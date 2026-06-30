來稿｜港台法律人養成之路——兩套制度，兩重窄門

來稿作者：鐘國晉



在香港的法庭上，大律師仍然戴着假髮出庭。這項源自英國普通法的傳統，象徵着制度的延續與權威。對許多正在考慮進入法律行業的年輕人而言，真正帶來壓力的，或許不是這頂假髮，而是通往律師之路的那道窄門：法學專業證書課程（Postgraduate Certificate in Laws, PCLL）。



真正門檻是PCLL名額

在香港，成為律師從來不是一場單純的考試，而是一套被制度精心設計的篩選機制。法學士（LLB）或法律博士（JD）只是起點，關鍵在於畢業後能否進入作為職前專業訓練的PCLL。由於名額有限，且在實務上往往由本地LLB或JD的優秀學生所囊括，PCLL逐漸形成一種近似「內部升學」的篩選結構。對於未能進入這一體系的人而言，即使完成法律學位，仍可能被排除在專業入口之外。

即使完成PCLL這一階段的專業訓練，仍需經歷兩年的見習制度（training contract）或大律師實習（pupillage），才能正式執業。這代表香港的法律專業養成，是一個由多重關卡構成的篩選過程，每一個階段都在重新分配機會與資源，決定誰能繼續留在這條路上。

台灣篩選機制注重職場

這種制度設計，與其他地區形成鮮明對比。例如在台灣，成為律師主要透過國家考試決定。考生在通過兩階段國家考試後，仍需完成律師職前訓練與實習方能正式執業，但整體而言，制度的主要篩選仍集中於考試本身，因而相對透明且可預測。然而，這種「考試定江山」的模式，也意味着篩選被集中在考試之前。進入市場之後，競爭並未結束，反而轉移到職場本身。通過考試，並不代表已被專業體系接納，後續的實習與就業機會，仍需在市場中重新競爭取得。

關鍵差異在於篩選時點

換言之，兩地的差異不僅在於制度形式，而在於篩選機制的配置方式。香港將風險前置，在進入市場前就篩選大多數人；台灣則相較開放，讓更多人取得資格，但競爭並未減少，只是被延後。

這樣的差異，也體現在專業分工的時間點上。香港在實習階段開始分流為大律師與事務律師，形成「先分流、再競爭」的結構；台灣則採律師一體制，分工多在進入市場後逐漸形成，屬於「先競爭、再分流」。

不同制度代表不同風險

從結果來看，兩種制度各有其代價。香港的制度提高了進入門檻，使職涯路徑在某種程度上更具可控性，但不確定性也被提前集中；台灣則提供較為開放的進場機會，但後續的競爭壓力，則在進入市場之後才逐漸顯現。

回到那頂假髮，它或許象徵着普通法的歷史與延續，但對當代法律人而言，更值得關注的，或許不是形式是否改變，而是制度如何在不同階段，決定誰有機會進入這個專業。

作者鐘國晉長期關注科技政策、產業結構與決策風險，研究與寫作背景橫跨科技與知識產權相關領域。近年着重探討高度不確定環境中，組織如何形塑敘事、處理資訊，以及這些過程對判斷品質的影響。



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