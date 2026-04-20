來稿｜為香港電影尋找新質生產力

來稿作者：高松傑



第44屆香港電影金像獎曲終人散，今年的競爭可謂激烈萬分。麥浚龍導演極具風格化的《風林火山》以12項提名領跑，最終在技術獎項上大放異彩；而承載着一代人回憶、原班人馬出演的《尋秦記》亦不遑多讓，以11項提名緊隨其後。看着古天樂憑《私家偵探》及《尋秦記》雙料入圍影帝，看着梁家輝憑《捕風追影》第五度封帝、在台上哽咽落淚感謝太太「忍了他44年」，那份屬於香港電影人的堅持與情懷，實在令人動容。在此，筆者由衷恭賀所有得獎者及獲提名的電影業朋友。



坦白說，作為每年都身體力行支持金像獎的觀眾，筆者看到《尋秦記》與最佳電影失之交臂，情意結上確是有些可惜。但比賽總有勝負，我們必須尊重評審的專業判斷，在如此激烈的競爭中作出抉擇實屬不易。更重要的是，筆者要感謝每一位台前幕後的努力，因為有你們，香港電影的金字招牌才得以繼續擦亮。

「聽我講！一齊企硬，支持香港電影！」頒獎禮上，陳奕迅與馮德倫這一句，帶動全場集氣高呼，氣氛確實推向了高峰。筆者希望大家，包括內地和香港的朋友，都能繼續買飛入場，以實際行動多多支持香港電影！然而，筆者認為「支持」不應只是一句響亮的口號，或是懷舊的消費。要讓別人持續支持，香港電影行業，乃至支撐行業的頒獎禮與政策，必須正視眼前的困境，並積極尋求與時並進的改革。

繁華背後的隱憂：香港電影業的現實困境

筆者看完今年整場頒獎禮，心裏總覺得缺少了一些振奮人心的感覺。這份缺失感，正正反映出香港電影工業在華麗舞台背後，正面臨着嚴峻的結構性挑戰。

首先，本土市場規模有限，單靠本地票房收入，根本難以支撐如《風林火山》這類高成本、高質量的製作。資金限制導致許多電影在開拍之初已捉襟見肘。其次，市場上出現過度依賴合拍片的趨勢，為了遷就龐大的內地市場，題材同質化現象日益嚴重，缺乏《再見UFO》這類具本土特色的創新活力。

更令人憂心的是人才斷層，除了幾位熟面孔的影帝影后，年輕一代編劇、導演的成長速度較慢，青黃不接，難以承接行業的重任。在技術升級層面，雖然《風林火山》在AI應用上表現亮眼，但整體行業對AI輔助製作、虛擬製片等新興技術的應用仍不夠廣泛普及。最終，在好萊塢大片與全球流媒體平台的雙重衝擊下，港產片在海外市場的影響力與國際能見度，確實是大不如前了。

改革金像獎機制：以新獎項引領行業轉向

要突破這些瓶頸，光靠頒獎禮上的集氣是不夠的，金像獎作為行業標杆，必須首先從內部機制進行改革。針對上述困境，筆者期望香港電影金像獎大會及港府能夠考慮以下改革建議，為業界注入新思維與強心針：

1. 增設「最佳票房電影獎」：還觀眾一個話語權，穩住投資信心

電影既是藝術，也是一門生意。很多時候，票房高、口碑好、得到觀眾熱烈認可的電影，卻因評審口味在金像獎鎩羽而歸。這不僅打擊團隊士氣，更直接影響投資人的意欲——若「叫好」與「叫座」永遠無法掛鉤，資本為何要冒險投資香港電影？筆者認為設立此獎項，是對市場的尊重，也是為本土電影工業留住資金的實際舉措。

2. 設立「新興技術應用獎」：擁抱AI浪潮，解決技術滯後問題

本屆《風林火山》在視覺效果上的成就，已證明AI技術與電影結合的潛力。國家「十五五」規劃已明確將人工智能列為核心戰略，香港亦視AI為「重中之重」。筆者建議金像獎聯動港府增設此獎項，並向獲獎者提供專項獎金。此舉不僅鼓勵業界填補技術人才缺口、廣泛應用虛擬製片等技術，更是讓香港電影工業的技術水平，與國家的「人工智能+」戰略方向並肩同行，打造屬於香港的新質生產力。

3. 設立「愛國主義教育最佳電影獎」：以光影說好家國故事

港府正全方位推動愛國主義教育。筆者認為與其硬性說教，不如鼓勵業界發掘更多像東江縱隊、香港參與抗美援朝、抗日救亡這類具戲劇張力的本土歷史題材。我建議運用電影發展基金或「愛國主義教育工作小組」資助金像獎增設相關獎項，鼓勵電影人用專業敘事，拍出有血有肉的家國故事，軟性地增強年輕一代的國家認同與民族自豪感。

4. 分拆設立「最佳短片獎」：為人才斷層問題尋覓新血

今屆動畫長片《世外》創下入圍8項大獎的歷史紀錄，但要與真人劇情長片競爭極其困難。正如奧斯卡設有短片專屬獎項，筆者建議金像獎分拆設立「最佳劇情短片」及「最佳動畫短片」。短片是年輕編導、動畫師練兵的最佳途徑，給予獨立獎項，就是為解決行業人才斷層問題儲備生力軍。

北望大灣區：深化合作才是破局關鍵

除了金像獎自身的改革，面對機遇與挑戰，香港與內地電影業的深度合作已成必然趨勢。「十五五」規劃明確要求香港鞏固及提升多個中心地位，筆者認為電影業正可藉此東風，爭取政策紅利，開拓廣闊的合作空間。

1. 爭取「北部都會區」影視實驗區，設立「大灣區合作大獎」

筆者建議港府可積極爭取在「北部都會區」設立影視實驗區。此區域可實行審批便利化措施，適度放寬合拍題材限制，允許創作者涉足更多社會現實題材等以往受限領域，從而解決題材同質化問題。同時設立跨境人才基金，資助香港青年參與內地動畫、特效等技術密集型項目，精準填補香港在技術工種上的空缺。

對應地，金像獎應增設「大灣區合作大獎」，表揚那些成功融合兩地資金、人才與場景優勢的作品，鼓勵業界打破地域界限，聯手打造世界級電影。

2. 大力推進「大灣區電影」品牌倡議

筆者認為，長遠而言必須整合大灣區內香港、廣州、深圳等城市的電影資源。建議設立「大灣區電影發展專項資金」，專門扶持圍繞大灣區獨特人文風貌、經濟發展、科技創新題材的創作，打造具備鮮明特色的電影品牌。同時，應定期舉辦「大灣區電影論壇」，匯聚行業精英探討創作與技術創新。唯有讓香港的創作經驗與內地的廣闊市場、技術人才深度結合，才能讓大灣區真正成為華語電影走向世界的前沿陣地。

香港電影的輝煌，從來不是單靠「企硬」的意志就能維持，更需要制度的改革與視野的開拓。筆者希望金像獎大會與港府能夠與時俱進，既向內革新獎項機制，亦向北望深化大灣區聯動。唯有如此，香港電影金像獎的光芒，才能照亮香港電影下一個更輝煌的時代。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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