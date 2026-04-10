來稿｜從「文明毀滅」到「停火協議」：是戰略恫嚇還是即興表演？

來稿作者：楊華勇



2026年4月7日晚，特朗普在社交媒體上發佈的警告堪稱其政治生涯中最具戲劇性的言論之一：「一整個文明將在今晚毀滅，永無復返之日。我雖不願見此發生，但這恐怕已成定局。」這段帶有末日期待色彩的表述，在數小時內將全球地緣政治緊張度推至近年來的頂峰。



國際社會的反應既迅速又恐慌。多國智庫緊急啟動戰爭概率評估模型，防務機構進入高度戒備狀態，金融市場出現劇烈波動。然而，正如戲劇的第二幕總是出人意料，數小時後特朗普的口風驟變——他表示，若伊朗願意重返談判，軍事行動「可以暫緩」。這種從「文明毀滅」到「談判可能」的極端轉換，揭示的不僅是特朗普個人的決策風格，更是當代大國博弈中一種危險的「懸崖邊緣」策略。在這一策略中，決策者故意製造一種即將越過紅線的假像，迫使對手在最後關頭讓步。

特朗普的對伊策略並非孤立事件，而是其長期「極限施壓」政策的延續與升級。回顧2018年，特朗普單方面退出伊核協議，重啟對伊制裁，開啟了美伊關係的新一輪對抗周期。2020年初，蘇萊曼尼遇刺事件將雙方推至戰爭邊緣，但最終雙方都選擇了克制。然而，2026年的地緣政治版圖已發生顯著變化。中東地區的力量平衡在以色列與阿拉伯國家和解進程、伊朗核能力的潛在突破、也門衝突的持續以及俄羅斯在該地區影響力增強等多重因素下變得更加脆弱。特朗普此次的極端言論，某種程度上反映了美國對伊朗「區域影響力擴張」的焦慮達到新高。

值得注意的是，特朗普選擇「文明毀滅」這一表述，超越了傳統外交辭令的邊界，觸及了文明衝突的敏感神經。這種話語的升級，可能是為了在國內政治中強化其「強勢領袖」形象，也可能是為了測試伊朗新政權的反應底線。

就在美伊臨時停火生效的第一天——4月8日，以色列對黎巴嫩真主黨發動了本輪衝突以來最大規模的空襲。這一時機選擇絕非偶然。以色列的行動傳遞了多重信號：一方面展示了其不受美伊談判進程約束的自主行動能力，另一方面也測試了伊朗對地區代理人的保護承諾有多堅實。伊朗的回應同樣迅速而強硬：再次關閉霍爾木茲海峽，並威脅準備對以色列軍事目標採取「威懾行動」。霍爾木茲海峽作為全球石油運輸的咽喉要道，其關閉直接影響全球能源供應，這一舉措顯示了伊朗手中最有力的非對稱戰略武器。

這一系列連鎖反應揭示了一個殘酷的現實：中東地區的衝突已高度聯動化。美伊、以黎、沙伊等多組對抗關係相互交織，任何一方的行動都會觸發多米諾骨牌效應。特朗普的「懸崖戰術」在這種複雜環境中尤為危險——它可能低估了地區行為體各自的行動邏輯與紅線。分析特朗普的警告，需要回答一個核心問題：這究竟是精心計算的戰略恫嚇，還是決策過程中的即興表演？

從戰略角度看，特朗普的極端言論可能服務於多個目標：第一，國內政治需要，隨着美國大選周期的臨近，展示強硬外交姿態有助於鞏固保守派基本盤；第二，談判杠杆，通過製造「戰爭一觸即發」的氛圍，迫使伊朗在重返談判時做出更多讓步；第三，聯盟管理，向中東盟友（特別是以色列和沙特）傳遞「美國仍在」的安全保證；第四，對華俄信號，在烏克蘭、台海等多條戰線緊張的背景下，展示美國處理多重危機的能力。

然而，這種策略的風險顯而易見。首先，它損害了美國外交信譽的連續性，使盟友和對手都難以預測美國行為的底線。其次，在高度緊張的態勢下，誤判和意外衝突的風險顯著增加。伊朗革命衛隊或地區代理人的一次誤判，就可能引發雙方都不願見到的全面衝突。

歷史教訓值得參考：1962年古巴導彈危機中，甘迺迪與赫魯曉夫的「邊緣政策」最終通過秘密外交管道解決，但整個過程多次瀕臨失控。在資訊傳播即時化的今天，社交媒體上的極端言論可能迅速轉化為不可逆轉的行動壓力。面對特朗普的「懸崖戰術」，伊朗政權正處在艱難的戰略十字路口。一方面，持續的經濟制裁已嚴重削弱其國內經濟，民生壓力不斷累積；另一方面，在中東地區的影響力擴張是其政權合法性的重要支柱，難以輕易妥協。

伊朗的回應策略體現了其傳統的「戰略耐心」與「非對稱反擊」相結合的特點。關閉霍爾木茲海峽是其最直接的地緣杠杆，但這一武器不能頻繁使用，否則會引發國際社會更強烈的反制。威脅打擊以色列軍事目標，則是一種「成本強加」策略，旨在提高衝突升級的門檻。值得注意的是，伊朗內部的政治動態同樣關鍵。2025年伊朗總統選舉後，新政府的對美政策雖保持連續性，但在策略靈活性上可能有所調整。特朗普的極端言論，客觀上可能強化了伊朗強硬派的立場，使溫和派尋求對話的空間被壓縮。

中東地區國家在美伊對抗中面臨着「選邊站」的壓力。以色列的積極空襲行動，反映了其長期戰略：阻止伊朗在敘利亞和黎巴嫩的軍事存在固化。然而，內塔尼亞胡政府也需權衡全面衝突的代價——真主黨擁有的數萬枚火箭彈足以對以色列城市造成嚴重破壞。沙烏地阿拉伯與阿聯酋等海灣國家處境更為微妙。它們既視伊朗為地區安全的主要威脅，又不願捲入美伊直接衝突。近年來，這些國家與伊朗的有限對話反映了其「對沖戰略」——在安全上依賴美國，在地區穩定上尋求與伊朗的共存之道。土耳其、卡達等地區行為體則試圖在美伊之間維持平衡，充當潛在調解角色。

然而，在緊張升級的態勢下，中間國家的迴旋餘地正在縮小。聯合國秘書長在事件後呼籲「最大克制」，但聯合國在中東事務上的影響力已大不如前。歐盟試圖重啟調解角色，但其內部在對伊政策上的分歧限制了其行動能力。俄羅斯和中國則呼籲尊重國際法，反對單邊制裁和軍事威脅。這一危機再次凸顯了全球安全治理的失靈。多邊機制無力約束大國行為，地區衝突日益呈現「代理人化」與「擴散化」特徵。在缺乏有效危機管控機制的情況下，誤判風險的累積可能最終突破臨界點。

展望未來數周，幾種可能情景浮現：第一，有限妥協，伊朗同意重返談判，美國暫時放寬部分制裁，雙方進入新一輪「談判換取時間」的周期；第二，管控升級，發生有限軍事衝突（如伊朗代理人對美基地襲擊，美軍針對性報復），但雙方通過協力廠商管道管控升級；第三，意外滑入，由於誤判或代理人不聽指令，導致衝突意外擴大，最終美伊陷入有限但持久的軍事對抗；第四，戰略僵持，緊張狀態長期化，形成「不戰不和」的持久對峙，地區國家被迫適應這種「新常態」。最可能的情景是第一種與第四種的混合：雙方達成臨時性、不穩定的妥協，但結構性矛盾未解，緊張態勢將在未來某個節點再次爆發。

特朗普的「文明毀滅」警告及其迅速反轉，是當代地緣政治中「表演性外交」的極端體現。在這種策略中，言辭的震懾效果優先於實際軍事部署，心理戰成分大於實質性行動準備。然而，這種策略的危險在於，它將國際關係簡化為一場高風險的心理博弈，忽略了複雜系統中的意外變數。在擁有多個自主行為體、多重代理關係、即時資訊傳播的中東地區，一次誤判、一次通訊故障、一次前線指揮官的擅自行動，都可能引爆雙方都無法完全控制的連鎖反應。

1973年贖罪日戰爭前，以色列確實收到了大量來自埃及與敘利亞的軍事預警信號，但決策者因深陷既有的認知框架與「團體迷思」效應，錯誤地判斷對方不會發動全面戰爭，導致錯失先機。今天，在社交媒體放大情緒、演算法推送強化偏見的時代，決策者更需警惕「回聲室效應」對危機判斷的扭曲。

中東的和平需要的不是懸崖邊的舞蹈，而是耐心細緻的外交、相互尊重的對話以及對地區國家安全關切的切實回應。文明真正的毀滅，始於將複雜的人類社會簡化為博弈論模型的那一刻。在2026年這個「多事之春」，國際社會最需要的或許是重拾那份對人類共同命運的基本敬畏——畢竟，在核時代，沒有一場衝突能夠真正被限制在「有限」範圍內，而所有文明的毀滅，都將是我們共同的、不可逆轉的損失。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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