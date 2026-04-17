仲點論政｜部門首長責任制具有正面意義

仲點論政｜劉仲恒醫生



即使不是「識途老馬」，很多投資者在購入股票之前，都會仔細查看一下那間企業的管理質素。無可否認，在股票投資中，企業的管理質素是抵禦風險的重要保障，也是預測長期業績的關鍵指標。但管理質素好壞並不只屬於商業社會，在政治領域裏同樣重要。一個國家或城市能否興旺，政府的管理質素肯定會起着決定性的作用。



根據《2025年世界競爭力年報》，香港在「政府效率」方面排名全球第二，可見本港的公務員質素和效能的整體表現相當不錯。然而，可進步和改善的空間還是有的。

因此，本屆政府決定推動治理體系的改革，強化管治效能，重點包括完善公務員和行政部門的管理和改革治理文化。在實行方面，公務員事務局已在4月14日向立法會提交文件，藉着立法的方式落實「部門首長責任制」。這做法可以加強部門首長的主動領導作用和監督責任，推動部門首長建立有效的管理團隊和運作系統。政府的管治效能提升，得益的必定是廣大市民，因此筆者對推動部門首長責任制，表示贊同。

本屆政府在管治方面的「氣場」很正面，角色和管治理念都出現了顯著的轉變。首先，《基本法》裏所述明的「行政主導」原則得到落實。另外，政府的整體管治理念顯然比以前更積極和主動。在不少問題上，政府會採取積極主動而非被動的行動方式，放棄以往用被動反應來解決問題的邏輯，不回避困難。這次的部門首長責任制便是例子，其實部門主管的問責機制已經存在，但不夠系統化或制度化。現在政府主動提出部門首長責任制，就顯示出願意自發性提升部門主管管理效率的構思，確實是件好事。

部門首長責任制具有正面意義，可以通過明確要求和制度化，使得部門首長必須對部門工作負責，這樣做可以加強部門首長的主動領導作用和監督責任，鼓勵和推動部門首長建立有效的管理團隊和運作系統。部門首長一旦把責任扛在肩上，就必然會深入了解自己部門的各項服務，然後在不同的層級建立起合適的授權、監督和管理機制，從而對員工進行有效的督導，以便及早發現並解決運作上的各種問題。可以肯定地說，這種責任制可以持續提升部門的管理水平和整體政府的管治效能。政府的管治質素和效率一提升，受惠的必定是普羅大眾。

在新的制度下，萬一在管治上出現問題，可以盡早查找不足和予以改善，同時也可以釐清責任誰屬。但是，筆者認為我們不應該把主要的注意力放在新制度的調查機制上。固然，事後追究責任誰屬很重要，但部門首長責任制的真正價值，應該是它在提升部門首長領導工作方面所發揮的力量。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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