筆凱．傑語｜早日制定人工智能教育框架　引導教育生態系統大轉型

來稿作者：郭凱傑



《施政報告》諮詢正如火如荼，人工智能（AI）發展是其中一個最重要的話題。隨着AI技術滲透日常生活，從智能助手到自動化系統，世界正經歷前所未有的轉型。關心本港未來發展的人都在問：香港的教育體系是否已準備好應對這場變革？如何讓學生不僅了解AI，更能善用它來提升學習？筆者認為，人工智能不是一個單純的學習領域；我們需要一個全面的人工智能教育框架，來引導整個教育生態系統的轉型。



AI在今年的《財政預算案》篇幅甚多，包括成立香港人工智能研發院，以及籌辦首屆「國際人工智能青年科學家論壇」，旨在促進科研創新和國際人才交流。當然，教育亦是不可或缺的一環，《預算案》特別安排香港投資推廣署、科技園公司及數碼港旗下超過100家科技企業，與中小學生進行互動交流。

AI教育不只是電腦課

筆者日前出席《生成學習：以AI輔助學、教、評》新書發佈暨座談會，與多位校長、教師及專業人士進行深入交流。會上談到的其中一個現象是，每次教育局或社會團體舉辦AI相關活動，學校通常只派電腦科教師參與，未能擴及全體老師。這反映出一個普遍誤區：AI教育並非僅限於「AI Literacy」（認識AI），而是要真正融入各學科。例如，在語文課上，AI工具可輔助作文分析；在數學課上，AI可模擬複雜計算；在歷史課上，AI可生成互動時間線。這種融入式教育，才能讓學生全面理解AI如何改變世界，而非將其視為孤立的電腦知識。

內地已推出系統性框架

內地已在AI教育上走得很前，例如廣東省已出台中小學人工智能教育方案，涵蓋每個階段的知識技能、實踐應用、教師及學生人工智能素養等多個面向。這不僅是理論指導，更是實踐藍圖，讓師生全方位提升AI能力。相比之下，香港雖然有優良的教育基礎，但AI教育似乎仍停留在多局限於電腦課堂或者特定活動，缺乏跨學科整合。

上述反映出一個問題：教育局的資訊科技教育策略雖曾四次更新，從最初專注基礎設施，到後期注重教學方法和持份者參與，但上次更新已是2015年。在後疫情時代，線上學習加速普及，AI工具如ChatGPT、Google Gemini、Microsoft Copilot已成為學生日常助手。第五次策略的主題，絕對應該是人工智能。時不我待，香港必須及時推出自身的人工智能教育框架，迎接變局。

引導學生善用AI提升學習

推出人工智能教育框架的目的，是要讓AI成為教育助力，而非替代品。首先，在教學過程中實現個人化學習，提升整體效能。學生可按自身進度，結合線上線下資源學習。例如，透過AI系統分析學生弱點，提供客製化練習，讓快學者挑戰更高難度，慢學者逐步跟上。這不僅提高學習興趣，還能減少傳統班房一刀切的弊端。對教師而言，框架應強調AI如何減省行政工作，讓他們專注核心教學。AI可自動批改作業、生成備課材料，甚至分析學生表現，提供教學建議。這能解放教師時間，從繁瑣事務中解脫，轉而投入互動指導和創新課程設計。

然而，我們必須注意平衡。一方面，AI大趨勢不可阻擋——絕大部分人或多或少已使用過網上AI工具，接觸門檻接近零；另一方面，要解決過度依賴問題——若學生沒有AI就不懂做功課，學習效果會被削弱。因此，框架內容應包括正確引導：例如，培訓老師正確引導學生用AI於輔助、歸納，而非直接產出完整解答；教師需設計評估機制，確保學生理解過程；同時融入倫理教育，教導AI的局限性和責任使用。

框架還應涵蓋實踐應用，如學校與企業合作設立AI實驗室，讓學生參與從編程到倫理討論項目。政府可提供培訓和資源，確保框架不僅是政策文件，更是可操作的藍圖。

香港推動AI教育大有可為

香港在人工智能教育發展方面擁有獨特優勢：多元文化及公開的網絡環境，意味香港師生可同時運用多種國際及內地AI工具，如Google Classroom、豆包和DeepSeek，融合不同平台的優勢，根據課程和學生情況選擇最適合的工具。

更重要的是，香港可發揮教育「超級聯繫人」角色。除了眾所周知的高等院校以外，香港中小學的教育制度同樣獲得國際高度認可，能成為連接國際經驗與大灣區創新技術的橋樑。及時推動教育革新，一方面能精益求精，吸引全世界學生來港學習，另一方面能協助內地AI教學法「出海」，實現教育強國願景。要實現這一點，前提是開放中小學教育給非本地學生，讓香港成為AI教育的國際樞紐。

總而言之，面對世界急速變化，特區政府需盡快推出自己的人工智能教育框架。這不僅是回應全球趨勢，更是把握香港獨特定位的機會。透過框架，我們能讓AI融入教育各環節，提升師生效能，同時避免過度依賴的陷阱。內地的領先經驗值得借鑒，而香港的國際優勢可讓我們成為AI教育的橋樑，吸引全球人才，助力大灣區發展。教育是國家的未來，現在正是行動時刻——讓我們裝備好下一代，迎接AI時代的無限可能。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監，全國青聯委員，政府諮詢委員，大專講師及顧問。標題原為《香港須早日制定人工智能教育框架》。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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