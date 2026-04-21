來稿｜文物歸還彰顯文化自信　正義之舉引領時代浪潮

來稿作者：黃穎君



作為在香港成長的青年，我們對中華文化的認識，往往來自課本和紀錄片等，所以當得知2022年開設香港故宮文化博物館時非常開心！看到館內一件件陳列的珍貴文物，都能真切感受到中華文明的厚重與連續性。也正因如此，當看到流失海外的文物終於踏上歸途，內心會有一種很真實的共鳴——這些文物不只是歷史，更是我們共同的文化根脈。



文物歸來撫平歷史傷口

近年來，意大利多次向中國歸還流失文物，其中一次更歸還796件中國文物藝術品，創下近二十年來最大規模的中國文物返還紀錄。從新石器時代的馬家窯文化彩陶，到漢代繭形壺、唐代武士立俑，這些橫跨五千年歷史的文物，承載着中華文明的記憶與脈絡。它們的回歸，不只是物質層面的「回家」，更是一場觸動人心的民族情感洗禮，也是當代中國文化自信的真實體現。

那些曾被掠奪、被盜賣、被迫遠離故土的珍寶，就像流落異鄉的遊子。每一次歸來，都像是撫平一道歷史傷口。文物是一個民族靈魂的載體，記錄着先人的智慧與創造力。當這些古老文物重新回到故土，我們看見的不只是歷史變得更完整，更是一個民族站起來之後，能夠從容回望過去、自信走向未來的姿態。這份文化自信，來自五千年不斷的文明底氣，也來自今日中國在國際舞臺上不斷提升的影響力與話語權。

「去殖民化」促成文物歸還

對香港青年來說，這種感受尤其真實。我們身在東西文化交匯之地，更能明白：文物從來不只是古董，而是文明傳承的象徵。香港故宮文化博物館的存在，正是讓我們在家門口就能觸摸到中華文明的輝煌，也更懂得文物歸還的深層意義。

這一歸還行動的歷史意義，也需要放在全球「去殖民化」的大浪潮中看待。1861年，雨果得知英法聯軍焚燒圓明園後，憤然斥責兩個歐洲強盜的野蠻行徑，並堅信法蘭西終有一天會將不義之財歸還給被掠奪的中國。160多年過去，雨果的期盼正逐步成為現實。

2026年4月，法國國民議會以170票贊成、0票反對全票通過文物歸還法案，簡化殖民時期被掠文物的返還程序，為圓明園遺珍、敦煌文書等流失文物的回歸打開制度化通道。法國議員Jérémie Patrier-Leitus 在表決現場引用雨果的名言，直言「這一天終於到來」。這不僅是對歷史的正視，更是對1860年英法聯軍火燒圓明園罪行的一次深刻反省。

英美日持有大量中國文物

不過，文物回家的路依然漫長而艱難。英、美、日至今仍持有大量中國流失文物，卻以各種理由拒絕歸還：

英國：大英博物館藏有中國文物約2.3萬件，常設展出約2,000件。館內「十大鎮館之寶」中，有三件來自中國：唐摹本《女史箴圖》、敦煌壁畫殘片、元代大維德花瓶。這些都是極其珍貴的文化遺產，卻長年未能回歸。

美國：以子彈庫楚帛書為例，它是中國目前發現唯一戰國時期帛書，極具歷史價值。當中第二、三卷已經先後回歸，但最完整的第一卷至今仍由私人基金會持有，拒絕歸還。

日本：長期以來不願正面承認侵略與文物掠奪歷史，對戰爭責任缺乏反省。被掠至日本的重要文物包括唐鴻臚井刻石、靖國神社門前取自遼寧海城三學寺的石獅、東京大學東洋文化研究所石獅、李鴻章墨寶等，至今未見歸還跡象。

應透過文物歸還推動和解

文物歸還，歸還的從來不只是器物，更是對文明尊嚴的基本尊重。如今在全球範圍，返還流失文物已經成為不可逆轉的倫理共識。德國向尼日利亞返還1130件貝寧青銅器；荷蘭向印尼、斯里蘭卡歸還478件殖民文物；法國2018年向西非貝寧歸還26件文物。這些例子清楚說明：文物返還已是世界範圍的正義浪潮，是修補歷史傷痕、重建國家信任、推動文明和解的重要橋樑。

中華文明一向主張「和而不同」「美美與共」，人類命運共同體的核心，正是相互尊重、平等對話。意大利與中國的文物合作、法國以立法踐行正義，都在示範文明之間相處的真正方式。

作為香港青年，我們既擁有國際視野，也深植中華文化底蘊。我們支持文物「回家」，是對歷史正義的堅持，也是對自身文化根源的認同。香港故宮文化博物館讓我們更懂得珍惜文明傳承，也讓我們更期待有一天，更多流失海外的國寶能真正回家。當越來越多國家勇於承認殖民歷史的錯誤，我們看見的不只是文物歸來，更是人類文明走向和解與共生的希望。文物的回家之路，也是人類文明走向更深層理解、更高層次尊重的必經之路。

作者黃穎君是港區武漢市政協委員、華中師範大學博士生。



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