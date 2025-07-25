來稿｜銀髮經濟市場龐大　專業界別需攜手合作為經濟注入新動力

來稿作者：李鏡波



政府「促進銀髮經濟工作組」早前宣佈就5個範疇合共推行30項措施，此舉可為本港經濟注入活力並帶動整體經濟發展，並促進培育優質銀色產品及服務模式，讓長者共享發展成果。筆者建議香港可擔當提供專業服務的角色，為銀髮族的產品提供認證服務，醫療和科技專業人士可以合作，研發並推廣針對長者的健康科技產品，既滿足長者的需求，亦可為香港帶來經濟效益。

在健康與醫療專業方面，可以大力推廣銀髮健康科技。筆者建議醫療和科技專業人士合作，研發並推廣針對長者的健康科技產品，例如遠程健康監測設備、智能藥物分配和康復訓練裝置。此外，應提升長者健康服務的專業化，鼓勵醫療專業團體（如香港醫學會、香港護士協會）和各大學開展提供長者医疗服务的專業培訓課程，提升醫護人員在老年病學、復康治療及長者心理健康方面的專業能力。

本港人口老化速度加快，長者對金融產品的需求有增無減。金融機構及專業界別需要提供專門為長者設計的產品，例如退休儲蓄計劃、年金保險和遺產規劃服務，以加強養老金融產品設計和投資管理，為客戶做好養老財務規劃。惟坊間出現不少針對長者的騙案，為保障長者的財政資源，建議政府與專業團體合作為長者多舉辦理財及防騙講座，幫助他們管理資產、規劃退休生活和避免受騙。

在零售與服務業方面，因為長者佔本港人口比例有增無減，有必要滿足他們對銀髮經濟相關產品的需求。建議開發符合長者需求的產品，例如健康食品、護理用品和功能性服飾，開拓銀髮市場。香港應發展為銀髮族的產品提供的認證服務，提高產品質素，幫助長者選擇和放心使用認證產品，保障他們的心理素質和身體健康。

中國內地「銀髮族」存在龐大的潛在旅遊機遇，中國旅遊研究院表示，銀髮旅遊正成為銀髮經濟中增長最快的產業之一。香港的優勢是交通便捷，醫療設施完善，治安良好，没有語言障礙，大眾歡迎內地旅客到訪。香港應抓緊這個旅遊機遇，設計大量長者喜歡的旅遊主題，吸引內地「銀髮族」來港旅遊消費。

銀色經濟需要跨界別的組織，機構和大學共同協作，發展符合長者需要和銀色相關的產業和服務，既滿足長者各方面的需要，同時帶動社會循環消費。

另一方面，政府和社福機構也需要關注和加強支援社會底層的長者的居住，飲食，醫療健康，生活所需和對長者家人提供照顧的一群，筆者期望政府與各界攜手，爲香港建設一個健康，長壽，友善，快樂的社會。

作者李鏡波會計師是香港專業及資深行政人員協會前會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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