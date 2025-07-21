狄志遠｜理想與現實的距離——香港殘疾人士權益何去何從？

來稿作者：狄志遠、霍威信、施景濤、曹承祐、張淵



走在香港街頭，你有否留意過那些努力穿梭於人群中的輪椅使用者？有否注意過那些需要導盲犬引路的視障朋友？抑或是那些在公共場所尋找無障礙設施的殘疾人士？他們的存在，正默默提醒著我們一個不容忽視的社會議題——殘疾人士權益保障。

聯合國《殘疾人權利公約》早已為全球殘疾人士權益樹立了明確標準，強調「不讓任何人掉隊」的理念。然而，理想豐滿，現實骨感。在香港這個國際都會，殘疾人士依然面對重重障礙。從無障礙設施不足，到就業機會有限；從教育資源缺乏，到社會偏見持續，這些問題如影隨形地困擾著約60萬名殘疾人士及其家庭。

試想像一下，當一個使用輪椅的年輕人想要搭乘巴士上班，卻發現巴士站沒有無障礙斜道；當一個智障人士渴望融入主流教育，卻因資源不足而被拒諸門外；當一個視障大學畢業生投遞履歷，卻因僱主的偏見而屢屢碰壁。這些並非個別例子，而是每天在香港發生的真實故事。

現實困境中的政策與實踐落差

香港的殘疾人士福利政策看似完善，實則存在不少漏洞。「需要」與「權利」之間的界線往往模糊不清。政府往往將對殘疾人士的支援視為恩惠，而非他們應有的權利。這種思維模式不僅限制了政策的前瞻性，更窒礙了殘疾人士的自主發展。真正的福利政策，應該是賦權而非施恩，是協助殘疾人士發揮潛能，而非單純提供基本生活保障。

「我的未來在哪裡？」這是許多殘疾年輕人內心的吶喊。融合教育在香港推行多年，但資源不足、師資培訓不夠、支援措施滯後等問題依然嚴重。許多殘疾學生在主流學校中感到孤立無援，而特殊學校又往往被視為次等選擇。就業方面的挑戰更為嚴峻，僱主對殘疾人士工作能力的偏見、職場無障礙設施的缺乏，以及缺乏有效的就業支援服務，都成為殘疾人士邁向經濟獨立的絆腳石。

通用設計理念提倡創建一個對所有人都友善的環境，這不僅惠及殘疾人士，更能提升整體社會的生活質素。然而，香港在這方面的進展緩慢。新建築物雖然大多符合無障礙標準，但舊區重建步伐滯後，許多公共設施仍然對殘疾人士構成障礙。更重要的是，無障礙不僅僅是物理環境的改善，還包括資訊無障礙、溝通無障礙，以及態度無障礙。

攜手推動改變的契機

面對這些挑戰，我們需要的不是同情，而是行動。即將舉行的「全港殘疾人士高峰會」正提供了這樣一個平台，讓不同界別的持份者聚首一堂，深入討論這些迫切議題。無論你是關心社會議題的市民、從事相關工作的專業人士，還是希望為社會出一分力的有心人，這都是一個不容錯過的機會。

這場高峰會將匯聚政策制定者、學者專家、社福機構代表以及殘疾人士本身，從《殘疾人權利公約》的落實、福利政策的改革、教育就業的突破，到通用設計的推廣，全方位檢視香港殘疾人士權益的現況與未來。特別值得一提的是，會議邀請了平等機會委員會主席林美秀女士、立法會福利事務委員會主席管浩鳴法政牧師等重量級嘉賓，以及多位來自學術界和前線服務的專家學者，確保討論既有深度又貼近實際。

殘疾人士權益保障不是零和遊戲，而是共贏的社會投資。當我們為殘疾人士創造更多機會時，整個社會都會受惠。多元化的勞動力能帶來創新思維，無障礙的環境設計能惠及所有人，而包容的社會文化則能提升我們的集體品格。理想與現實之間確實存在距離，但這距離並非不可跨越，關鍵在於我們是否有足夠的決心和智慧，推動真正的改變。

如果你也認同建設共融社會的重要性，如果你也希望為殘疾人士爭取更公平的待遇出一分力，不妨考慮參與這次意義深遠的高峰會。讓我們共同期待，這場對話能為香港殘疾人士權益保障開啟新的篇章，讓「共融社會」不再只是口號，而是可以觸摸到的現實。

作者狄志遠是立法會議員及新思維主席、霍威信是香港城市大學公共政策與政治學系學生、施景濤是香港城市大學國際關係及全球事務學系學生，曹承祐是香港城市大學亞洲及國際研究學系學生，張淵是香港都會大學與嶺南大學智能安老及老年學理學碩士學生。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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