來稿｜美以襲擊伊朗　理由子虛烏有

來稿作者：陳文坪



2月27日，阿曼外交大臣巴德爾（Sayyid Badr bin Hamad）在美國華盛頓接受採訪時稱，伊朗已同意不擁有「可製造核彈的核材料」。從這一信息可看出，早前美國與伊朗就核問題的洽談早已有所「進展」，非美國總統特朗普所言「談判毫無意義」。



然而，就在美伊還在談判期間，2月28日，美國聯合以色列不顧一切地對伊朗發動「先發制人」的打擊。伊朗國防部長納西爾紮德（Amir Nasirzadeh）以及伊斯蘭革命衛隊地面部隊司令帕克普爾（Mohammed Pakpour）、伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在這波軍事空襲中身亡。

美國、以色列不顧國際法，在沒有實質遇到威脅的情況下，公然再次轟炸伊朗，並炸死伊朗領導人，還有一所女子學校遭襲致百餘人喪生。不但手段野蠻，更是赤裸裸的霸權主義，回到過去的叢林法則。

戰事爆發後，伊朗不甘示弱，向周遭地區有美軍駐紮地的國家加以襲擊，中東多國隨即關閉領空，來往亞歐的航空公司停飛經中東航線，致使大量旅客滯留亞洲、歐洲，成了回不來，也去不了，陷入兩難。

中東戰事持續升溫之際，全球能源市場動盪已凸顯，戰事也讓全球油價應聲上漲。霍爾木茲海峽幾乎停航，使亞歐貨物都無法準時送達對方。航運費、保險費水漲船高。戰事爆發的一周裏，全球能源價格如同「乘坐直升機」般上升，不但衝擊各行各業，也打擊發展中國家經濟發展。

東南亞雖非首當其衝，但也難以幸免。為了應對全球原油供應高漲，東南亞多國政府也採取緊急措施，包括減免燃油關稅、動用石油基金補貼和強制節能，以穩定燃油市場和緩解民生壓力。

如緬甸就限制汽車單雙號上路；泰國考慮推行居家辦公政策，以進一步節省電力；越南在三天內兩次上調汽油價格；菲律賓政府下令各機構將燃油和電力消耗削減10%至20%；南亞孟加拉也開始實行燃油配給制，加油站外排起長龍，引發民眾怒火。

在美以對伊朗實施軍事打擊後，中東地區的主要航空公司都停飛。而阿聯酋的阿布紮比、迪拜、沙特的利雅得、卡塔爾的多哈等機場，已近乎癱瘓。加之領空關閉，連接亞歐的航線不得不繞道非洲或中亞，這不僅增加了飛行時長，更進一步推高了燃油消耗與保險費率。

美以伊戰事爆發後才一周，新加坡的汽油、柴油都連續多次上漲，95辛烷值汽油零售價已衝破每公升3.35新元；柴油更飆升近一倍，每公升已漲到3.28新元。對企業營運成本的衝擊不可謂不大，最終成本轉嫁給消費者，只是時間問題。

美以挑起的伊朗戰事，不但波及中東十幾個國家，更使霍爾木茲海峽油輪運輸量大降九成。這條海峽承載石油運輸量佔了全球原油總供應量約20%，現在突然停止，國際原油每桶已超過100美元。目前雖有所下調，但給世界經濟帶來的衝擊，已經顯現。而這波的衝擊力，堪比特朗普早前推出的關稅「解放日」的帶來的影響，可說是有過之而無不及。

美國、以色列聯合對伊朗進行軍事打擊，特朗普卻淡化油價上漲的影響，稱這是為消除伊朗核威脅所付出的「非常微小代價」。特朗普的大言不慚，讓卻上至國家/政府，下至企業/商戶、個體/消費者都須為這一軍事打擊付出高昂代價。

美、以是徹頭徹尾、自私自利、違反聯合國憲章的劊子手，對伊朗的狂轟濫炸，全世界都要為美以「子虛烏有的理由」埋單。而這一單，卻是被「冤枉」的，是被「竊取」的。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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