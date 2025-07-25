平機會｜以行動支持母乳餵哺　建立友善工作間

來稿作者：林美秀



每年8月的第一個星期，全球170多個國家及地區都會同步響應，慶祝「國際母乳哺育周」。這個全球性的活動，旨在增加國際間對母乳餵哺的關注，並藉此推動其相關的工作。今年的主題是「優先考慮母乳哺育：建立永續支持系統」，目的是呼籲社會各界重視母乳餵哺，合力提供全方位的支持，提高母乳餵哺的持續性。



母乳餵哺對嬰兒和母親的健康所帶來的好處毋庸置疑。研究顯示，母乳中含有豐富的抗體與營養，有助加強嬰兒的免疫功能，降低嬰兒患病風險，同時亦能促進母親的身心健康。



平機會多管齊下消除餵哺母乳歧視和騷擾

為支持婦女在產後持續地餵哺母乳，平機會多年來一直推動本港建立母乳餵哺友善文化，並以執法、政策倡議、研究及宣傳教育，多管齊下的方式，消除餵哺母乳的歧視和騷擾。在2021年修訂的《性別歧視條例》，更進一步擴大對哺乳婦女的保障，把在僱傭、教育、貨品、服務及設施的提供等訂明活動範疇作出的餵哺母乳歧視及騷擾行為，定為民事違法行為。

根據《性別歧視條例》，若僱主在法例指定的情況下基於女性員工餵哺母乳而給予她較差的待遇，又或對餵哺母乳的女性僱員作出騷擾，即屬違法。平機會的投訴數字顯示，大部分有關餵哺母乳的歧視和騷擾投訴都在僱傭範疇發生。在2021年6月至2025年6月期間，平機會共收到23宗涉及母乳餵哺歧視和騷擾的投訴，當中接近九成（20宗）涉及僱傭範疇。

平機會藉「國際母乳哺育周」呼籲企業建構母乳餵哺友善工作間，為哺乳媽媽提供全方位支持。

除了投訴數字，研究結果亦揭示了哺乳婦女曾在工作場所和公眾地方遇到不受歡迎的行為。根據平機會去年於「國際母乳哺育周」期間公布的「在香港『公眾可進出處所』餵哺母乳的研究」結果，約四分一進行焦點小組討論的受訪者指，曾在公眾地方餵哺母乳或集乳時遭到拒絕、言語騷擾，或不友善的目光。亦有女性員工在復工後，被男僱主要求在有閉路電視的位置泵奶。這事件不僅傷害母親的尊嚴，同時凸顯建立母乳餵哺友善環境的迫切需要。

平機會指南和小冊子助僱主了解《性別歧視條例》為餵哺母乳的婦女提供免受歧視和騷擾的保障。

為哺乳媽媽提供全方位支持

要構建母乳餵哺友善工作間，企業所扮演的角色至關重要。除了提供具私隱性、安全和衞生的哺乳場所外，僱主可以採用靈活上班時間和額外休息等彈性措施，配合哺乳媽媽的需要。僱主亦應制定書面政策，明確表明支持哺乳員工的立場，嚴禁任何形式的歧視或騷擾，並加強對員工的培訓與教育，提高他們對哺乳的意識和認識。平機會推出的相關指南及小冊子，列舉了不少良好措施的例子和建議，供僱主及人力資源從業員參考。

「支持母乳哺育」不僅是一句口號，更是每一位社會成員應以行動承擔的責任。透過政府、企業與社會的共同努力，香港可望建立一個真正支持母乳餵哺的有利環境，讓每位母親都能舒適、安心地餵哺孩子，為香港培育健康的未來公民。

作者林美秀，是平等機會委員會主席。



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