來稿｜深圳救麵包店——換作香港，只能眼白白看着它倒閉？

來稿作者：譚永昌



深圳鹽田區有間麵包店，因為街坊網上聲援，政府48小時上門解困，奇蹟復業。消息傳到香港，社交媒體一片羨慕。看完新聞，我在想：如果這店舖開在香港，會怎樣？



答案其實很清楚。Threads / IG story 會狂傳閱，連登會有人開貼，Foodie KOL會趁熱拍片「食最後一次」。結業前一日，仍會大排長龍，老闆娘哭着說多謝大家，然後就沒有然後了。

三個月後，那裏開了間連鎖品牌餐飲店。一年後，你再經過，慢慢記不起那裏曾經有間什麼店。兩年後，有個收$150的散步團路過，一位資深街坊導遊，講了兩句，說自己以前會摸那老舖的貓。

數字說明了問題的結構性：2025年上半年，全港已有逾60間餐廳和店舖宣佈結業，2026年首季，至少再有30間店告別。同期，四大核心購物區的街舖空置率一度升至12.1%，幾近回到疫情高峰期水平。每次結業，都是同一個循環。

我們應該做到那種「48小時救小店」的操作嗎？

深圳模式的邏輯很簡單，政府可以快速介入市場。網上有輿情，政府能監測到，小店有困難，官員上門幫助，快速回應。鹽田區商務局人員踏進那間麵包店，只要出現了，就有溫度、有效率，亦能贏取民意。

先說明，深圳這次上門，並非官員心血來潮。背後有如2021年國務院《加大對中小企業紓困幫扶力度》等政策框架托底，幫扶小店是有機制依據的。但這個機制的啟動開關，是輿情熱度，那個帖子炸了，商務局才出現。若廖女士沒有發帖，若那間店的故事不夠感人，政府未必會來。

恕我直言，如若放在香港背景下，這種操作實在太任意了。今日政府救你，明日也可以不救你，而救這間不救那間，可能只全憑官員一句話。為何救油麻地的麵包店，不救深水埗的茶餐廳？標準、程序在哪裏？這種任意性，香港人骨子裏似乎是接受不了的。一間好店倒閉固然難受，但當「有人被挑選去活」，那條線由誰來劃，是問題所在。這也會引起更多衝突，香港官僚亦不願背負這份曠日持久的煩惱。

香港的邏輯剛好相反。政府想發展啟德，都只能政策先行，市場如何反應，不是任何有十萬讚好的留言能決定的。你不會見到政府為土瓜灣某一間私人經營的良心小店，專門提供租金豁免，因為黃大仙同元朗會一起聯署問：為什麼不是我？

在溫度上，我羨慕深圳。但深知香港是學不到的，我也不想香港學到。因為我們的制度基因不同，我們選擇了市場和程序，排斥了那份任意性。這些選擇是有代價的，代價就是當一間良心小店要倒閉，也許我們只能繼續生活。但這個代價，是我們當初自己選的。

制度選擇，不等於無能為力。香港有沒有在那套制度的框架之內，盡力為小店留一個位置？

新加坡HDB直接管理的商舖租金相對穩定，並透過行業組合管制確保社區有足夠民生服務，但私人持有的HDB商舖則不受此保障，租金在過去數年甚至翻倍，新加坡政府要到2025年才在國會討論介入收購。雖然新加坡廢除了商業租金管制，但政府仍透過HDB直接管理的商舖，在市場邏輯之內，為社區小店維持一道緩衝。

反觀香港，啟德、北部都會區等大型發展項目，規劃時優先考慮豪宅、商場、寫字樓，有多少空間是為社區小店預留的？結果是新發展區的底層商舖租金高昂，只有連鎖店負擔得起，良心小店根本無法生存。中小企的租金支出佔整體營運開支接近三成，加上工資開支約25%，即便銷售額持平，利潤仍然所剩無幾。這不只是個別老闆的問題，是整個城市規劃從源頭就沒有為這類商業模式留下喘息空間。

大型發展項目，不可以只做環境影響評估，都要評估會不會影響周邊小店，會不會推高租金，如何保留社區多樣性。國際上已有成熟的社會影響評估（SIA）框架；香港的市建局在啟動重建項目前，已要求進行兩階段SIA，但這個機制目前只適用於市區重建，從未擴展至新發展區的大型規劃項目。英國倫敦在制定城市規劃時，必須依據2010年《平等法》進行平等影響評估（EqIA），系統地評估政策對不同社區群體的影響。香港作為國際城市，不妨引入類似機制，讓發展不會犧牲太多社區肌理。

下次當你又見到老字號結業，網上又是一片哀號，我們還可以做什麼？

這個問題，很多人問了很多次。每次想到一個答案，說出口，都只剩道德勒索的餘味。叫人多光顧，說了三十年，說到變成廣告詞，到頭來換來的是「平時唔嚟，執笠先打卡，有什麼用」的反批判。叫政府介入，又回到那個無解的問題，救哪間？憑什麼？

但溫度與公平，甚至效率之間，未必是零和。一個既公平又有溫度的制度，不是靠官員的一句問候，而是在規劃的源頭，把社區小店的生存空間寫進去；在評估的框架，把租金連鎖反應的影響算進去；在市場的邊界，留一道可以呼吸的縫隙。

這需要時間。在香港這個地產行業聲音震耳欲聾的社會，更需要的，是政治智慧及意志。

我們是一個不斷與自己告別的城市，但告別不必是唯一的結局。

作者譚永昌是香港中文大學城市研究系學生，關心城市、社區議題。



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