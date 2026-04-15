青協｜設「郊野公園保育基金」　促自然資產長遠保育

來稿作者：蘇宏豐、嚴儷



香港素以高密度建築城市環境聞名，惟同時擁有佔地逾4.4萬公頃的郊野公園，構成這座城市珍貴的「綠色資本」。這片佔全港約四成土地的自然資源，既承載豐富的生物多樣性，更是市民休憩與調適身心的重要空間。隨着「無處不旅遊」概念興起，生態旅遊日趨普及，郊野公園的訪客壓力與管理負擔亦隨之上升。然而，相關保育及管理開支長期依賴特區政府的一般收入，在當前結構性財政壓力下，現行模式正面臨長遠可持續性的嚴峻挑戰。



政策瓶頸在於「免費使用、由社會整體承擔相關成本」的制度失衡。訪客毋須直接付費即可享用自然資源，保育成本卻由全體納稅人共同承擔，既削弱資源配置效率，亦不利於長遠保育。有鑑於此，特區政府有必要引入更具可持續性的財務安排。本文建議，以「香港聯合國教科文組織世界地質公園」為試點，設立「郊野公園保育基金」，並落實「專款專用」及「用者自付」兩大原則，為自然資產建立穩定而透明的資金機制。

「專款專用」重塑保育資金機制

在現行制度框架下，郊野公園的營運經費需與醫療、教育等核心公共開支競爭資源，導致資金來源缺乏穩定性與針對性。面對訪客人次增長及氣候變化帶來的額外壓力，單一財政來源難以靈活應對實際需求。以固體廢物處置為例，即使特區政府早已推行「自己垃圾自己帶走」計劃，惟根據漁農自然護理署的數據顯示，2024年郊野公園仍需處理約2,300 公噸固體廢物，相關清理成本高昂，且呈持續上升趨勢。

國際經驗顯示，「專款專用」是自然保育的關鍵制度安排。澳洲大堡礁透過徵收「環境管理費」（Environmental Management Charge），將所得直接用於保育與科學研究；美國國家公園則獲准保留大部分入場費收入，專用於設施維護及服務提升。這些海外經驗體現了同一核心原則：資源的「使用」與保育的「責任」，必須建立直接的財務銜接機制。

香港可借鑒上述模式，研究設立法定的「郊野公園保育基金」，將所有相關收入（包括保育專項費用、停車場收益及企業捐助等）直接撥入該基金，並由具法定地位的機構（如郊野公園及海岸公園委員會）負責統籌管理。透過制度化安排，既能提升財政透明度，更有助建立公眾與企業對長期投入保育工作的信心。

「定點收費」平衡便利與保育需要

全面收取入場費在香港現況下存在顯著的執行難度。郊野公園地理範圍廣闊、出入口眾多，且涵蓋多個鄉村社區，若設立統一進出閘口，勢必影響居民的日常通勤及公共通行權。因此，政策設計必須更具針對性。「定點景點收費」是較具可行性的方案，即針對熱門景點或特定設施收費，而非整個郊區。此模式既可減少對一般使用者的影響，亦能為高負荷地點提供穩定的資金來源。

港府應以最受歡迎地質公園景點之一的「西貢萬宜水庫東壩」作為首階段試點。該處擁有世界級地質景觀，遊客具備較高的「支付意願」；加上其地理位置使出入口相對集中，管理成本較低。此外，前往其他地質公園的現有持牌街渡服務亦可作為收費渠道，以降低行政及執法成本。當然，政策須兼顧社會公平，設立清晰的豁免機制，涵蓋受影響的鄉村居民及相關豁免人士等，確保制度不影響其日常生活及公共利益。

從「免費公共資源」走向「責任共擔」

設立「郊野公園保育基金」的深層意義，絕非單純為了增加行政收費，而在於重塑香港對自然資源的治理思維。透過「用者自付、專款專用」原則，可建立一個正向循環：訪客的財政貢獻直接支援保育工作，保育質素的提升將進一步吸引高質素的旅遊活動，最終促進社會的可持續發展。

長遠而言，此舉有助提升郊野公園的管理水平與生態教育功能，引導旅遊模式由單純的「打卡觀光」，昇華至具備環境意識的「深度體驗」。在「無處不旅遊」的政策方向下，這正是香港發展綠色旅遊的重要一步。特區政府應把握契機，積極研究並推動相關試點計劃，與社會各界攜手建立一套公平、透明且具備韌性的自然資產管理制度，確保這片珍貴的城市綠洲得以永續傳承。

作者蘇宏豐及嚴儷是香港青年協會青年研究中心「青年創研庫」成員及屬下《2026/27年度財政預算》建議小組成員。



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