我的九龍城｜聯廈聯管計劃是唐樓管理的靈丹妙藥？

來稿作者：黃文港



根據統計處於2024年的數字，香港超過50年樓齡的大廈約9200幢，當中有約50%為沒有升降機的唐樓。大廈和人體一樣，年紀一大，各種毛病就自然會出現，這些大廈各自存在不少「病痛」，因此政府部門經常向大廈業主發出命令，要求改善大廈的結構、消防安全或電力裝置。

而九龍城區唐樓眾多，單單在土瓜灣「五街」和「十三街」範圍已有108幢舊式唐樓。當中有五成屬於無立案法團、無居民組織、無管理公司管理的「三無大廈」和法團停運的大廈。這些大廈一般環境較差，沒有人管理大廈的公用設施，當收到政府部門的命令時候，這些居民一般難以集資改善居住環境，從而令這些大廈環境更為惡劣。

為何不組織業主立案法團？

一般而言，舊樓的業權較為鬆散，有部分業主將單位出租，自住業主可謂謂寥寥可數，加上多數自住業主是年歲甚高，對於法團的工作有心但無力。資金難以籌集再加上以上各種原因，聘請管理公司在唐樓而言可說是「天方夜譚」。如何管理？或許沒有「管理」可言。

本人身為九龍城區議員，經常協助「三無大廈」成立法團，奈何經我們和一眾有心居民的努力，一般都以會議人數不足而流會收場。若果需要籌集資金，例如維修大廈公用設施，議員辦事處變成為一個中間人，協助求助的大廈收集款項。無疑，區議員辦事處為區內居民服務是鐵一般的責任，但這個情況是否健康和應該持續下去？本人認為肯定不是！

有問題，點解決？

可幸的是，政府留意到唐樓的管理問題，早於2022年市區重建局在九龍城侯王道試行「聯廈聯管」計劃，將同街道內幾座沒有法團的大廈共同聘請一間管理公司一併管理。隨後在《2024施政報告》中，行政長官李家超宣佈在九龍城區試行計劃。現時在九龍城區除了侯王道以外，「十三街」土瓜灣道有兩座參與試行計劃。而本人辦事處正積極聯繫「十三街」內多座大廈，了解參與隨後的計劃，讓大家生活得以改善，暫時已有部分大廈表示有意參加。

「聯廈聯管」計劃可為唐樓居民籌組大廈業主立案法團，同時市建局亦作為一個統籌者，當大廈收到政府部門命令或者公用設施需要維修，需要集資時，可協助大廈集資及聘請工程及顧問公司。如遇到業主欠款，更可為法團協助追討款項。此計劃解決了唐樓法團所面對的困難，即使對於已成立法團的大廈而言，吸引性亦非常之大。

九龍城區議會到地區宣傳「聯廈聯管」試驗計劃，圖為（右至左）：九龍城民政事務專員暨區議會主席蔣志豪太平紳士、區議員林博、區議員黃文港。（作者提供）

「聯廈聯管」仍處於試行階段，期望試行後得到居民的肯定，改善大廈質素，從而擴展至全港實行。以這顆「定心丸」，團結和協助一眾唐樓居民，改善生活情況。

作者黃文港是九龍城區議員，工聯會社會事務委員會委員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。 來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。 若不適用，恕不通知。