來稿｜「習鄭會」推動民生紅利　民進黨若無視或失更多選票

來稿作者：陳文坪



鄭麗文自去年10月18日當選中國國民黨主席後，就話題不斷。她以幹練、巧思、能言在政治舞台上為自己、為國民黨辯護。可說是歷屆國民黨主席的「佼佼者」之一。她去年11月上任黨主席後，在面對黨內「山頭林立」的派系中，大膽「吸納」、「借用」歷屆黨主席的幹將人馬擔任一線職位，讓本身的「顏色」，瞬間變得更藍，不但樹立自己的形象，也為國民黨加分。另一方面，她在公開場合也向大陸信心喊話，希望到大陸一訪。為推動兩岸關係的向前，中共黨中央也順勢邀請，鄭麗文終於迎來了訪問大陸的良機。



習鄭會讓中斷十年的交流逐漸恢復

應中共中央和中共總書記習近平邀請，國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日到大陸參訪。4月10日，習近平也在北京人民大會堂會見鄭麗文一行人（簡稱「習鄭會」），兩人都發表重要講話，為兩黨和兩岸關係發展指明方向、搭橋鋪路。

國共兩黨領導人會談，可以為兩岸開創新局面。至少讓中斷十年的交流可以逐漸恢復。特別是在文化、藝術、教育的交流，讓兩岸的文化鏈接可以繫上，促進兩岸更大的往來、合作。

十項對台「紅利」證明中央的重視

台灣執政黨民進黨「無德無能」，過去十多年來，讓兩岸關係不斷倒退。雖說有許多原因，但作為執政黨，是一項不可推卸的責任。正是如此，「習鄭會」既符合兩岸人民的期待，也符合國際社會的期許。不但可降低台海的緊張氣氛，也讓國際社會看到國民黨為兩岸和平有擔當。

「習鄭會」結束才兩天，中共中央台辦就受權發布十項促進兩岸交流合作政策措施，內容涵蓋探索建立國共兩黨常態化溝通機制、推動福建沿海地區同金門馬祖通橋、推動恢復上海及福建居民赴台灣本島個人遊試點等。

鄭麗文人還在北京，台辦就發布了十項對台「紅利」，足以說明中國大陸對國民黨領導人訪問北京的重視。讓台灣人民感受到在野黨也能為人民百姓、為企業商家、為台海安定謀福利、創福祉、開新局。

五項政策可在短期推行

然而，十項措施中或有只有五項可以在短時間推行。如第一，探索建立國共兩黨常態化溝通機制；第二、建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台；第七、為符合要求的台灣食品生產企業在大陸註冊和台灣食品輸入大陸提供便利；第八、研究在有條件的地方新設對台小額商品交易市場，支持台灣中小微企業依法依規開拓大陸市場。第十、推動恢復上海市及福建省居民赴台灣本島個人遊試點。

以上五項，只要中國大陸願意推行，就能達到效果，也能有所收穫。這不須要太多的公權力介入，也可減少意識形態的炒作。只要政黨之間交流、企業相互支持，就能達成一定的成果。

部分民生「紅利」或擱置

不過，台灣目前由民進黨執政主導，部分「紅利」也許沒法實現，或需要更長久的時間才能看到效果。如第三，推動福建沿海地區在條件具備情況下同金門、馬祖通電、通橋；第四、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化。支持金門共用廈門新機場；第五、在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利；第六、完善涉台漁業准入管理，研究在符合條件的地區建設服務台灣遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位；第九、允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸衛視頻道和網絡視聽平台播出。

這些都須要多個政府機構加入其中才能才能推動，甚至須要制定政策加以協調才能達到效果。因此，一些行業還須要多等待、多溝通、必要時甚至多施壓，讓政策制定者以人民利益為首要考量，多傾聽人民的心聲，回歸理性，共創兩岸雙贏。

回顧過去多年，台海不時出現緊張關係，中方也就加速行動，如「環島」軍演，戰機飛躍「默認中線」，軍艦迫近沿岸12海里。俄烏戰爭後，媒介就流傳著「現在烏克蘭，下一個就是台灣」的言論。即便當今也流傳著，美國對伊朗發動戰爭，現已無暇關注台海，中國對台動武已獲得戰略優勢等等。

這也說明台海形勢的嚴峻，一旦誤判而爆發軍事衝突，危機瞬間可能演變為全球性的地緣震盪。

民進黨若無視民利或失更多選票

面對民進黨的打壓與挑釁，鄭麗文勇於推動兩岸和平，敢於說出台灣人民心聲，讓中國大陸領導人了解台灣人民是熱愛和平的，兩岸共同擁有「中華民族」這一文明家園。和平是主軸、和平是力量、和平是邁向兩岸一家親的大道。

若民進黨政府視若無睹、在利民的「紅利」面前採阻擾、搞威嚇、不推動、不執行，那台灣「頭家」（台語、選民）比將看在眼裡、記在心裡。年底的縣市長、議會選舉，民進黨將會失去更多選票，受到「頭家」的懲罰。

一個例子值得借鑑：匈牙利4月12日舉行大選，執政16年之久的总理歐爾班（Viktor Orbán）被選民背棄，黯然下台。這個例子說明，正是他無視人民的利益，在全歐盟國家反對俄羅斯入侵烏克蘭而對俄國採取制裁時，歐爾班總是反對，不顧歐盟及歐盟人民的利益，多次動用否決權來阻止需要一致通過的決定，嚴重損害匈牙利與歐盟的關係。如最近，他就阻止一項向烏克蘭提供900億歐元的貸款。

換句話說，民選政府，不把人民利益放在第一位，大搞虛無縹緲的花招，下台只是時間問題。民進黨政府如果繼續唱反調、不改弦易轍，被「頭家」拋棄也是不用等太久了。台灣問題，無需武力解決，中華民族，可以讓時間統一。解決台灣問題，領導人靠的是智力，而非武力。其實，中華文化博大精深，智慧與時間是可以化解兩岸過去的隔離。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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