來稿｜讓鄉村旅遊成為香港文旅新名片

來稿作者：李婉淇



早前《2026-27年度財政預算案》發布，政府為了實現「無處不旅遊」及推動「城鄉共融」，推出了「北都城鄉共融基金」先導計劃，意在推廣鄉郊深厚的歷史文化，並以旅遊形式推動鄉村經濟潛力，藉此拓展香港另類的旅遊方式和吸引力、令旅客可更深入了解本地特色和提升深度旅遊的體驗，並可令鄉村歷史文化得以傳承及傳揚。而如何令這些鄉村文化更加蓬勃發展，在推行「無處不旅遊」時令這些獨特的文化可以更好地保留和傳揚也是個值得大眾關注的課題。



聯合國宣布2027年為「可持續和具有復原力的旅遊業國際年」，旨在平衡旅遊業的環境、社會文化和經濟影響。而鄉村旅遊發展可以令當地居民對自身歷史文化更為重視和增加了解，從而在與旅客分享時增加自豪感，透過旅客的到訪造就不同就業崗位、增加大眾對傳統文化的重視、優化該地的旅遊設施，透過配合不同的發展和宣揚方式，推動該區經濟發展，同時確保這些獨特魅力不被過度開發破壞亦可增強居民保護歷史文化遺產的動力。

Booking.com發佈的《2026年10大旅遊趨勢》顯示，2026年的旅行不再是休息與觀光，而是一種探索自我的方式。透過旅行遠離繁囂，享受在城市外的地方，深度沉浸在當地文化，重視故事導向的旅遊。大家開始避免到熱門景點，反而探索鄉郊風景是更為重要的體驗。而香港正正把握住這個機遇，讓本土的鄉郊文化能走向世界舞台。

保育鄉村生態

迎合深度遊需求

全國人大代表徐曉表示：「文化與旅遊深度融合是旅遊業發展的趨勢，實現資源共享、優勢互補，豐富旅遊文化內涵，提升旅遊的吸引力和競爭力。」香港旅遊業頗負盛名，慕名而來的旅客多不勝數。如發展鄉郊旅遊時需注重塑造具當地特色的方法，而近年來香港也積極推廣以文化呈現的方式吸引不同旅客到訪，但隨着旅客對旅遊體驗的追求改變，旅客的需求從走馬看花的城市觀光轉向尋求深度的文化體驗，開拓鄉村旅遊成為豐富香港旅遊形象的資源。

但城鄉旅遊更是至關重要的融合，在發展北都和鄉村旅遊時不應只顧大產業，更需注意保育鄉村生態和歷史文化，彼此互補，積極配合發展，藉此實現城鄉共融發展以增加香港旅遊業的競爭力，而推動雙方的文化交流與傳承也是發展北都不可缺失的一員。

融入非遺文化

推動特色社區遊

香港在上年施政報告中指出社區的歷史文化十分重要，並配合推出「特色社區旅遊」、「深度遊」等令各社區的特色和歷史文化透過旅遊形式推廣，並的確吸引了不少國內外旅客到來，亦令香港社區打造了別樹一幟的旅遊體驗。筆者認為發掘該地的歷史文化十分重要，在推動經濟發展的同時讓這些特色得以保留，才是發展的關鍵因素。

筆者建議「北都城鄉共融基金」可以參考國家文化和旅遊部《推動非物質文化遺產與旅遊深度融合發展的通知》，分階段引流該區非物質文化遺產融入遊覽景區，並以配對資助形式鼓勵傳承人參與旅遊管理、在旅遊景區開展活動等，以發揮他們的優勢和價值，亦可令北都的歷史文化有發揮空間，吸引更多旅客到訪。展望未來，香港能夠繼續發揮中西薈萃的舞台，向世界展現優勢，並令這些獨特文化傳揚世界，在世界舞台發光發亮。

作者李婉淇是政賢力量青年時事評論員。



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