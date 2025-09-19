張美雄｜宏觀微觀兼具　加快北都發展

特首李家超最新發表任內第四份《施政報告》，以「深化改革」為主題，當中針對「北部都會區」提出多項具體措施，方向明確、內容務實，並非空談。特首曾以「心急如焚」形容推動北部都會區發展的迫切性，是次報告對此著墨甚多。各項加快北都發展的措施，均旨在突破當前發展瓶頸，預期可與本港的高新產業政策相配合，打通香港產業轉型所需的「任督二脈」。



北部都會區被各界寄予厚望，對香港的城市規劃、人才政策及產業轉型等影響深遠。此次《施政報告》延續了港府在2023年發表的《北部都會區行動綱領》，在宏觀和微觀層面提出了多項革新措施，顯示特區政府管治團隊迎難而上的決心。

在宏觀層面，報告提出成立「北都發展委員會」，透過簡化行政流程，加速河套地區發展以推動深港創科合作。過往由特首主持的「北部都會區督導委員會」及財政司司長領導的「北部都會區諮詢委員會」，職能主要側重於指導監督與策略規劃，內容較為方向性。如今特首成立的「北都發展委員會」，下設三個工作組，分別聚焦於發展及營運模式、大學城的籌劃與建設，以及規劃與發展實務，並由政府高層官員直接領導。此舉有助打破過去行政和統籌障礙，強化跨政策局的協作配合，包括高新科技產業發展、教育及基建政策的整合，與粵港澳大灣區城市深入對接，發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。

在微觀層面，報告針對北部都會區發展的迫切需求，提出多項政策建議，既延續過往智慧，亦融入創新思維。2023年，李家超提出以「產業帶動，基建先行」作為北部都會區的規劃主軸，今年《施政報告》延續這一理念，進一步提出加快交通基建以推動北都發展，例如計劃同步推展北環線主線及支線，並透過跨境鐵路項目連接港深兩地地鐵網絡，全力推進港深西部鐵路的建設。

此外，報告亦提出訂立北部都會區專屬法例，為園區企業設立專項撥款渠道，並簡化法定程序，以便更靈活地為企業注入資金，從而吸引更多企業落戶北都。鑒於近年樓市表現疲弱，部分發展商對參與北都開發的意願不高，《施政報告》提出容許北都土地業權人主動交回計劃徵收的土地，以抵扣其在北都新發展區中原址換地或參與「片區開發」所需金額，有望促進市場力量參與北都的發展。

另一方面，當局應善用上述宏觀與微觀措施所構建的北部都會區優勢，為AI企業制定量身訂造的優惠政策組合，推動企業與人工智能研發院協作，共同構建完整的AI產業鏈。參考區域競爭對手新加坡，其於今年上半年推出的《財政預算案》中，針對中小企業推動雲端技術應用，並設立規模達10億新元的「私募信貸成長基金」，協助具潛力但成長期較長的企業獲取資金，同時透過稅務優惠鼓勵企業在新加坡上市。香港政府可借鑒相關經驗，為落戶北部都會區的AI企業提供包括租務安排、稅務減免及專項信貸計劃等在內的政策包，並配對銜接諮詢服務，協助企業迅速開展運營。

正如特首所言，改善民生是施政的最終目標，而民生與經濟息息相關，經濟增長是改善民生的基礎。北部都會區正是香港經濟增長的重要引擎，社會各界期待港府在施政報告中積極作為，透過加強統籌協調、簡化程序、增加市場參與，從宏觀和微觀層面促進北都發展的效率，打通香港產業轉型所需的「任督二脈」，使之與港府的AI政策相輔相成，更好地推動經濟發展，實現改善民生最終目標。

