尚海龍｜結合「留人才」和「講效率」　推動經濟行穩向好

特首李家超已經宣佈就2025年度《施政報告》內容開展咨詢工作，作為立法會議員，我一如既往地就新一份《施政報告》提出自己的建議，希望特首也能從善如流，吸收和接納我的建議，在此也將建議公開供討論。個人認為，當前特區政府施政，除了應該繼續「拼經濟，留人才」，還應該「謀變革，講效率」。



「拼經濟，留人才」是戰略目標的主線，幾年來卓見成效，令人鼓舞。 而「謀變革，講效率」是達成戰略目標的方針，既是中央和特首的共同發展思路，也有來自客觀形勢演進的壓力。新一份《施政報告》，應該以讓效率貫串主線——如何更深化、更快速、更立體、更完善地達成目標。

一、目前香港宏觀經濟穩定， 資本市場暢旺向好。越是向好，越是要提升香港招商引資工作的公信力，透明度和問責性，故此，公開引資成果資訊，至為重要。

建議「引進重點企業辦公室」、「投資推廣署」、「海外經貿辦」及「港深創科園公司」等招商引資機構，採取以下措施：訂定標準化考核方案，制定包含KPI的評估體系，涵蓋引進企業數量、投資金額、創造就業、行業分佈及品質（如技術含量、產業帶動效應等）；設立定期公開機制，要求機構按季度公佈進展報告供市民監督，年度終了後三個月內發佈詳盡績效評估，包括成功案例、未達標項目說明及改進措施；進行獨立監督評估，由司長級或副司長級別的辦公室牽頭成立評審委員會，確保標準客觀且具國際可比性。

二、《新資本投資者入境計劃》有喜人進展，但需要進一步研究如何引導民資投向未來，才能使投資更見精準實效。

建議就《計劃》進行結構性改革，將現有投資機制從金融投資為主，轉變為更具前瞻性的創科投資導向。港投公司客考慮將總投資額的10%配置於本港初創科技公司或中小型創業企業（SME Start Up），透過引導民間資本投資未來，為香港培育新興產業動能。政府為配套建立「投資追蹤系統」嚴格監管資金流向，確保資金實際投入指定創科領域。當前設定10%的創科投資比例，待計劃運作成熟後，可逐步將比例提升至20%，以擴大對創科生態的支持力度。建議設3年試行期，每半年檢討成效，動態調整實施細則。

三、金融市場向好，但消費市場告急，社會有聲音認為，上游經濟「財富效應」，該如何轉化為下游「拯救消費」？ 如何研究切實研究消費轉型，成為提振消費，疏導民情的重點？

建議政府成立由司長領導的「經濟成果共享專責小組」，研究金融收益轉化為民生紅利的具體方案。小組將分析產業鏈、優化稅制引導企業回饋，推動企業與社區商戶合作，建立財富再投資機制引導資本利得投入社區發展，並設立經濟傳導監測指標確保增長惠及基層，通過跨部門協作實現包容性增長。

四、最直接令消費行業和廣大市民的提振消費措施，自然是發放「消費券」。政府應果斷決定，重推優化版「消費劵」。

建議政府推出新一輪優化消費「券補貼」，使用期限延長至8個月並限定用於本地零售、餐飲等實體消費補貼，以實名方法在消費後向政府申請回贈，補貼額為消費總額的一半，上限為港幣3,000元。設立「新市民體驗基金」，為通過人才計劃來港的新市民發放等額1,500元「定向代金券」，專用於公共服務消費（政府轄下康樂設施，如泳池及球場），既刺激經濟又促進社區融入，確保公帑使用效益最大化。消費券建議通過「智方便」App發放，採用系統圍欄技術確保僅限本地使用，並建立實時數據看板供公眾監督。預計覆蓋九成以上家庭，雖增加短期財政支出，但對穩定市場信心和保障基層就業具有重要作用。

五、香港基建工程與經濟發展和藍圖規劃息息相關，但以「北部都會區」為例，目前進度緩慢備受批評，與內地相形見絀，其中時間壓力加大，成本居高不下，政府心急如焚。 建議着手令北都發展進程Jira化（即將若干工作流程，項目管理和問題跟進等單項，利用Jira 軟件系統化和規範化，促進效率，協作和透明），以科技為基建提速。

建議將創科城及高教城開發流程Jira化，引入敏捷管理工具Jira，分階段數碼化追蹤土地規劃、招標及建設，提升透明度與效率。成立政府主導的專責開發公司，以商業誘因（如土地優先開發權）吸引私人企業參與，簡化審批程序。工程標準應參考內地以降低成本三分之一並提速三分之一，另可透過「街道優先命名權」等創新措施，鼓勵商界早期投資，強化公私協作，確保如期建成創科及教育樞紐。

六、科技為效率提速，為庫房節約，還可以為民生設施拆墻鬆綁，建議讓「智方便」利民助政。

近期政府即將推動立法規範網約車，但多個網約車Call車平台都不夠方便，如果善用「智方便」的集成功能，一站式服務市民豈不更有效率？建議政府將「智方便」升級為全民必備智慧城市中央樞紐，整合所有政府即公共服務，實現「一APP通行」。重點包括：深度整合身份認證系統採用生物識別技術、拓展至商業登記等專業服務、對接點到點交通服務，實現電子票務及遊覽景點預約、優化無障礙功能，令市民與遊客「一APP了然」。同步成立跨部門專責組重構行政流程，不同政府部門各自設計APP，市民從此不須「眼花繚亂」。預計可減少30%政府前線服務需求，年省數以億計行政開支。

七、政府各項引進人才計劃已造就人口紅利，但如何轉化為人才紅利，以及經濟紅利，仍需要具備更多配套政策和鼓勵誘因。高才到港，錢財未能過河，如何實現便利高才帶錢來港，需要政府與中央商議研究。

建議為提升「高才通」吸引力推出四項「10萬美金」高才「北水南下」政策：生活10萬美金，現有政策允許夫妻攜帶等值10萬美金資金來港；購房10萬美金，提供首付額度，助人才安居；創業10萬美金，支援初創企業支付租金、薪資等；增補10萬美金，必要時可追加用於教育、醫療及租房消費。相關額度可尋求中央外管局商定，並考慮與人才簽證掛鉤，並加強監管防濫用，吸引高才來港，促進大灣區融合，增強香港競爭力。推動人才帶資赴港，助力國家發展。

八、與其他地區相比，「搶人才」仍有增加誘因的空間，辦法總比困難多。建議香港打造人才友好城市，其中着力增進社會認同和進一步優惠政策。

建議香港特區政府將每年10月16日設立為「香港人才日」，通過表彰典禮、專業展覽等活動彰顯人才貢獻。隨着「高才通計劃」人才比例持續上升，應同步優化配套政策，包括將新市民納入2萬元生育基金受惠範圍、保障子女教育權利，並設立「人才家庭服務中心」，提供一站式生活支援。借鑒新加坡經驗，設立專項獎學金鼓勵人才子女留港發展。旨在強化香港人才吸引力，促進社會融合，政府需定期檢視成效以維持國際競爭優勢。

九、「高才通計劃」進入第四年，除申請人數和到港人數之外，續簽人數也成為焦點。有必要明確人才續簽要求，減少疑慮，更合理地增加計劃的吸引力。

為進一步提升「高才通計劃」的吸引力及政策透明度，建議制定更明確的續簽標準，特別是針對A類企業家級人才。只要該類人才年度在港納稅總額（不限於利得稅或薪俸稅）不低於30萬元，即符合續簽資格，無須受限於居港日數要求。此「賺全球錢，交香港稅」的靈活安排，既能客觀反映人才對香港的經濟貢獻，亦能吸引更多國際企業家以香港為業務基地。

同時，為配合本港發展需求，建議政府將各項人才計劃的年度成功續簽目標由5萬人提升至6萬人，以更積極擴大本港人才庫。相關部門應定期檢討續簽標準的實施成效，確保政策在維持審批嚴謹性的同時，持續將香港打造成國際高端人才集聚高地。

十、為更有實效地增加「搶人才」的誘因，聚焦和提高社會地位是應有之義。政府設獎支持創科 ，亡羊補牢，未為晚也。

到目前為止，香港是全中國唯一一個行政區域沒有官方設立的創科獎項，粵港澳大灣區中的廣東有省級科技獎七大項，澳門科技獎勵計劃都有三種，唯獨香港沒有。設立「創科獎」，打造香港創科產業的「科技獎」。透過獎勵和資助，激勵本地企業和人才追求卓越，啟發創新思維和實驗精神，吸引並留住全球頂尖科技人才專家，增強香港在全球科技創新領域的佔有率，塑造更具創新和競爭力的科技生態系統，進一步推動經濟的多元化發展。建議可聚焦於健康科技、綠色科技和數字化轉型等領域。

我在此也呼籲全港市民，發揮主人翁精神，做到「眾人劃槳，不當看客」，共同關注新一份的施政報告，並踴躍提出自己的意見和建議。

香港的未來靠大家 ！

作者尚海龍是立法會選為界議員、「高才資本」發起人。標題原為《香港應將留人才和講效率結合，推動經濟行穩向好》。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。