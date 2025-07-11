李浩然、謝嘉翹｜DSE具有課程完整性　勿淪為「速成應試」

香港現行政策下，經人才計劃來港人士的未滿18歲子女可以「本地生」身份升讀專上課程。然而，部分學生取得「本地生」資格後，僅在應考香港文憑試（DSE）前於內地民營機構進行應試操練就以自修生身份應考。這種被稱為「速成應試」、「考試移民」的現象，不但偏離人才政策原意，更牽涉到課程完整性、教學設計等問題。



DSE是完整的課程

DSE並非單單一次以考試進行的學術評核，而是整個新高中課程的一部分。DSE課程強調「全人教育」，要求學生在高中階段逐步掌握學科知識，包括中文、英文等核心科目，奠定語文、推理邏輯等共通能力根基，以及選修科目讓學生按興趣及生涯規劃向不同領域多元發展；同時結合其他學習經歷，例如德育及公民教育、社會服務等範疇，構建學生正確價值觀及社會參與度，使學習不僅存於學校課本，而是終生學習。DSE更設有校本評核，在日常學與教過程中全面評估學生表現，學生亦能從教師回饋中持續改進，建立學習興趣及信心，減少對公開考試成績的依賴並鼓勵自主學習。

在整個新高中課程下，學校並不是以考試主導。在考試以外，還有更多校園生活及課外活動等學習場景。相較之下，「考試移民」學生只集中專攻試卷，側重於應試答題技巧而忽略探索知識的過程，更談不上「全人教育」下期望學生具備的學科知識、批判思維及應用能力，無形中違背了DSE課程設計的原意。

DSE廣受國際認可

正因為整個新高中課程設計優秀，也為培育學生帶來傑出效果，所以DSE成績廣受國際和各國大學認可。然而，「速成應試」並不能確保學生具備DSE課程「全人教育」理念下應有的水準，在此之下，DSE成績並不能反映學生的真實水準，違背了推行新高中課程的理念。

綜上所述，有意以「本地生」身份升讀大學的受養人子女，應至少在港居住一定年期，完整地完成整個DSE課程。這將在三方面產生積極作用。首先，確保學生接受完整教育並得以全人發展，避免單靠「應試集訓班」引致教育偏離能力導向、全人發展的本質。第二，維護香港教育質素和DSE嚴謹性，消除「速成應試」的學生未能達到「全人教育」理念下水準的情況。第三，促使人才家庭更早規劃來港，呼應「引才留才」的政策目標，亦有助受養人子女提前來港就學，盡早適應教學模式轉變及人文環境，建立社會聯繫並為日後留港發展奠定基礎。

我們需要確保DSE的課程完整性，才能培養出兼具正確價值觀和全人發展的社會棟樑，維護DSE的國際認可和公信力。讓學生在香港完整地完成DSE課程，並以「本地生」身份升讀大學，也更能保證學生的全人素質，杜絕「應試式」的競爭態度，使香港教育和國際樞紐發展行穩致遠。

作者李浩然，是立法會選委界議員、立法會教育事務委員會委員、教育局價值觀教育常務委員會主席。作者謝嘉翹，是學友社智庫高级研究員、李浩然議員助理研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。