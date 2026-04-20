民思政策研究所｜低軌衛星寫進「十五五」：香港如何進場？

來稿作者：葉浚生



《十五五規劃綱要》明確提出，要完善民用空間基礎設施，統籌建設衛星通信、導航、遙感系統，加快低軌衛星互聯網組網；2026年《政府工作報告》亦提出「加快發展衛星互聯網」，並強調深化數據資源開發利用。不過，香港應先問一個比「低軌衛星」更大的問題：在國家新一輪產業布局之中，香港究竟要成為一個怎樣的香港？



香港不怕起步慢最怕理解錯

當「低軌衛星」寫進「十五五」，香港不是完全沒有準備。《2025年施政報告》提出支持太空經濟、研究簡化低軌衞星牌照審批，《2026-27年度財政預算案》更明言低軌衛星可支持高端產業發展，香港可協助內地航天產業與全球市場對接，並提供科研、融資、風險管理及法律等專業服務。這些訊號合起來，講的根本不是一項新科技，而是一個新入口：國家正在加快低軌衛星互聯網組網，香港則必須盡快回答，自己要以甚麼功能進場。

香港最怕的，不是起步慢，而是理解錯。今天一談低軌衛星，不少人直覺想到的仍然是火箭、衛星製造、發射場、硬件園區；彷彿不碰這些，就不算參與國家戰略。這正是最容易走偏的地方。低軌衛星當然有硬件基礎，但它真正決定勝負的，從來不是誰把更多衛星送上天，而是誰能把天上的能力，變成地上的合同、數據、保險、金融、合規和服務。如果香港把低軌衛星理解成另一場上游硬件競賽，結果只有一個：在最沒有比較優勢的地方，投入最多的焦慮。

把天上的能力變成地上的服務

民思政策研究所最近的報告，最值得重視之處，正是它用數字把誤解釐清。報告指出，2024年全球太空經濟規模約為6,130億美元，其中狹義衛星產業約2,740億美元。若再拆開看，衛星製造約160億美元，發射服務約90億美元，兩者合計只約250億美元，即狹義衛星產業約9%，佔整體太空經濟更只有約4%；相反，地面設備及營運約1,320億美元，衛星服務約1,170億美元，非製造、非發射部分合共約2,490億美元，已佔狹義衛星產業約91%，另有約3,390億美元屬地面賦能解決方案。

換言之，無論從哪個口徑計算，低軌衛星超過九成的經濟價值，都不是產生於製造與發射，而是產生於下游服務、數據處理、分析應用及制度轉化。Space Foundation公布的《The Space Report 2025 Q2》亦確認，2024年全球太空經濟已達6,130億美元，按年增長7.8%。這些數字說明得很清楚：低軌衛星真正賺錢的地方，不在天上，而在地上。

產業結構存巨大市場轉化缺口

如果這仍嫌抽象，民思報告還做了另一個比較：把中國內地現階段的低軌產業結構，與全球常態放在一起看。在八大內地低軌產業樞紐之中，2025年製造、發射及硬件活動平均約佔相關產業總收入58%；武漢達73.7%，深圳達75.2%，即使是較偏向營運與應用的北京及雄安，硬件相關收入仍佔37%。同一時間，八大區域合計，國內交易收入約佔85%，海外收入只佔15%；北京及雄安只有5%，南通更是零外銷。

這代表甚麼？代表國家低軌能力當前最強的是基礎設施建設、硬件部署和內需吸納；但從「有能力」到「能商業化」、從「有星座」到「能出海」、從「有硬件」到「有高毛利服務」，中間仍有一道很大的制度與市場轉化缺口。這道缺口，不是香港的弱點，恰恰是香港的空間。

切勿誤入已成規模優勢的戰場

也因此，香港今天最不應做的，就是把自己誤放在內地已經形成規模優勢的戰場上。真正成熟的城市，從來不是凡事都複製一條完整產業鏈，而是懂得在最有制度優勢、最有專業厚度、最有國際接口能力的環節落子。如一些國際例子，德國並無獨立軌道發射能力，但OHB在2024年收入約12億美元；英國太空產業收入約233.8億美元，就業約48,800人；盧森堡同樣沒有發射能力，但SES在2024年收入超過23.2億美元，並在太空金融、太空法律及制度治理方面具有高度影響力。

這些例子共同說明：沒有火箭，不等於沒有產業；沒有發射場，也不等於沒有位置。真正重要的，不是能否把衛星送上天，而是能否把衛星能力變成國際客戶願意購買、金融市場願意定價、法律制度願意承接的產品與服務。

香港要做下游價值創造者

這就是為甚麼，香港對接「十五五」，真正要搶的不是火箭工位，而是數據入口。民思報告把香港的最佳定位界定得非常直接：香港在LEO（地軌衛星）經濟中最具競爭力的角色，是下游價值創造者，即把衛星容量轉化為可交易的產品、合約框架、合規解決方案、風險管理工具及跨境服務入口。這不只是技術上的「數據處理」，而是整套制度化工程：由API數據接入、品質保證、責任框架、跨境合規，到普通法合同、HKIAC仲裁、再保險、市場融資、離岸人民幣產品包裝，全部都是把原始衛星數據變成高價值商業產品的關鍵步驟。

報告更指出，香港的結構性優勢，恰恰就在這些地方，包括普通法體系、仲裁中心、成熟保險與再保險市場、港交所、跨境金融能力，以及在「一國兩制」下作為中國低軌能力與全球市場接口的獨特位置。

應瞄準產業鏈最厚利潤層

再講得更白一點：香港不是沒有位置，而是不能把自己的位置做小。低軌衛星最值錢的，不是把更多訊號送到地面，而是把訊號變成判斷；不是賣硬件，而是賣可信度；不是出售一張圖，而是提供可用於保險理賠、港口調度、貿易合規、風險定價、綠色金融驗證的決策級產品。

民思報告提出，香港可優先發力的高層業務範疇，包括全球連接服務、定位導航與授時、地球觀測與情報、物聯網與機器對機器服務、海事與航空等垂直解決方案；其間接收入則可延伸至結構性項目融資、上市與資本市場服務、國際仲裁與太空法、航天保險與風險轉移，以及跨境數據治理與合規。這些不是「配套」，而是整條產業鏈最厚的利潤層，也是香港最可能建立不可替代性的地方。

四件實事對接「十五五」

所以，香港今天真正要做的，不是再喊一遍支持太空經濟，而是立即把政策落到四件實事上。第一，盡快建立低軌衛星數據接入與治理框架，不只處理牌照，更要處理數據分類、責任分配、審計要求、跨境流動和標準化接入。

第二，優先把低軌數據接到香港最有基礎的場景，包括海事監測、港口物流、貿易合規、保險觸發、ESG驗證與風險預警，而不是一開始就樣樣都做。第三，把金融工具直接放進產業設計，利用香港的離岸人民幣、保險與資本市場優勢，把容量租賃、數據服務、風險轉移和主題投資基金結合起來。

第四，把香港建成中國低軌服務出海的制度接口，讓內地營運商在香港完成合約標準化、爭議解決和商業包裝，再走向亞洲及「一帶一路」市場。這條路，既符合國家「十五五」加快發展衛星互聯網的大方向，也最貼近香港自身真正的比較優勢。

作者葉浚生是民思政策研究所地區幹事，元朗分區委員會委員。



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