來稿｜美伊戰爭之鏡：中國撤僑顯擔當　美國失策陷困境

近期，中東地區的緊張局勢持續佔據國際新聞頭條。自美國與以色列對伊朗發動軍事打擊以來，戰事已進入第11天，引發全球能源市場震盪與地區安全格局劇變。在此背景下，中國外交部迅速、有序的撤僑行動，與美國決策層內部矛盾、公開言論反復的混亂圖景，形成鮮明對比。這場危機不僅考驗着各方的戰略定力，更如同一面鏡子，映照出不同大國在國際事務中的行為邏輯與責任擔當。



逾萬名中國公民已回家

面對驟然升級的地區衝突，中國的反應迅速、務實且高效。外交部發言人郭嘉昆在記者會上透露，經多方協調努力，已有超過一萬名中國公民從阿聯酋、阿曼、沙特等國安全有序返回祖國。這一數字背後，是中國外交系統、民航體系乃至多個駐外使領館，在複雜安全環境下高效運轉的成果，體現了國家保護海外公民生命財產安全的堅定意志與強大組織能力。

中國的做法清晰表明：在國際危機面前，政府的首要責任是保護本國人民免受戰火波及，而非進行地緣政治冒險。此次成功的接返行動，不僅是一次應急管理能力的展示，更是「外交為民」理念的生動實踐，為動盪地區的中方人員吃了一顆「定心丸」。

與中方清晰、穩健的步調相比，美國在伊朗問題上的表現顯得矛盾而混亂。總統特朗普近期的言論堪稱「搖擺不定」：他一面宣稱軍事行動將「很快」結束，試圖安撫國內對持久戰的擔憂；另一面又威脅，若伊朗封鎖霍爾木茲海峽，將施加「比以往猛烈20倍的打擊」，展示強硬姿態。他宣佈將取消部分石油制裁以平抑油價，這看似是應對經濟壓力的務實之舉，實則承認了軍事行動已對全球經濟和美國民生產生直接負面衝擊——油價突破每桶100美元便是明證。

美國進退維谷難以脫身

《華爾街日報》的報道進一步揭示了這種矛盾表態的根源：特朗普正面臨來自顧問團隊的巨大壓力，被催促儘快從伊朗戰事中「脫身」。顧問們的擔憂非常實際：飆升的油價正在侵蝕普通美國人的錢包，多數民意已反對這場戰爭，而即將到來的中期選舉迫使共和黨人不得不警惕政治反噬。因此，特朗普所謂的「很快結束」，與其說是對戰場形勢的預判，不如說是對國內政治焦慮的回應。

從「尋求伊朗無條件投降」的狂言，到「遠未到」派遣地面部隊的退縮，再到對結束戰事時間的模糊表述，特朗普政府的決策軌跡充滿了戰術投機色彩。其核心困境在於：既想通過軍事手段達成地緣政治目的，又無法承受由此帶來的經濟成本與政治風險；既不願承認行動遇挫，又急於尋找體面的退出路徑。這種戰略目標與可用資源、政治意願與現實約束之間的巨大鴻溝，使得美國的政策顯得進退失據。

面對美以的軍事壓力和特朗普的言論攻勢，伊朗展現出其一貫的強硬與韌性。伊朗伊斯蘭革命衛隊明確宣稱「戰爭的結束將由伊朗決定」，直接駁斥了特朗普單方面設定的「時間表」。外長阿拉格齊表示已為美國「準備了許多驚喜」，這種模糊而有力的警告，意在展示伊朗仍有反制能力和戰鬥意志，絕非被動挨打。

伊朗戰鬥意志相當堅決

伊朗的底氣部分源於其不對稱作戰能力和地區影響力。封鎖霍爾木茲海峽的威脅始終是懸在國際能源市場上的「達摩克利斯之劍」。儘管特朗普揚言會予以猛烈回擊，但一旦這條全球石油運輸咽喉要道被擾動，其引發的全球經濟風暴將是美國也難以承受之重。此外，伊朗支援的地區武裝力量遍佈中東，有能力讓衝突以代理人的形式擴散，讓美國及其盟友陷入更廣泛的泥潭。

因此，特朗普所謂「很快結束」的願景很可能是一廂情願。伊朗顯然沒有屈服跡象，而一場旨在迫使對方屈服卻又害怕升級、渴望速決卻陷入拖延的軍事行動，其結局往往難以如發起者所願。衝突的「結束」主動權，確實如伊朗所言，已不完全掌握在美國手中。

大國展現人民至上擔當

綜合各方資訊判斷，當前美伊之間的對抗已呈現出走向「持久消耗戰」的苗頭。美國受制於國內政治與經濟壓力，難以傾盡全力；伊朗則憑藉民族意志和地域縱深頑強周旋。戰場上的零星交火與外交、經濟、輿論領域的全面對抗交織在一起，短期內難見決定性突破。最大的風險在於誤判和意外升級，尤其是在霍爾木茲海峽或協力廠商勢力捲入的情況下。

在此背景下，中國的角色顯得尤為獨特和重要。與直接捲入衝突的各方不同，中國始終堅持勸和促談的基本立場。此次高效的撤僑行動，是中國踐行「人民至上、生命至上」理念的體現，也展示了其作為負責任大國，在危機中維持行動力和穩定性的能力。中國的核心利益在於維護地區和平穩定，保障能源通道安全，以及保護海外公民與投資。因此，中國有強大動力呼籲衝突降級，推動各方回到對話軌道。

宜共同努力為局勢降溫

未來，國際社會應共同努力，為降溫緊張局勢創造空間。一方面，應全力防止戰爭規模擴大和人道主義危機加劇；另一方面，需重新啟動多邊外交管道，探索政治解決爭端的可能。中國可以憑藉與地區國家的良好關係和聯合國安理會常任理事國的身份，在其中發揮獨特的建設性作用。

中東戰事第十一天，各方牌局已然清晰：中國專注於保護公民、守護和平，以穩健與擔當應對變局；美國陷入戰略矛盾與國內政治的漩渦，言辭反復顯露底氣不足；伊朗則憑藉頑強抵抗，試圖奪回衝突的主導敘事。這場危機再次證明，單邊主義和軍事冒險無法帶來持久安全，只會帶來混亂與苦難。真正的「勝利」，不屬於任何在戰場上宣稱「很快結束」的一方，而屬於那些能最大限度保護人民安全、推動局勢降溫、並致力於通過對話重建和平的力量。當硝煙散去，歷史評價的尺規，終將衡量誰在動盪中增添了混亂，誰又在風暴中錨定了安寧。

