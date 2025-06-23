李子建｜守護國家安全底線　堅定高校文化自信

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在《香港國安法》實施5周年論壇上的重要講話，深刻總結了《國安法》對香港由亂到治、由治及興的關鍵作用，並為香港未來發展指明了方向。結合講話精神，本人作為香港八所公立大學之一、也是香港最大的以師範教育為主的高等學府——香港教育大學的校長，從國家安全和文化自信的角度談幾點個人感受。



一、《香港國安法》是捍衛「一國兩制」、維護香港繁榮穩定的「定海神針」

5年前的6月30日，國家主席習近平簽令，公佈實施《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》。從此，香港維護國家安全「不設防」的歷史一去不復返，掀開了「一國兩制」實踐的新篇章。香港國安法的制定實施，的確是香港由亂到治的「分水嶺」，「一法安香江」，不僅在香港整體社會帶來了一系列全局性、變革性、根本性的變化和影響，在香港教育大學的校園裡也呈現出撥亂反正後的新氣象，主要體現在國家安全教育、愛國主義教育、課程設置、校園治理、學術研究及社會認同等方面。

二、《香港國安法》實施五年來大學校園發生許多積極可喜變化

首先是國家安全教育得到了全面強化；在課程方面，多所高校開設了與國家安全相關的課程，如香港教育大學在八所公立大學中率先設立「國家安全與法律教育研究中心」，推出《香港國安法》《憲法》《基本法》等課程，通過案例教學增強學生對國家安全的理解。

對於教師培訓，自2023/24學年起，香港教育局要求所有新聘任教師必須通過《基本法及香港國安法》測試，確保教育工作者具備正確的國家安全觀念。在校園活動方面，香港教大在今年的國家安全教育日前後，就與多個地區組織和校長會等機構合作，通過舉辦論壇和學生的知識競賽與表演等活動，加強國安意識的宣傳和推廣。

此外，國民教育和愛國主義教育正逐漸成為大學教育的常設內容；包括香港教大在內的香港所有大學都在重要的節慶活動日舉行升旗儀式，以增強學生的國民身份認同和愛國情懷。而教大還開展大思政先導計劃，通過走出課堂的體驗學習方式，感受國家在各個方面的飛速發展和建設成就。我們也注重弘揚中華文化，推動傳統文化創新傳承，教大開設了「新六藝」課程，通過國學經典研究，將書法、粵劇、武術等非遺項目納入通識教育，讓學生全面感受中國傳統文化的魅力所在。此外，隨著法治環境的優化，大學校園的治理也更加規範。

我們深知，尤其對於未來教師搖籃的香港教育大學而言，必須確保準教師們自身具備愛國愛港的觀念，深厚的家國情懷和扎實的國安知識，才能擔當好未來「立德樹人」的重任。

三、香港高校在國際教育領域優勢讓我們有理由堅定文化自信

隨著多個高校國際排名出爐，香港大學的整體排名都有提升，顯示出香港高等教育的國際競爭力在持續增強，並越來越受到國際社會和教育行業的認同。教育也是一種文化軟實力，排名不是唯一的指揮棒，但香港高校在世界教育舞臺上所展示出的明顯優勢，說明我們更有充分的條件和理由堅定文化自信，進一步為香港「一國兩制」和國家長遠發展做出更大貢獻。

其次，文化自信應堅持「中學為體、西學為用」的原則，尤其香港特區具有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，一方面可展現開放的心態與思維，另一方面亦能發展具有中國國情或中華文化特色的研究成果或文創產品。透過不同的成果與項目，講好「香港故事」與「中國故事」；而且中文的國際化研究極具潛力，有望進一步發展。

四、文化自信是對中華民族及其優秀傳統文化所產生的積極認同

「文化自信」一詞源自習近平總書記於2016年7月1日「慶祝中國共產黨成立95周年大會」上的講話，亦是從中共十八大提出的中國特色社會主義「三個自信」發展而來的論述。文化自信是指一個民族對自身文化所展現出的集體性、具有穩定性的正面文化心態。

我個人認為，從教育的視角而言，文化自信是對中華民族及其優秀傳統文化所產生的積極認同，並透過教授與傳播、承傳與創新，並透過新的教學方法，使學習者（尤其是中小學生）能夠欣賞與認同優良中華文化背後那段光輝燦爛的奮鬥歷史；中華文化經典蘊含「仁義禮智信」、重仁愛、重民本、尚合和等正面價值觀，對當今社會乃至整個世界都有很正面的啟發。

即使在近現代歷史中，我國革命歷程中所蘊含的歷史文化精神，亦與當前教育所重視的愛國主義精神密切相關，值得香港特區的青少年深入認識與學習，從而進一步領悟這種精神如何與「一國兩制」、國家發展以及與中華民族偉大復興的使命相聯繫。

最後，在加強文化自信的同時，我們亦應重視文化安全，避免受到內外威脅和消極文化的負面影響。就國家「十四五」規劃來說，支持香港特區發展成為「中外文化藝術交流中心」，融入國家發展大局。「文化自信」正是這一發展方向的重要指導思想，值得進一步深入思考與實踐。

我們應牢記夏寶龍主任強調的「統籌發展與安全」，將文化自信轉化為行動力，既守護國家安全底線，又重視文化安全，發揮「超級聯繫人」優勢，為香港在強國建設中貢獻智慧與人才。

（部分參考文獻從略。文章僅代表作者個人觀點，並不代表香港教育大學及聯合國教科文組織的立場和觀點。）

作者李子建，是香港教育大學校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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