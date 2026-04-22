議員來稿．范凱傑｜引頂尖院校落戶北都　築「留學香港」全球品牌

議員來稿．范凱傑



教育局3月成立對接國家「十五五」規劃的預備小組，展開香港教育融入國家發展的前期部署工作。「十五五」規劃明確提出，要統籌推進教育強國建設，打造具有全球影響力的教育中心。香港作為國際城市和「一國兩制」下的教育門戶，理應抓緊這一歷史契機，確立新定位、開創新格局。



作者范凱傑是第八屆立法會選舉委員會界別議員，執業大律師，海南國際仲裁院院長。（夏家朗攝）

北部大學城落實「留學香港」品牌

近年特區政府積極推動「留學香港」品牌，希望藉香港的國際教育優勢吸引海外學生和學術資源。然而，若要使構想落實為具體成果，單靠考試制度的輸出仍然不足。目前香港中學文憑試（DSE）國際化仍處於研究與試探階段，未形成機制化進展。要讓「留學香港」從理念變為現實，須配合推進另一項關鍵工程——引進內地或海外頂尖大學來港設校或合作辦學，其中「北都大學城」正是落實此戰略的重要載體。

北部都會區是香港融入國家發展大局的空間引擎。特區政府計劃在區內興建「北部大學城」，以集中規劃教育、科研與產業設施，打造面向未來的高等教育新樞紐。若能在此引進內地「雙一流」大學及海外名校設立分校，形成集學術、創科、國際交流於一體的教育園區，相信有助紓緩現有大學院校發展空間的不足，更能為香港創造一個推動教育國際化的實體平台。

北部大學城的地理位置臨近深圳，交通便利，能發揮港深「雙城相輔」的區域優勢。院校設於此區，既能共享大灣區創科資源，也可與內地高等教育體系深度對接，成為「留學中國」與「留學香港」的融合示範區，意義重大。

引進頂尖院校助香港成教育樞紐

香港具備法治保障、雙語環境及國際視野，加上穩健的學術制度，完全有條件吸引世界一流大學落戶。引進頂尖院校，除能提升本港高等教育的多元性與競爭力，也能讓DSE畢業生在本地銜接國際課程，「不出香港、同享世界級教育」。做法既可留住優質學生，亦能吸引亞洲、一帶一路的海外學子赴港修讀，形成規模化的留學生市場，鞏固香港作為區域教育中心的地位。

推動「留學香港」需要雙向發力——既要讓DSE走出去，也要讓頂尖院校走進來。國際知名大學在港開設分校，有助提升DSE的國際認受度與實用價值；而DSE的逐步推廣，則可為這些院校提供穩定的優質生源。兩者互為支撐，方能使香港由單一的「考試輸出地」轉化為「教育資源匯聚地」，真正形成教育樞紐生態。

目前相關工作仍顯分散，需要更完善的規劃和執行力。教育局可考慮設立專責小組，負責規劃和推動名校引進政策，主動與內地「雙一流」及海外知名高等院校洽談合作方案。北部大學城應成為優先落戶地區，並配合土地供應、稅務優惠、行政便利措施及科研資助，降低設校門檻。同時，特區政府應完善海外及內地學生的住宿、簽證、獎學金與就業政策，打造具吸引力且具包容性的教育環境。

「全局一盤棋」政策不止於教育

引進頂尖大學來港，特區政府不能僅視之為一項教育政策，應提升至全港人才戰略與經濟佈局的高度來審視。香港正面對人口結構轉型與高端人才競爭的雙重挑戰，頂尖大學的落戶不僅能培育本地優質學生，更具強大的「磁吸效應」——吸引內地及海外尖子來港升學、繼而留港發展。這些年輕人才在港建立事業與家庭，將衍生實質的住屋需求、消費動力與社區參與，為本地經濟注入可持續的活力。

特區政府必須預見這股由教育樞紐帶動的連鎖效應，做好跨部門的宏觀規劃。房屋政策要預留空間應對新增的專業人士家庭住屋需要；勞工及福利政策要為畢業生留港就業、創業提供清晰便捷的路徑；城市基建與社區配套更要同步跟上。引進大學絕非單一項目，要以「全局一盤棋」的思維統籌推進，香港方能真正將教育優勢轉化為城市發展的核心動能，在國家教育強國戰略中扮演不可替代的角色。

作者范凱傑是第八屆立法會選舉委員會界別議員，執業大律師，海南國際仲裁院院長。



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