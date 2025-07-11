平機會｜建構種族共融社會　由校園開始

來港作者：林美秀



近年，香港政府積極推行多項人才入境計劃，吸引全球各地人才來港升學及定居，加上土生土長的非華裔人士，香港學生的背景日趨多元。為推動校園種族共融，平機會自2022/23學年起推出「種族友善校園嘉許計劃」，鼓勵學校透過活動向學生推廣種族共融的信息，以及提高教職員對種族多元的認識。上周五（7月4日），平機會舉行了「2024/25種族友善校園嘉許典禮」，我與主禮嘉賓香港特別行政區政府教育局局長蔡若蓮博士，以及逾百名校長、教師和學生代表聚首一堂，共同見證參與計劃的中學、小學及幼稚園在推動種族共融方面取得的卓越成果。



逾百學校獲嘉許「支持種族友善」

我們明白大眾對不同種族及文化背景的認知不足，往往成為非華裔社群在學習和職涯規劃上的障礙。因此，學校作為塑造學生價值觀和世界觀的搖籃，在推動種族共融的角色尤為重要。今屆計劃合共有133間幼稚園、小學及中學參加並達到計劃全部要求，成為「支持種族友善校園」，我喜見眾多學校參與嘉許計劃，主動創造跨文化交流機會，讓不同族裔的學生在校園建立互相理解和尊重的文化，從根源上消除隔閡。當中有27間學校更連續三年參與計劃，獲頒「支持種族友善星級校園獎」，充分顯示這些學校已將種族共融理念融入校園文化。這種持之以恆的努力，不僅為學生營造平等的學習環境，更為社會的長遠發展播下共融的種子。

今年，計劃新增了「年度種族友善校園活動獎」，共有46間學校的53項活動獲得嘉許。這些活動形式多樣，從多國節日慶祝到共融周，均展現學校的創意與用心，通過寓教於樂讓學生認識多元文化，實值得其他學校借鑑。

將種族共融轉化為校園文化

在嘉許典禮中，兩所得獎學校代表的分享最叫我印象深刻，他們展現出如何將種族共融從理念轉化為校園文化。榮獲「支持種族友善星級校園獎」的伊斯蘭脫維善紀念中學副校長鄭甘琳表示，學校推動種族平等超過十年，並成為學校根深蒂固的精神，無論校園招生、教師招募及培訓、校園活動等，都融入多元價值。該校中六學生Alisha亦分享，師生會合辦不同活動，如伊斯蘭齋戒月，更邀請校外人士一同參與，增進各界對不同宗教與文化的了解。可見學校不僅於校園推動種族共融，更推而廣之到社區，為構建共融社會出一分力。

另一所獲「年度種族友善校園活動金獎」的保良局顏寶鈴書院，則展現出學生在推動種族共融的主動性。該校來自十個不同國籍的學生自發組成「Multi-cultural Club」，通過舉辦文化推廣周及初級語言班等，讓同學親身體驗不同文化。這種由下而上的力量，不僅展現了年輕一代對共融價值的認同，更證明學生有能力成為共融的推動者。

令種族共融融入校園日常運作

這些獲獎學校的經驗反映，推廣種族共融不限於舉行單次活動，而應融入學校的日常運作 —— 從課程規劃、教學實踐到校園政策，系統性地培養師生對文化差異的觸覺、理解與尊重，這樣種族平等教育才能真正扎根於校園，從而推廣至家庭和社區。

我再次恭賀各獲獎學校，亦期望未來會有更多學校參與計劃，與我們攜手營造平等、共融的校園環境，培育開明包容的世界公民，推動香港成為尊重差異、擁抱多元的社會。

作者林美秀，是平等機會委員會主席。



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