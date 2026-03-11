紫荊黨｜美軍引以為傲的技術優勢　如何暴露美國力量邊界？

來稿作者：伍俊飛博士



美國和以色列日前對伊朗發動的軍事行動揭示了戰爭新形態與大國權力的新邊界，未來將成為軍事專家反復探討的經典案例。對於華盛頓而言，這是一場代價高昂的戰術勝利；而對於其戰略對手而言，這是一本充滿細節的免費教科書。



從美伊戰爭理解大國對抗底線

2月28日，德黑蘭時間上午9時50分左右，當30枚精確製導炸彈穿透貝特拉赫巴里大廈的鋼筋混凝土結構時，伊朗伊斯蘭共和國的心臟停止了跳動。86歲的最高領袖哈梅內伊，連同革命衛隊總司令、國防部長等約40名軍事和政治領導人，在數分鐘內被美國和以色列從權力棋盤上抹去 。

從任何傳統軍事角度看，這都是一次無可挑剔的斬首奇襲行動。美以聯軍僅用幾分鐘時間便實現了零傷亡的重大戰果 。然而，隨後的戰局卻呈現出另一番景象：美軍在中東的基地每天遭受十幾次襲擊，每套價值超過10億美元的薩德反導系統被成本僅為其零頭的導彈擊毀，霍爾木茲海峽的油輪運輸幾近停滯，全球油價飆升向每桶120美元。這場戰爭如同一枚硬幣的兩面，一面是技術巔峰的璀璨，另一面是戰略泥潭的黯淡。解讀這枚硬幣，對於理解未來戰爭的形態與大國對抗的底線，至關重要。

戰爭情報分析進入「AI工業時代」

美國和以色列此次行動的「得」，首先在於其展示了一種多維度、全方位、智慧化的精準殺傷能力。這不再是以往依賴「監聽站+特工」的諜戰模式，而是一條由數據驅動、算法調度、多域協同的「數字化絞殺鏈」。

情報戰的根基，已徹底轉向對數字基礎設施的武器化運用。據《金融時報》披露，以色列信號情報部隊早在數年前就已入侵德黑蘭幾乎所有的交通監控攝像頭。這些本用於維持秩序的「天眼」，成了特拉維夫即時透視德黑蘭的視窗。通過AI算法，以色列人沒有直接追蹤安保嚴密的哈梅內伊本人，而是為其身邊的數十名保鏢和司機建立了詳盡的「生活模式」檔案：通勤路線、值班習慣、社交關係。正如一位以色列情報官員所言，在炸彈落下之前，他們對德黑蘭的瞭解就如同對耶路撒冷一樣。這種從海量非結構化數據中挖掘高價值情報的能力，標誌着情報分析從「手工業」進入了「人工智慧工業時代」。

Palantir與Anthropic等商業科技公司，在此次行動中成為了美國和以色列政府事實上的戰爭盟友。Palantir的AIP平台將衛星圖像、信號截獲、金融交易乃至社交媒體噪音，融合成一個動態的「共同作戰圖景」，而Anthropic的Claude模型則負責從這些海量數據中篩選異常並類比後果。儘管特朗普政府在襲擊前數小時宣佈禁止使用Anthropic的工具，但行動仍利用其過渡寬限期完成。這種矽谷與五角大樓既合作又提防的複雜關係，本身就是數字時代戰爭形態的一個縮影。

在打擊過程中，美以展示了完美的多域協同。在隱身戰機投擲鑽地彈之前，網络戰部隊已經通過干擾目標街區周邊的手機基站，切斷了安保團隊接收預警的最後通道。電磁壓制讓伊朗的俄制防空系統陷入「盲、聾、啞」狀態。這是一場觀察、判斷、決策、行動等環節被壓縮到極致的降維打擊，人類在其中的作用，從操作者變成了最終確認的監督者。

過度依賴優勢成美以聯軍之「失」

然而，正如希臘神話中的英雄阿喀琉斯，再強大的存在也有脆弱的腳後跟。美以聯軍的「失」，恰恰在於其過度依賴的技術優勢，被伊朗以一種近乎冷酷的兵法謀略、經濟學和戰略韌性所瓦解。伊朗的反擊，精準地擊中了美國霸權的三大核心軟肋：石油、金融與海外軍事基地的後勤保障和支援能力。

首先是石油武器的重啟。面對本土防空體系的瓦解，伊朗並未選擇與美以聯軍進行消耗巨大的空中對決，而是果斷揮出了能源大棒。通過襲擊海灣地區國家的石油設施，並威脅封鎖霍爾木茲海峽，伊朗成功引發了全球能源恐慌。霍爾木茲海峽每天通行着全球約20%的石油和液化天然氣，任何擦槍走火都可能掐斷世界經濟的輸油管。當油價飆升至每桶110美元時，戰場已從德黑蘭郊外轉移到了白宮的經濟顧問會議室。

這直接引爆了第二個軟肋——金融市場。油價飆升導致通脹預期急劇抬頭，將美聯儲推入兩難境地：降息可能加劇通脹，加息則可能扼殺經濟增長。最終，市場對降息的預期落空，導致美國國債收益率飆升，股市承壓下跌。一場地區衝突，成功地在全球最敏感的金融市場上撕開了一道裂痕。

第三，也是最致命的，是成本交換率的徹底失衡。伊朗大量使用造價僅2萬美元左右的「小摩托」型自殺式無人機，而美軍攔截它們，卻要動用單價超過400萬美元的「愛國者」或單價超過1,500萬美元的「薩德」導彈。這種消耗戰在數日之內便讓美軍昂貴的彈藥庫存亮起紅燈。更具衝擊力的是，伊朗首次實戰使用了「法塔赫-2」高超音速導彈。這種以16馬赫速度進行機動變軌的武器，幾乎視美以聯軍引以為傲的多層反導體系為無物，成功命中了以色列縱深目標及美軍基地。當價值數億美元的薩德系統雷達被一枚造價可能只有其百分之一的導彈擊穿時，美國和以色列的防空神話便開始崩塌 。

弱點將在中國工業體系中被成倍放大

如果說「得」是給盟友和對手展示肌肉，那麼「失」則是給潛在的更強大的對手上了一堂生動的「反介入/區域拒止」實戰課。對於密切關注這場戰爭的中國人民解放軍而言，其啟示是震撼性的。美軍在面對伊朗這個工業體系相對薄弱、缺乏核保護傘的中等強國時，雖然首戰告捷，卻在後續的消耗戰中顯得力不從心。那麼，如果戰場從波斯灣換到西太平洋，對手換成中國呢？

中國不僅擁有數量與品質優勢遠超伊朗的高超音速導彈庫，更擁有全球最完整的工業體系和強大的核保護傘。解放軍的「反介入/區域拒止」體系，其複雜性與殺傷力遠非伊朗的「蜂群戰術」可比。美軍在此次戰爭中暴露出諸多不足，比如對高超音速武器攔截率低下、前線基地後勤保障脆弱、武器裝備成本高昂等，這些弱點在中國強大的「反介入/區域拒止」體系面前，都將被成倍放大。

美國智庫的多次兵推顯示，如果介入台海衝突，美軍將付出難以承受的代價，而德黑蘭上空的硝煙，無疑為這些冰冷的兵推資料提供了鮮活的、帶血的注腳。它證明，在大國之間爆發的軍事衝突中，僅靠美軍現有的武器裝備已經難以確保勝利，技術代差、體系對抗、戰略韌性以及把握對手經濟命脈的能力，才是決定戰爭勝負的關鍵。

戰爭讓各國看到美國力量邊界

這場戰爭讓中國人民解放軍變得更加自信，其邏輯並非幸災樂禍，而是基於對美軍神話祛魅後的冷靜評估。它證實了中國近年來對現代戰爭的理解：戰爭不再僅是鋼鐵洪流之間的碰撞，更是技術、算力、製造業實力與金融穩定性的綜合較量。

最終，這場美國和以色列對伊朗的戰爭，得與失的天平並未完全傾斜。它在戰術層面取得了初期成功，卻在戰略層面揭示了美國霸權體系的脆弱性。它既讓世人看到美國的強大，也讓各國看到美國力量的邊界。對於華盛頓而言，最理性的結果，或許是在未來面對一個擁有更先進「殺手鐧」的對手時，變得更加謹慎和謙恭——這不是源於道義上的自我約束，而是基於對成本和風險清醒的計算。在算法與高超音速導彈重新定義戰爭的時代，面對中國的崛起，美國或許不得不學會如何明智地避免一場得不償失的戰爭。

