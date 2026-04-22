張展鵬｜SEN學生突破七萬大關　融合教育面臨嚴峻挑戰

來稿作者：張展鵬



2026年4月16日，據媒體報道，2025/26學年就讀於公營普通中小學的特殊教育需要（SEN）學生已突破7.17萬人，即過去六年間增幅達26.7%，其中患有精神病的中學生更激增1.4倍至1,580人。數字屢創新高，反映融合教育政策正面臨嚴峻挑戰。



SEN津貼：有人無錢用、有錢無人用

筆者曾於2024年就香港融合教育政策執行問題進行學術研究，期間訪談了SEN學生家長、特殊教育需要統籌主任、教師、校長，以及從事SEN教育研究的大學教授，並就研究結論向政府提出具體建議。研究發現，即使教育局撥款由2017年約15億元，增至2024/25年度逾44億元，增幅達1.9倍，受訪者認為政策執行有優化空間，資源運用方面亦存在若干問題有待解決。

不同學校的SEN學生人數差異極為懸殊。有受訪學校僅約20名SEN學生，有的卻多達280名。然而，教育局為每所學校設立的「學習支援津貼」上限為每年220萬元，導致收錄較多SEN學童的學校，人均津貼被嚴重攤薄。有前線特殊教育需要統籌主任更直言，學校實際需要三百多萬元支援，卻只能獲發上限金額，形成「有人無錢用、有錢無人用」的困局。

研究亦發現，目前專業人才嚴重短缺，外購服務質素成疑。以言語治療師為例，現時香港言語治療師對學童比例僅為1:100，遠遜於國際標準的1:50。有受訪校長直言，即使學校獲分配言語治療師，一年僅到校40天，作用有限。更嚴重的問題是，學校普遍採用「價低者得」方式外購專業服務，服務提供者年年更換，難以持續跟進學生進度，如何確保服務質素，是需要進一步探討的課題。

因此，政府有必要正視融合教育專業人才缺口，將其納入香港人力資源長遠規劃。

建議一：開設「言語訓練師」新職系，拓展多元人才階梯

現有制度下，每年培育言語治療師的大學課程名額有限，且培訓周期長、入職門檻高，猶如只設「將軍」而不設「士兵」，根本無法應付前線龐大的訓練需求。

政府應與本地大學及專業團體合作，增設全新的「言語訓練師」職系，定位為專業輔助人員。與現時須修讀學士、碩士課程的言語治療師不同，言語訓練師只需高級文憑或副學士學位，培訓周期僅兩至三年，每年培訓名額可大幅擴充至數百人，專責標準化訓練、小組活動及家居指導，讓註冊言語治療師專注於複雜評估及個案管理，以有限專業人才帶動更大服務容量，即時紓緩前線人手荒。此模式同樣可擴展至職業治療助理及特殊教學助理等中層專業職位。

建議二：治療服務融入地區診所，對接基層醫療網絡

現時SEN學童治療服務高度依賴校本外購服務或私營市場，基層家庭難以負擔每月數千元的訓練開支。更嚴重的問題是，學前（社署統籌）過渡至學齡（教育局統籌）時出現「支援斷層」，令不少學童錯過黃金治療期。

應將SEN治療服務融入全港18區的「地區康健中心」及政府普通科門診，作為基層醫療服務的一部分。具體措施包括：（1）跨專業團隊進駐地區診所，由教育心理學家、言語治療師、職業治療師、社工及建議中的言語訓練師組成，提供恆常評估及訓練成效跟進；（2）地區診所可成為融合教育專業人才的實踐基地，與教育局現行的教育心理學家實習計劃對接，形成「培訓—實習—就業」的人才鏈；（3）利用「醫健通」系統實現醫管局、衛生署、教育局及社署數據互通，做到「一人一檔案、區區有服務」；（4）將專業治療從學校分流至地區診所，讓教師專注教學，讓專業人員專注治療，各司其職、互相配合。

建議三：以「先行先試」對接人才戰略，籲政府納入人力資源規劃

國家「十五五」規劃支持香港建設「國際高端人才集聚高地」，現階段政策主要聚焦金融及創科等領域，本人對此完全認同。然而，融合教育領域的專業人才缺口，恰恰暴露了現有人力規劃對社會服務及基層醫療人才重視不足的結構性盲點。

勞工及福利局可牽頭，聯同教育局及醫務衞生局，進行融合教育專業人才供需缺口的全面評估，制定五至十年培訓目標，並在大學教育資助委員會的撥款規劃中增設相關學位及文憑課程名額。同時以「先行先試」方式，率先在兩至三區推行地區診所SEN服務及言語訓練師職位試點，收集數據、優化模式後再逐步擴展，並在下一財政年度撥款落實。

人才規劃可更全面涵蓋融合教育

特區政府正積極配合國家戰略建設人才高地。肯定之餘，一個全面的人才高地，既需要高端產業的人才支撐，亦需要社會服務及基層醫療的人才基礎。融合教育的專業人才發展，關係七萬多名SEN學童的成長，也影響他們的家庭與整個社會。

政府應以跨部門協作和長遠規劃的視野，將融合教育專業人才發展納入整體人力資源藍圖，讓每一個SEN孩子都能得到更適切的支援，共同體現「天生我材必有用」的社會價值。

作者張展鵬是西貢區議員。



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