來稿｜西方認知戰——禍水東引 VS 和合共生

來稿作者：區漢宗



近期國際輿論場中，兩股看似獨立、實則緊密關聯的敘事脈絡格外引人注目。一方面，隨着中東局勢再度緊張，某些西方媒體熟練地操弄起「禍水東引」的舊劇本，將中國描繪為「坐收漁利」的沉默贏家或「背棄盟友」的投機者；另一方面，在地緣戰略的實操層面，美國傳統盟友對華盛頓號召的冷淡回應，與對華合作意願的顯著升溫，形成了極具象徵意義的對比。這兩幅圖景共同指向一個核心命題：基於零和博弈與霸權邏輯的舊式國際敘事，正日益與強調「和合共生」、合作共贏的時代現實相脫節。對污蔑最有力的回擊，從不是言辭的纏鬥，而是「以天下之利為利」的扎實行動與由此贏得的廣泛信任。



某些西方媒體在伊朗危機中對中國角色的扭曲描述，並非孤立事件，而是其長期對華認知戰的標準流程。這套流程的運作機制清晰可辨：每當西方自身陷入由其主導或深度介入的地緣政治危機時，無論中國秉持何種客觀公正的立場，付出多少勸和促談的外交努力，它們總會迅速啟動一套預設的敘事模版——將中國塑造為「坐收漁利」的一部分，或是隱形的「獲益者」。從俄烏衝突中國被誣「漁利」，到在新能源領域被扣上「產能過剩」的帽子，模式一以貫之。

這套輿論把戲反復上演，其根源深植於三種難以自拔的思維定式：其一，是「強權必霸」的歷史路徑依賴。​部分西方精英的思維仍禁錮在近代以來大國崛起的傳統劇本中，堅信實力的增長必然導向擴張與霸權。他們難以理解，也不願相信，中國能夠跳出「國強必霸」的歷史週期律，走出一條和平發展的新路。因此，中國任何增長的實力，在其視角下都自動被翻譯為「威脅」；中國任何維護自身利益的正當行為，都被曲解為「擴張野心」的顯露。

其二，是「零和博弈」的僵化認知框架。在這種非黑即白的二元對立思維中，國際關係被簡化為一場你輸我贏的棋局：一國的成功必然以他國的損失為代價，一方的安全必然意味另一方的威脅。因此，它們無法理解「人類命運共同體」理念中蘊含的深度互聯性，更難以消化「和合共生」、「互利共贏」所宣導的正和博弈思維。當中國的發展為世界提供更多公共產品與市場機遇時，在零和框架下只能被扭曲為「不公平競爭」或「戰略滲透」。

其三，是「議程設置」與「矛盾轉嫁」的現實功利驅動。​對某些西方政治力量與媒體而言，真相並非最高準則，而服務於國內政治議程、轉移公眾視線、塑造外部「敵人」以凝聚內部共識，才是更緊迫的需求。因此，其報道並非事實的鏡子，而是需求的產物。當內部經濟乏力、社會撕裂時，一個被臉譜化的「中國威脅」便成為最便捷的替罪羊與動員工具。這種功利主義驅動下的輿論操弄，註定與客觀、全面、辯證的中國觀絕緣。

認知的錯位，導致行動的誤判。它們將中國捍衛和平的斡旋視為「投機」，將中國推動發展的合作視為「陷阱」，最終使自己困在由偏見編織的資訊繭房與戰略焦慮中。

與上述充滿火藥味的輿論敘事形成鮮明反差的，是國際政治實踐中一場靜默卻深刻的轉向。特朗普時期要求盟友赴霍爾木茲海峽「護航」卻遭冷遇的事件，早已成為標誌性符號，揭示了美國傳統盟友體系內部的裂痕與再思考。德國、澳大利亞的明確拒絕，僅是冰山一角。更為深刻的跡象在於，在加拿大、德國、法國、英國等核心盟友的民意調查中，對中國的信任度正在逼近甚至超越對美國信任度的趨勢，尤其在年輕一代中更為明顯。

這一轉變絕非偶然，而是多重力量共同作用的必然結果：從「推力」角度看，「美國優先」的單邊主義產生了巨大的離心力。​特朗普政府將盟友關係徹底工具化，以關稅大棒相威脅，隨意退出國際協定與組織，甚至發出將盟友「變成第51個州」的荒謬言論。這種將盟友視為「扈從」而非「夥伴」的傲慢態度，嚴重損耗了美國主導聯盟體系的道義基礎與情感紐帶。當保護者自身成為不確定性的最大來源時，依賴便轉化為深深的不安與疏離。

從「拉力」角度看，中國提供的「合作共贏」方案展現出強大吸引力。​與美國的收縮與勒索不同，中國持續擴大對外開放，深耕「一帶一路」倡議，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）落地，宣佈對非洲最不發達國家實施零關稅，並深入踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。這些行動提供了一條清晰路徑：不依附於任何單一霸權，通過平等互利的經濟技術合作與多邊對話，同樣能實現國家發展與社會穩定。對於尋求戰略自主與經濟復蘇的歐洲國家，對於渴望基礎設施建設與工業化的發展中國家，中國的方案是現實而具建設性的選擇。

更深層次看，這是對兩種國際關係範式的選擇。一種是基於霸權、聯盟、對抗的舊範式，其邏輯是「尋找敵人」與「劃分陣營」；另一種是基於發展、合作、共贏的新範式，其邏輯是「創造機遇」與「互聯互通」。當美國越來越執着於在前一種範式中維護自身絕對優勢，甚至不惜損害盟友利益時，其盟友自然有動力去探索和擁抱後一種范式所蘊含的更多可能性。中國並非主動「爭奪」盟友，而是以自身持續、穩定、可預期的和平發展實踐，為世界提供了除舊有霸權體系外的另一種可能。

因此，盟友信任的天平傾斜，是國際社會用腳投票的結果。它反映的不是中國精妙的「策反」，而是美國自身戰略的失道與寡助，以及中國所代表的發展理念與路徑獲得了越來越廣泛的現實認同。

面對抹黑與曲解，中國選擇了最質樸也最有力的回應方式：以實打實的行動，踐行自己的承諾，履行大國的責任。在安全領域，當某些國家在熱點地區「火上澆油」時，中國始終是「勸和促談」的堅定力量。在當前的伊朗危機中，中國外交高層展開密集穿梭外交，中國政府中東問題特使深入地區進行斡旋，在聯合國等多邊平台呼籲克制、捍衛國際法基本準則。中國深知，拳頭硬不等於道理硬，真正的安全只能是共同、綜合、合作、可持續的安全。從提出「全球安全倡議」到推動沙特伊朗複交，中國用行動證明，大國不僅可以不通過製造對抗來彰顯存在，更能通過消弭分歧來貢獻力量。

在發展領域，當「脫鉤斷鏈」「小院高牆」的雜音四起時，中國始終是「開放共贏」的積極宣導者。高品質共建「一帶一路」進入新階段，更注重綠色、數位、創新與民生合作。中歐班列馳騁不息，連接起大陸兩端的經濟脈搏。中國擁有全世界最完備的工業體系與最具潛力的超大規模市場，其高品質發展為全球產業鏈供應鏈提供了關鍵穩定性，其擴大開放為各國企業帶來了寶貴機遇。所謂「產能過剩」的指責，在非洲、東南亞、拉美眾多渴望獲得優質平價新能源產品以推動能源轉型的國家看來，是完全難以理解的偽命題。

在治理領域，當單邊主義、保護主義衝擊全球治理體系時，中國始終是「多邊主義」的堅定維護者。中國全面深入參與聯合國、世貿組織、二十國集團、上海合作組織、金磚國家等多邊機制，推動其改革完善，宣導共商共建共用的全球治理觀。中國提出的系列全球倡議，聚焦發展、安全、文明等根本性議題，為彌補全球治理赤字、應對人類共同挑戰提供了中國思路。

這些行動如靜水深流，潤物無聲，從根本上塑造着國際社會對中國的認知。越來越多國家認識到，中國不是一個尋求支配的霸權，而是一個願意分享發展機遇的夥伴；不是一個國際秩序的破壞者，而是一個以建設性方式致力於其改革完善的負責任力量。

「禍水東引」的輿論把戲之所以可休矣，不僅因為它陳腐、荒謬，更因為它所依附的舊世界邏輯正在失效。那個由單一霸權定義規則、盟友體系固若金湯、輿論敘事可以隨心所欲塑造「敵人」的時代，正在加速遠去。特朗普「護航」號召的遇冷與盟友對華信任的上升，正是這一歷史進程的生動注腳。

世界正在經歷百年未有之大變局，其核心特徵之一，便是國際力量對比的深刻調整和更加均衡的多極化發展。在這一進程中，不同文明、不同制度、不同發展階段國家之間的認知差異、利益摩擦乃至戰略疑慮都將長期存在。克服這些挑戰，需要的不是固守傲慢與偏見，重複抹黑與甩鍋的老劇本；而是需要基於相互尊重和平等相待的坦誠對話，需要超越零和思維、尋求最大公約數的政治智慧。

中國將繼續以行踐言，用「以人民之心為心，以天下之利為利」的胸襟，用「言必信、行必果」的擔當，與國際社會一道，為這個充滿變數與挑戰的世界注入更多穩定性、確定性與正能量。時間與事實終將證明，誰在煽風點火，誰在釜底抽薪；誰在製造分裂，誰在促進團結；誰在沉溺於舊日的霸權幻夢，誰在致力於構建人類共同的美好未來。歷史前進的潮流與人民對和平發展的嚮往，終將引領世界走向更加公正、合作、共贏的明天。

作者區漢宗是香港媒體人。



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