帶．路共享｜從翻譯工作體驗「光明」人生

來稿作者：李海諾（毛里塔尼亞人）



作為一位能說中文的毛里塔尼亞人，我曾以為這只是我個人的一項語言優勢。直到加入香港共享基金會、走進手術室，成為中國醫生與當地病人之間的溝通橋樑，我才真正體會到語言不僅是一種技能，更是一份責任，一種連結生命與希望的力量。



在中國留學回國後，我正考慮未來的發展方向。一次偶然的機會，我接觸到來自中國香港的國際非政府慈善機構——共享基金會。當時，基金會正在我居住的城市開展「消除白內障致盲項目」，為當地居民免費提供白內障手術。這個項目令我深受感動，也激發了我投身人道工作的決心。

由於我能說流利的中文、法語及阿拉伯語，我的工作主要是協助中國醫療隊與當地病人進行術前問診、視力檢查與術後指導，確保每位病人都能清楚了解治療過程與注意事項。

在這段時間裏，我接觸了很多病人，也聽到許多感人的故事。其中兩段經歷，讓我至今難以忘懷。第一個故事來自我的叔叔。失明已久的他，多年來走遍毛里塔尼亞各大醫院但都苦無治療方法。直至我加入基金會後，我馬上陪同叔叔做檢查。負責診斷的是來自黑龍江省的李明生醫生，他告訴我們一個令人振奮的消息：只要完成白內障手術，我叔叔的視力就有機會恢復。

第二天的手術非常順利。當叔叔拆下紗布，重新看到我們的那一刻，他激動地喊道：「我看見了！我看見了！感謝你，也感謝共享基金會！」這對他來說無疑是一次「重生」。術後，他和家人每次提起這段經歷，總是充滿笑容與感恩。

另一個故事是來自一對夫婦。他們在接受手術前，雙雙患有白內障，視力極度受損，甚至無法清楚看見自己剛出生的孩子。他們曾四處求醫，卻遍尋不果。直到有朋友向他們介紹基金會的這個項目，他們立即前來接受檢查。得知二人皆可接受手術後，他們喜出望外。術後順利恢復視力後，他們在恢復視力後歡聲載道：「我們終於可以看見自己的孩子了！」並向基金會表達了深深的謝意。

回顧剛入職時，我也面臨過不少挑戰，尤其是醫學術語的翻譯。有些詞彙對我來說非常陌生，但在醫療隊老師的幫助與耐心指導下，我逐漸掌握了相關知識，現在已能準確進行眼科相關的翻譯工作。

這一切全賴於每一位醫生與同事的支持與鼓勵，他們幫助我克服了語言與專業上的障礙，也讓我在這條路上越走越穩。至今，我在共享基金會工作已近一年，這段經歷不僅讓我感受到工作的價值，更讓我由衷地為自己所做的事情感到驕傲和自豪。

上周六（7月19日）是毛里塔尼亞與中國建交60周年。作為一名普通的毛里塔尼亞市民，能在這樣的重要時刻，以自己的方式參與兩國友誼的實踐，為中國醫療隊與我國病人之間架起橋樑，我感到無比榮幸與自豪。

未來，我希望繼續憑藉我對語言的熱忱與對人道工作的承擔，幫助更多毛里塔尼亞的白內障患者重見光明，也讓這份來自中國的溫暖與希望，照亮更多人的人生。

共享基金會是一家於 2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、中老鐵路及瓦努阿圖等。

作者李海諾是共享基金會海外項目專員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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