澳洲來鴻｜修昔底德陷阱——為「中美必戰」而炮製的謊言

澳洲來鴻｜作者程子俊 （Chandran Nair）；翻譯楊志剛



古希臘對亞洲毫無啟示作用。全球南方必須拒絕讓美國的戰爭機器書寫歷史。從華盛頓到布魯塞爾，甚至延伸至亞洲，各地政策制定者如今都對「修昔底德陷阱」着迷。這一概念源於哈佛大學教授Graham Allison (艾利森) 在2017年出版的《註定一戰》（Destined for War）。這概念不斷教導我們：當一個崛起中的大國挑戰霸權時，戰爭幾乎不可避免。這種說法是方便易明的「懶人包」。但它無視了人類締造和平的歷史，以及大多數戰爭的真正教訓。戰爭往往源於征服與資源控制。美國的立國，本身就是一場征服戰。但人類歷史不能被簡化為不可避免的戰爭與征服。



艾利森曾在列根與克林頓政府任職，亦是歷任美國防長的顧問。這些資歷在大西洋兩岸政治精英的宣傳體系中頗具分量。《註定一戰》被包裝為歷史智慧，但實際上，它是一套披着學術外衣的政治敘事，目的是將由西方軍事與經濟利益觸發的衝突正常化。它引導人們在不知不覺中接受軍事對抗為宿命，而非審視造成當前緊張局勢背後的刻意選擇。若進行這種審視，將會看到令人不適的真相：關於霸權、資源掠奪，以及對他者基於種族與宗教的藐視。

為何我們要用2,500年前古希臘城邦戰爭的視角來理解21世紀？為何被美國荷里活娛樂化的雅典與斯巴達，會變為決定人類未來的指南，彷彿它們是物理定律？而亞洲、非洲或拉丁美洲長期累積的歷史經驗卻被忽略？這不僅是西方中心主義，更是刻意的認知誤導。

透過將衝突框定為歷史鐵律，美國及其盟友得以把軍事圍堵、制裁、與出動軍隊描繪為被動回應，戰爭被塑造成歷史的必然產物，從而掩蓋他們其背後的醜陋動機。當這一說法難以自圓其說時，退路則更加古老：「上帝站在我們一邊。」——正如對伊朗的戰爭敘事。

所謂「陷阱」，是一種炮製出來的必然性，用於服務霸權與軍工複合體。它將任何崛起中的國家，尤其是那些文化上與西方不同、且拒絕充當順從附庸的國家，塑造成不穩定的來源。這不是洞見，而是在粉飾霸權主義。

「修昔底德策略」的核心謊言，在於它被呈現為鐵律，並以「結構現實主義」這種看似中立的語言來討論，使其好像地心吸力這樣無可避免，而非政治選擇。一旦接受這一前提，政策決策的道德內涵便消失殆盡。

道德的喪失，帶來責任的消失去，於是當緊張局勢升級時，便無人需要負責。當同盟擴張、軍艦日益逼近他國海岸、制裁擾亂整個地區時，責任被推給模糊的歷史力量。難怪美國自建國以來幾乎一直處於戰爭狀態。

在西方敘事以外，這種宿命論毫無意義。歐洲近代史充滿了反覆的擴張戰爭與殖民行為，並在一個世紀內兩度陷入全面戰爭。其他文明則走上不同道路。中國、印度、伊朗等國，歷經數千年而延續，主要依賴內部穩定而非對外權力投射。伊朗在現代並未發動領土征服戰；中國亦已40多年未參與重大戰爭。

堅稱古希臘戰爭比這些文明經驗更具指導意義，不僅是將狹隘歷史記憶誤當普遍真理，更是有選擇地引用歷史，以為維持經濟霸權的軍事戰略提供正當性。「修昔底德敘事」本質上是軍工複合體的營銷工具。只要說服公眾相信崛起的競爭者是生存威脅，龐大的國防預算便顯得理所當然，即使教育、醫療與基礎建設被不斷掏空。

將美中競爭描繪為不可避免，實際上是將巨額公共資源導向武器系統，以對抗所謂的「黃禍」，讓少數人獲取豐厚利潤，同時削弱本國社會契約。這種敘事拒絕理解中國的世界觀，也不願承認中國大體上的防禦姿態。於是形成一個回饋循環：戰爭的必然性，為挑釁的政策提供正當性；這些政策又加劇猜疑與軍備競賽；升溫的緊張局勢反過來被視為理論正確的證據。這場敘事便成為自我實現的預言。

真正令華盛頓不安的，並非中國的軍事力量，而是其發展模式所展現的範例。以一代人的時間，中國在沒有西方許可和模式的情況下，使數億人民脫貧。對西方建制而言，這不是人類成就，而是人類威脅，因為它動搖了西方處於世界頂端的全球秩序。

東南亞、非洲與拉丁美洲的國家被告知必須「選邊站」。但這些國家與中國的貿易關係可追溯數百年，其國家的未來既與太平洋夥伴相連，也與大西洋夥伴相繫，這些國家無意輸入他人的焦慮與偏見。所謂選邊，並非夥伴關係，而是披著戰略建議外衣的附庸與依附。

真正的選擇，不在在華盛頓或北京之間選邊，而在選擇一種掠奪式增長的模式，或真正具韌性、自我實現的發展模式。西方的全球化模式愈來愈像一塊「標準薄餅」：標準化、加工化、依賴遠距供應鏈，並被當作唯一選項推銷。多數社會真正需要守護的，是自己的「飯碗」：糧食與水資源的安全、在地生產能力、穩健治理，以及圍繞資源約束與社會需求的經濟體系。被迫選邊的國家，正是這場博弈中付出最大代價的一方，而美國及其盟友強加於人的「薄餅模式」，恰恰是全球緊張局勢的重要根源。

這些國家的優先任務，是守住自身的「飯碗」，重建被掠奪過的家園，並開闢符合自身歷史與資源約束的發展道路。這並非孤立主義，而是自決與現實主義。少數國家壟斷詮釋世界方式的時代，正在結束。多極世界並非沒有風險，但若能擺脫虛假敘事，將更具進步性。其發展方向，應由全球多數所塑造，而非為延續單一霸權及其盟友的敘事所主導。問題不在於我們是否正走向一個「陷阱」，而在於我們是否還會繼續讓那些建造它的人誤導我們。

作者程子俊是全球明天研究所 (Global Institute for Tomorrow) 的創始人，也是羅馬俱樂部 (Club of Rome) 的成員。著有《理解中國：治理、社會經濟、全球影響》、《解構全球白人特權：後西方世界的公平》以及《可持續國家：政府、經濟與社會的未來》等。



英文原文於4月19日刊登於澳洲網媒。中文版由香港01「揚言自得」專欄作者楊志剛獲授權翻譯、刊登。



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