來稿｜夏寶龍主任2025年訪港「四點希望」的啟示

《香港國安法》公布實施5周年論壇於2025年6月舉行，除了行政長官及中央駐港機構負責人出席並致辭外，中央港澳辦主任夏寶龍更親臨論壇發表主旨講話，足見這次論壇的重要性。夏主任在主旨講話上以「五個必須」深刻總結《香港國安法》實施和特區政府落實《維護國家安全條例》的成功經驗，而且就統籌高質量發展和高水平安全、加快推進香港由治及興，提出四點希望，傳達了中央對香港發展以至國際形勢最新看法，對香港未來發展具重要指導意義。



國安雙法時代為「由治及興」奠基

2025年5月，國務院發布《新時代的中國國家安全》白皮書，深化國家主席習近平提出的「總體國家安全觀」：「新時代的中國國家安全是總體的、系統的、相對的大安全，是以人民安全為宗旨、以政治安全為根本、以國家利益為準則的安全，是服務和促進高質量發展的安全，是根據經濟社會發展動態調整的安全，是支撐進一步擴大高水平開放的安全，是在法治軌道上規範運行的安全。中國統籌自身安全和共同安全，反對安全泛化，不實施安全脅迫，不接受威脅施壓，堅持獨立自主、自信自立，把解決安全難題放在自身力量的基點上，堅持中國特色國家安全道路。」

對於香港而言，夏主任特別回顧了香港回歸以來，由於《基本法》第23條立法沒有完成，在維護國家安全方面存在嚴重的漏洞和短板，反中亂港分子及其背後的外部敵對勢力不斷挑戰「一國兩制」原則底線，妄圖奪取香港管治權，搞「顏色革命」：由2003年「七月事態」、2012年「反國教風波」、2014年非法「佔中」、2016年「旺角暴亂」，直至2019年「修例風波」爆發，香港一度出現回歸以來最為嚴峻的局面。

幸而，就在2020年6月30日，國家主席習近平簽署第49號主席令，公布實施《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》。從此，香港維護國家安全「不設防」的歷史一去不復返，開啟了「一國兩制」實踐的新征程。同時，在李家超政府的推動下，《維護國家安全條例》於2024年3月23日刊憲生效，香港從此進入「國安雙法時代」，為香港「由治及興」及「高質量發展」奠定機礎。

關注非傳統安全助力「高地」發展

在「由治及興」的新階段，中央強調了對香港的新定位，即建設「國際高端人才集聚高地」及「國際創新科技中心」。在《新時代的中國國家安全》白皮書提出：「新一輪科技革命『雙刃劍』效應突顯。人工智慧、量子技術、生物技術等前沿技術加速發展，在為人類認識和改造世界賦能的同時，也帶來一系列難以預知的風險挑戰，對各國國家安全和社會穩定産生深遠影響，甚至將重塑全球安全格局。」

在我國「加快實現高水平科技自立自強」中，香港必須在基礎原材料、高端芯片、人工智能、量子信息等領域發揮香港所長，推進國際和區域科技創新中心建設，強化企業技術創新主體地位，提高科技成果轉化和産業化水平。同時，香港當局亦須注意新興領域技術創新發展與安全治理不平衡，並注重前瞻預防和約束引導，及早建立相關制度。

夏主任2025年的「四點希望」的其中兩點，即「發揮香港內聯外通獨特優勢」及「善用香港法治『金字招牌』，以法治保障高質量發展」，在發展「國際高端人才集聚高地」的同時，香港亦應完善有關制度。值得注意的是，現時香港對於科研人員參與敏感科研單位及工作，並未有法律規管。

目前，科研人員參與國家重點實驗室並未受《維護國家安全條例》第35條「非法披露國家秘密」的規管，就算該等人員的機構涉及國家尖端技術、敏感技術，其人員流動亦未有任何涉及國家安全的規管。參考英國的《國家安全法令》，該國設有專責部門進行國家安全審閱（National Security Vetting, NSV），並發出國家安全許可（National Security Clearance），審閱形式包括犯罪記錄、信貸報告、財務調查、面試等，級別則包括人員標準基線安全（Baseline Personnel Security Standard, BPSS）、反恐檢查（Counter Terrorist Check, CTC）、安全檢查（Security Check）等。「安全檢查」持有人便須要長期、頻繁、不受控制地訪問機密資料及／或偶爾在監督下訪問最高機密資料。

自李家超政府上任以來任期已過一半，夏主任的「四點希望」正好總結2022年以來現屆政府的成就，亦為未來政府施政指明方向，值得當局認真學習，繼續努力。

作者蔡獻亮，是北京港澳學人研究中心特邀研究員。



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