已發生深刻轉變。4月的講話中針對外部勢力干預的堅決反擊，到日前講話中對香港融入全球經濟、強化國際聯繫的積極倡導，都在說明了香港在維護主權安全前提下，要主動擁抱機遇，尤其要發揮國際金融、貿易、航運中心的獨特作用，在「一帶一路」建設、粵港澳大灣區合作中、積極開拓新興巿場中擔當重要角色，並大力引進國際高精尖緊缺人才，發揮國際高等教育樞紐優勢。

此次講話中還特別提及香港法治上的優勢。國際調解院在港的成立，將進一步提升香港在國際調解領域的地位。這不僅將創造大量專業崗位，吸引國際組織、非政府機構進駐，還能鞏固香港國際法律中心地位，讓香港在國際舞台上發揮更重要的作用，增強國際影響力。

各界放下分歧聚焦發展

才能實現「以興固安」

通過深化開放、促進內聯外通，香港不僅能增強自身競爭力，更能在經濟發展中提升應對外部風險的能力，實現「以興固安」的目標。

夏寶龍主任的兩場講話時間相隔兩個月，側重點不同，清晰指明香港當下最迫切的任務是凝聚各界共識，形成安全與發展並重、制度與行動協同、加強內外聯動的興港合力。只有社會各界放下分歧、聚焦發展，香港才能在「一國兩制」的軌道上實現由治及興的跨越式發展，共同實現香港經濟的轉型升級和高質量發展。

作者黃冰芬，是港區全國人大代表、香港再出發大聯盟總主任、全國港澳研究會會員。



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