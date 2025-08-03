送澧手記｜更新規劃準則　打造「人機友好」　邁向以人為本2.0

世界正經歷「百年未有之大變局」，而香港城市規劃與產業發展亦站在歷史的十字路口展望新一個百年。香港需以創新規劃及設計思維迎接「工業5.0」的機遇，尤其在工業及健康護理領域推動機械化技術，為未來以「人機友好」主導的發展打好基礎。



「工業5.0」的核心更着重於促進人與機械之間的協同合作，從而實現可持續發展。摩根士丹利早前發表研究報告指，及至2050年，能模仿人類行為的「人型機械人」數量可能超過10億個。不僅限於服務行業，屆時機械人將會變得普及且可負擔，更大有可能融入日常生活中；例如：充當「沖涼機械人」協助安老院長者洗澡，減輕護理員體力負荷且提升長者尊嚴；「家居機械人」打理家務，為市民騰空更多時間。這不僅是創新科技發展的重大里程碑，更是利用科技實踐「以人為本2.0」——機械人友善的城市理念。

未來城市在某些領域會以人型機械人作為新發展趨勢，當中空間佈局及基礎設施上有特定要求配合應用。其中騰訊已於2024年聯合中國工程院院士、湖南大学教授、機器人視覺感知與控制技術國家工程研究中心主任，以及清華大學未來實驗室主任制定的《人機友好空間導則》，為打造無障礙「人機友好」城市空間撰寫寄語。

當中提及其中一個重要元素 「環境友好」，即城市空間及相應設施支撐機械人更自由地活動及更高效地完成任務，包括：（一）空間及樓底需要夠高夠大，而建築物本身需要擁有足夠承重力；（二）盡量減少辦公區域中的牆面間隔；（三）建設專屬行走通道，例如：電梯、升降機、走廊；及（四）使用無障礙設計，包括減少樓梯差距、使用適合滾輪行駛的高磨擦材料、調節斜坡的斜度等。當然，以上為機械人而定的空間上規範，有機會與現時建築、樓宇、規劃條例有所抵觸，政府應藉此以前瞻性角度審視，並作出相關修訂來配合未來發展以人型機械人友善的城市理念。

以「人機友好」為主導發展，必須配備相應的基礎設施來支持人與機器之間的互動行為。其中，未來的信息系統需要進一步提升實時、多源的信息和數據收集及分析效率，以促進人、機械及環境之間的交流，從而使城市運作更加智能化和高效化。政府在北部都會區的規劃與設計上，應該更具前瞻性地為「人機友好」城市做好準備，包括：設置數據中心；機器械生產和維修設施；5G、6G等蜂巢網絡；以及氫氣補給站等。

話說回來，人型機械人友善的城市理念尚未實現前，更迫在眉睫要解決的是當眼下的相關條例及準則，重新審視城市規劃及設計需要並與時並進，解決擠迫居住環境，提供充足公共空間等城市問題，打造更宜居宜業生活環境，吸引力更多內地及國際科技人才在香港落葉生根，形成可持續創科生態圈，才能是成為國際創科樞紐的第一步。

作者黃仲澧，是普縉控股集團規劃及發展部董事總經理、打鼓嶺鄉事委員會顧問，以及香港地產專業發展中心規劃及發展委員會主席。標題原為《科技實踐「以人為本2.0」——機械人友善的城市理念》。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。