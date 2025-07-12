陳恒鑌｜不應隨意無限發放網約車牌　有秩序經營才能與的士共發展

政府即將公布網約車規管框架，計劃就平台、司機及車輛實施發牌制度。雖然細節仍待敲定，但筆者認為，確立網約車總量上限應是當中的關鍵。香港道路資源有限，若任由網約車無序擴張，勢將加劇交通擠塞，不僅削弱整體交通效率，也會直接影響市民的出行體驗。



筆者早前曾就交通承載力進行研究並發表倡議書，指出本港道路發展速度遠遠追不上車輛增長。據悉運輸署曾進行調查，發現現時每天約有88萬人次使用點對點運輸服務，其中八成為的士，兩成為網約車。這難免令人憂慮，若網約平台日後不斷隨意增加車輛去搶佔市場，表面上是為乘客提供更多選擇，但實際或會加重馬路負荷，令「塞車」變成常態。

可是，我們亦必須承認，點對點運輸服務是全球趨勢，香港不可逆流而行，故問題並非是否發展網約車，而是如何合理規管。在設有限制的情況下，既能回應的士業界對「白牌車」影響生計的憂慮，重拾行業信心，亦有助吸引年輕人入行，紓緩人手短缺。對網約車而言，有制度、有秩序地經營，也有利其長遠穩定發展。

部分聲音或會擔心，發牌總量設限會壓抑市場創新，但的士與網約車並非零和博弈。兩者提供的服務模式不同，應視為互補而非競爭：的士具即時應召優勢，網約車則強於預約與個人化服務。新制度的目標不應是取代哪一方，而是建立一個讓兩種模式發揮所長、共存共榮的框架。

另外，如司機考核安排方面等，政府目前正計劃改革的士筆試，減少對路線記憶的依賴，改為強調安全駕駛及服務素質。若未來網約車考牌制度能與的士看齊，不但可建立統一的專業標準，也讓司機「一牌兩用」，靈活就業，則更有利行業吸納新人。

而在公平競爭的基礎上，政府亦可考慮把握今次契機，推動的士行業現代化。例如進一步普及電子支付、優化車廂設施、提升司機服務質素，讓的士在與網約車的比較中，重建專業形象。

對於有消息指政府研究仿效澳洲，向每程網約車收費並設立改善基金，方向是正確的，但關鍵在於如何運用。筆者認為，當局可考慮把基金用於司機培訓、推動數碼化、改善調度系統等措施，令傳統的士與網約車在轉型路上並駕齊驅。

總括而言，是次政府提出的網約車規管方向，雖尚待諮詢社會與立法會審議，但已為香港點對點運輸服務的未來奠下基礎。期望在新制度下能平衡市場靈活與公共利益，讓的士與網約車在健康競爭中共同提升，為市民創造更高質、可靠且暢順的出行體驗。

作者陳恒鑌是民建聯副主席、黨團召集人、立法會議員（新界西南）。標題原為《網約車總量須設限 保障市民出行體驗》。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。