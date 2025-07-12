新思維｜理性何在？打破建制派對同性伴侶登記的恐慌迷思

來稿作者：彭意婷



香港性小眾權益長期落後於國際一線城市，《性別承認法》第一階段的諮詢結果遲遲不出台，當政府提出同性伴侶登記制度，原意是回應終審法院對平等權利的明確要求，卻被保守派描繪為「破壞家庭價值」的洪水猛獸。這種論述背後，實際是將性小眾排除於人權保障之外，甚至否認其作為「人」的基本地位。更諷刺的是，保守派自稱代表主流民意，但事實恰恰相反——性小眾孩子在異性戀霸權社會中成長，並未如他們邏輯所言「被教成異性戀」，家庭價值也從來不是單一群體可以壟斷定義。

終審法院已明確指出，現行制度違反《香港人權法案條例》，政府必須設立「替代框架」保障同性伴侶基本權利。這是憲制層面的法律義務，並非可有可無的建議。部分建制派政黨若真認為法院判決不應執行，唯一合法途徑是廢除《香港人權法案條例》或尋求人大釋法，否則只會暴露其對法治精神的無知與輕蔑。如果立法會拒絕履行判決，只會引發無休止的司法覆核，損耗公帑與管治威信，最終政府仍須執行法院命令，拖延只會令法治環境惡化。

尊重司法裁決 民意多元共融

調查研究已顯示，主流民意早已轉向支持平權。2023年，香港大學、香港中文大學與美國北卡羅來納大學聯合調查顯示，60%市民支持同性婚姻，71%支持立法反歧視，85%認同同性伴侶應享有部分權利，相較2017 年有 50.4% 的人支持同性婚姻，2013 年有 38% 的人支持，支持率逐年上升。這些數據來自具代表性的大型隨機抽樣電話訪問，遠比政黨自稱所謂的「民意」更具說服力。恐懼論述已經過時，國際科學界早已共識，性取向非後天灌輸所致，擔心兒童接觸同性伴侶會「變成同性戀」，如同擔心孩子看見飛機就會想當機師一樣荒謬。反而在包容環境下成長的兒童更健康、更具同理心，而非這批建制人士所鼓吹的歧視風氣。

政府提出的方案堪稱全球最克制的同性伴侶制度設計，只承認已於海外註冊的同性關係，僅賦予醫療決策、身後事務等有限權益，明確排除繼承、福利、稅務等核心保障，與婚姻制度嚴格區隔，這種設計已保守到近乎象徵性的程度仍被反對者貼上「災難」標籤，只能說明他們已現現代文明嚴重脫節。全球超過30個司法管轄區已設同性伴侶登記或婚姻制度，台灣、荷蘭、加拿大等地實踐證明，承認多元家庭只會促進社會穩定與和諧，並無「家庭崩潰」現象。至於「倉促推進」的說法，設定明確期限的是法院，行政機關只是依法履職。真正不負責任的，是以政治手段拖延或干預司法裁決。

家庭價值建立在包容與尊重之上

傳統家庭價值的真正核心，在於愛、責任與包容，而非性別組合。保守派將家庭價值等同於排斥與歧視，實屬偷換概念。法治社會的底線，是即使個人不認同裁決，也必須尊重與執行，否則香港「金漆招牌」將名存實亡。民意並非靜止不變，十年來支持平權的市民比例大幅上升，反映社會觀念已經進化，反對者的恐懼論述早已與時代脫節。

專業民調與國際標準證明，香港社會已準備好邁向多元包容。歐美、台灣的經驗顯示，平權立法不僅未損社會穩定，反而提升國際形象與競爭力。反對者可以繼續堅持己見，但歷史潮流不會因此停歇。建立同性伴侶登記制度，是香港履行法治義務、回應民意、順應國際潮流的「一小步」，卻是社會文明的「一大步」。

香港真正面臨的危機，不是同性伴侶登記制度本身，而是部分人士為政治利益罔顧法治、曲解民意、抗拒進步。拒絕順應時代變革的人，終將被歷史洪流所淘汰。建立多元包容、尊重法治的社會，才是香港未來應有的方向。

作者彭意婷是新思維副秘書長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。