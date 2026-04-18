來稿｜打通空鐵通「最後一里路」　解決西九站「成長的煩惱」

來稿作者：丁海澄



高鐵西九龍站正經歷「成長的煩惱」，今年首季，廣深港高鐵累計運送跨境旅客達816.5萬人次，較去年同期增加121.7萬人次，同比增長17.5%。詳細數據更顯示高鐵的受歡迎程度不斷提高，已成為跨境出行的主流選擇：去年香港市民經高鐵出境達724萬人次，按年增近100萬；內地旅客南下同樣強勁，去年超過800萬人次，按年大增約100萬；同期，經該口岸入出境的外籍旅客增長24%至超140萬人次。但人流增長迅速的另一面，配套追不上需求的問題開始顯現。



客流超預期

空鐵聯運接駁受阻

剛過去的復活節清明長假期，西九龍高鐵站外落客區塞車、的士站大排長龍，有轉乘機鐵的旅客在複雜的天橋網絡間兜兜轉轉如行迷宮。這些細節看似小事，但累積起來足以影響整個西九高鐵的出行體驗。早年設計西九龍時，當局應未料到今日的客流量會如此龐大。

根據政府2018年文件，預計2031年高鐵平均每日乘客量為12.9萬人次，而事實是截至2025年12月27日，已錄得近14萬人次的單日載客量紀錄，過往每逢節假日，日均也大多超過10萬人次旅客，加上未來高鐵站附近還有大型項目陸續啟用，車流、人流只會有增無減。人頭湧湧對一個城市而言是好事，但若疏導不力，便會造成趕客的反效果。

另一方面，西九龍高鐵站的一大優勢，在於「高鐵+機場」的雙樞紐格局，從西九龍站到香港國際機場，經機場快線只需20分鐘左右，這本是發展「空鐵聯運」的絕佳條件。然而，現時兩個樞紐之間仍欠缺清晰流暢的引導設計，從高鐵站走到機鐵站「這麼近，那麼遠」——對於初來乍到的旅客，需要拖着行李，通過複雜的行人天橋、手扶梯與商場網絡，單是找到正確入口，可能就要花上數十分鐘。諷刺的是，迷路的時間或許已經足夠坐一趟快線直達機場。

優化便民配套

打通空鐵通最後關卡

其實解決高鐵站連接性問題的方案絕非欠缺，各地已經提供了成熟樣板。南韓首爾在市區轉乘機場鐵路的首爾站設有專門的行李輸送帶，並在首爾站內的航站樓就可預辦登機、行李託運及出境檢查手續。在大灣區的廣州南站，則通過地面不間斷的清晰藍色線條指引，引導旅客無縫換乘地鐵前往機場、往停車場、無障礙電梯和不同高鐵站出口，成功疏導這個全國最繁忙高鐵站之一的龐大人流。內地多個城市也推行「空鐵通」服務，如在杭州、蘇州、寧波等高鐵站，均可為前往上海浦東和虹橋機場的旅客預辦登機及行李託運，大幅提升旅客跨城市空鐵聯運的便捷性。

參考現有的實例，香港西九龍站雖然在宏觀規劃上無法改動，但仍可做出力所能及的優化。對於搭乘機鐵旅客，設置更清晰的行人通道指引，加建升降機，方便帶大件行李和手推車的旅客，同時在人流密集時段增派人手協助旅客。對於搭乘的士往返乘客，可鼓勵附近商場增設高鐵旅客的上落客區，並做好相關宣傳，為高峰時出入高鐵站的的士長龍做分流。此外，政府表示已經在研究於西九站增設市區預辦登機及行李託運服務，更探討建立無人駕駛系統接駁高鐵站及機場快線九龍站，但相關研究已過去近一年仍無進一步消息。當局實應加快步伐，早日打通空鐵之間的「最後一里路」。

在現代化的大型城市群中，只有實現機場與軌道交通的便捷聯通，才能將人流及資源轉化為有效的競爭力。完善香港的空鐵紐帶，不僅關乎越來越多旅客的福祉，更是香港作為大灣區核心城市，聯通內地和世界樞紐的主動出擊之舉。國家「十五五」支持大灣區打造世界級城市群，促進機場和軌道交通協同發展。香港要抓住這個機遇，首先要把自己的「門口」執靚，因此，西九龍站的基建升級，勢在必行。

作者丁海澄是一名「90後」自由工作者，本科主修酒店管理及旅遊業。



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